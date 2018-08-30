【華冠投顧】賴昇楷：多頭安全期拉長 「被動元件」會續彈 「矽晶圓」耐得住寂寞嗎?

◆盤勢分析

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提醒：「大盤波段雖已扭轉為多頭結構但短線技術面卻出現過熱跡象（像是日威廉指標觸頂... 等過熱訊號），故當留意大盤漲多開始整理」。

今日大盤再度由台積電領頭攻堅，但畢竟短線正乖離已經過大加上摩台期結算干擾以及亞股普遍疲弱衝擊，大盤開高走低 - 5 點回測頸線，這邊漲多拉回在預期當中，並非台股結構重點，重點是後續能不能不只漲台積電？漲勢是否能擴散到其他個股？欲知詳情歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便一清二楚。

＜被動元件族群＞

昨日提到假使內資想要追隨外資的腳步歸隊，被動元件族群將是最容易帶人氣的族群，屬於非動不可的標的，而觀察的指標股當鎖定《2327 國巨》和《2492 華新科》。

昨日《2327 國巨》和《2492 華新科》的籌碼流向皆朝正向發展，今日則是同步量縮回檔，不過今日的回檔一來成交量急縮，二來短線支撐有守（國巨支撐看月線，因為其月線同時也差不多是頸線位置，華新科支撐看 8/28 爆量黑Ｋ均價位置），所以視短線回檔為沉澱籌碼動作，仍正面看待。

昨日列出還原權息後具備技術面或籌碼面相對優勢的的二線股《3090 日電貿》、《2375 智寶》、《6207 雷科》，一樣可持續鎖定。

＜矽晶圓族群＞

被動元件族群之外，另一個內資標準配備便是 "矽晶圓族群"，矽晶圓族群的技術面及籌碼面雖然不如被動元件族群，但反過來說就是基期夠低，具備 "下檔風險有限、上檔獲利可期" 特性，再加上族群中多檔個股在技術面上已接近跌幅滿足點，只要稍作點火就很容易吸引技術性買盤跟進，因此也可列為短線留意標的。

矽晶圓族群當中，《6182 合晶》、《3532 台勝科》上週仍有破底現象，技術面相對稍弱，《5483 中美晶》則有太陽能矽晶圓拖累，《3016 嘉晶》、《6488 環球晶》、《3707 漢磊》則是相對較強的標的。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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