電競產業 成長爆發力強

追逐產業成長性是選股的優先原則，而電競活動為少數複合年增率可望達兩成的產業族群，相關個股未來大有可為。

文．馮泉富

台股加權指數連續兩天的大漲，順利突破均線糾結區。主要原因來自於近期國際資金有回流亞洲新興市場的現象，外資買超台股的積極度也有所提升。當然，改變資金移動方向的緣由，就是過去不斷提醒投資人留意的美元匯率之強弱勢。

川普扭轉了市場預期心理

美元指數短短兩周的時間由九六．九八四回跌至九四．六八七，暫時澆息了市場美元持續升值的預期心理。八月以來美國川普總統連續多次表示不樂見聯準會持續升息以及強勢美元對美國不利的言論，川普總統是否干預了匯率與升息進程不得而知，但時間點卻相當的巧合。

日前美國聯準會 (Fed) 主席 Powell 於全球央行年會演說中釋出鴿派言論，已降低市場對於聯準會貨幣政策急速轉緊的憂心。其在演說中表示，美國經濟強勁，繼續循序漸進升息是適當的，重點是下面這一句聲明，「即使近期美國通膨率超過二％，但 Fed 尚未看到通膨加速的明顯訊號，經濟也沒有過熱風險。」此話一出，美股 S&P500 指數立馬再創歷史新高，帶動亞股全面走強。

雖然目前市場仍普遍預期 FED 將在九月進行今年的第三次升息，但是全年是否升息四次，市場開始有不同的聲音，不論未來 FED 是否失去獨立性來為政治服務，只要美元指數維持橫向整理格局，亞股短線上就還有走強空間，人民幣也可以當成另一重要觀察指標，未轉弱以前，台股較容易吸引外資加持。

美國經濟未見明顯瑕疵 為台股多方的最佳溫床

除了前述資金流向開始有利於台股以外，美國經濟基本面尚未出現明顯轉弱以前，皆有利於亞洲出口依賴國，也是台股走多的必要性外部條件，因為美國是全球最大的內需經濟體。

美國現階段除了就業市場數據維持強勁以外，占 GDP 增長七成左右的消費數據也可圈可點 (七月零售銷售年增率達六．三九％，創六年新高)，且並未因消費強勁成長而使儲蓄率大幅下降。

根據美國經濟分析局 (BEA) 七月發布的修正數據顯示，今年第一季美國個人儲蓄率從先前預估的三．三％大幅調高到七．二％。該數據不但超出一九九○年來的平均值六．四％，並且為二○○五年二．五％低點的近三倍，顯示美國民眾比以前更節儉，而高儲蓄率將為美國下次經濟衰退提供良好緩衝。美國需求良好，台灣就不容易獨壞。

觀察台灣七月外銷訂單，為四一八億美元，創下歷年同月新高，月增率三．七％，年增率七．九五％，淡季谷底已過。國發會新發布的景氣綜合判斷分數也升至二七分，呈現代表穩定擴張的綠燈，景氣領先指標連五個月上揚；如果要挑出美中不足的部分，為擴張力道不夠強。

目前的景氣領先指標雖連五個月上揚，但升幅不大，近三月依序為○．一九％、○．一四％、○．一三％，領先指標累計五個月的升幅僅○．七一％，顯示景氣回升力道確實不夠強。不過，在領先指標未轉為下降以前，台股走多的基調不易改變。

全球電競產業 進入快速成長階段

追逐產業的成長性永遠是選股的優先原則，而日前在印尼雅加達首次列入亞運競賽項目的電競表演賽，提供了一個思考方向，電競活動將是少數複合年增率可望達兩成的次產業族群，而二○二二年的杭州亞運將納入正式競賽項目。

目前電競已不只是綁在桌前的休閒活動，這個娛樂活動已轉變為可看性極高的觀賞型賽事了。亞洲韓國最早將電競納入國家級賽事，中國大陸也在二○○三年就被列為正式體育競賽項目，目前在中國電競賽的觀眾群已超過全球電競觀眾人口的一半。

立法院則於二○一七年十一月，正式通過將電子競技納入運動產業發展條例，台灣從事電競人口約已達一七○萬人之多；全台第一間以培養電競選手為主軸的遠東科技大學「多媒體與遊戲發展管理系」，去年投入電競產業培育選手至今也屆滿一年，還耗資四百多萬元，打造標準五對五的電競舞台教室。

另外，國際奧委會也已正式指定電競成為本屆亞運示範項目，二○二二年成為亞運正式競賽項目。從商業化的經驗觀察，人們會直接想到 NBA，不過讓人驚訝的是二○一六年電競全球觀眾已超越 NBA，達近四億人口，未來這將是一個全球新興商業模式的崛起。

根據市調公司 Newzoo 發布的全球電競市場報告指出，今年全球電競產值將達九．一億美元 (約新台幣三百億元)，年增三八％，隨著電競產業逐漸成熟，預估二○二○年產值將達到十四億美元，二○二二年的杭州亞運前，預估將突破十六．五億美元的產值。

隨著電子競技 (eSports) 洗脫玩樂標籤，走向專業運動化，投入的玩家愈來愈多，帶動這幾年電競 PC 或 NB 等相關設備需求大幅成長，尤其全球高達八○％以上的硬體設備都是由台灣廠商所製造，成長性不可小覷。

九月起進入電競拉貨旺季 微星今年每股估賺逾九元

由於全球高達八○％以上的硬體設備都是由台灣廠商所製造，適逢上游 GPU 晶片廠 AMD 與 NVidia 都相繼推出新的高效能晶片，目前也將進入傳統旺季，可望啟動一波可觀的拉貨潮。

衡量國內電競相關族群，電競營收占比相對高的指標個股為微星 (2377)，微星為 PC、主機板 (MB)、顯示卡大廠，上半年營收比重 NB 占約三○％，MB 占約一五％，顯示卡佔營收約四四％，其他則為系統產品 (準系統、DT/AIO、IPC 板等)，近三年代工聚焦電競品牌發展，除電競 NB 銷售成長外，也帶旺品牌 MB 市佔率及高階顯示卡佔比。

長年與微星合作的 NVidia 八月二十日於德國科隆遊戲展 (Gamescom) 上發表三款新世代的十二奈米製程、圖靈 (Turing) 架構高階顯示卡，型號分別是 RTX 2080Ti、RTX 2080 及 RTX 2070，主打光影追踪功能，nVidia 此次在圖靈平台加入了光影追蹤 (Ray Tracing,RTX) 核心及 AI 運算用深度學習的 Tensor Cores，二個元件結合，為提供遊戲光影變化更準確及時的利器，透過倒影、陰影、折射等光影動態變化，讓玩家體驗更真實遊戲畫面，同時模組化的光追踪元件也有利簡化遊戲開發商在設計上的流程，九月二十日將正式開賣，會有一波拉貨高峰。

目前來自電競 NB、Monitor 等系統類產品進入出貨旺季，歐美地區的系統類產品旺季拉貨預估可延續到十月份。雖然目前尚未得知 nVidia NB 版本的顯示卡何時發表，若以落後 DT 版本二至三個月推算，預期年底電競 NB 新品可以出貨，法人預估二○一八年微星營收一二二二億元，年增一四．九％，全年 EPS 預估約八．八元。

由於電競 NB 新品可能遞延至二○一九年第一季，大量貢獻營收將使明年首季營收獲利較先前預估佳，法人預估二○一九年 EPS 約九．三七元，目前本益比不高。

來源：《理財周刊》 940 期

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