【亞洲投顧】期權真容逸

◆盤勢分析

各位投資人午安加權股價指數終場跌 5.82 點，收在 11093 點、成交值新台幣 1122.24 億元，台積電對手格芯退出先進製程競爭後，內外資同步看好台積電，連續三日買超，外資拉高台積電，進而拉高摩台的結算，企圖明顯，於是解讀也更趨正面。相對之下，歐洲股市又陷入盤整，亞洲及新興市場表現平平，且土耳其貨幣還是弱勢，新興市場較難有大表現。

權值股表現，大立光 (3008) 開在 4815 元後，小漲一會到了 4830 元，之後就一個大跳水，跌到 4710，之後漲到平盤附近，最後收 4745 元，跌了 15 元。而台積電 (2330) 這支外資的控盤工具，開高到 264.5 元，最高漲到 268 元，之後振盪收低，最後收在 263.5 元，漲 4.5 元，帶著指數拉高又拉低。鴻海(2317)，則開盤 81.6 元後，就一路走低，最後才拉高到 80.9 元，跌 0.5 元。

期貨方面，今日開盤在 11088 點，後來一些到 11135 點，之後就下殺到 11019，最後收在 11023 點左右，跌 18 點。

外資今天買了 5281 口，自營和投信則是共買 949 口。現貨量又突破 1000 億元，外資今天供獻差不多 35 億元，期貨量也有所增加，不過就如之前所說前波高點到了，散戶的買盤今天追上去，就回檔了，當摩台結算，還有那麼高點嗎？也許有、也許沒有，大家就好好想想吧！祝大家操作順利

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

