【倫元投顧】進入高檔震盪期

◆盤勢分析

台股靠著外資拉抬台積電，早盤一度來到 11186 點逼近 11200 點整數關卡，但因出現本週第三個多方缺口，之後在金融傳產壓回、台積電留長上影線下，指數果然開高走低來補缺口，終場指數以下跌 5 點收在 11093 點，成交量為 1122 億。

昨天已講過，就算週五美加如市場預期簽署新 NAFTA，但不代表美中貿易戰有機會緩解。反而因此美對中態度會更加強硬，所以接下來 2000 億美元商品課 25% 關稅在前天公聽會結束後，就要特別留意後續進一步變化，預期快則 9 月慢則 10 月可能就會生效實施。今天陸股和港股碰到季線壓後，就收中長黑下來整理。

所以就短線而言，明天只要收黑下來，則將回測 10900~11000 點、至少也要回測 8 月 29 日的多方缺口 11005~11029 點，之後若無意外會再拉上來混時間。待 8 月營收利多出盡，之後 9 月中旬蘋果發表新機前後，就需留意蘋概股利多出盡短線再拉回整理，再下來回測年線上下。因過去十年皆一樣，蘋果新機發表，蘋概股利多出盡拉回整理。待確認新機賣的好，蘋概股才有機會再漲。

王信傑分析師

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