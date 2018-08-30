演藝圈小資女小Call 教你不靠風險性投資也能小房換大屋

文．洪寶山

根據內政部統計，二○一八年第二季台北市房價所得比為十五倍，接近香港房價所得比的十八倍，讓現代年輕人將買房視為不可能的任務，寧可四處走跳過精彩生活，也不再將購屋買房排入夢想清單中的第一順位。

藝人小 Call，本名郭怡伶，從小就懷抱能擁有屬於自己城堡的美麗夢想。在光鮮亮麗的演藝圈生活中，其實也有拚搏的酸甜苦辣過程不足為外人道。但她在二十八歲就購入人生第一間房，之後在短短兩年時間，以小房換大屋的方式，住進新北市約三十五坪大的空間，就此脫離無殼蝸牛的生活。如今，能實踐買房夢想的小 Call 成為演藝圈不折不扣的理財小資女，為自己打造全新的生活品質。

面對不可知的未來 就是放膽去做

「人生總有面對選擇的時候」，小 Call 緩緩談起自己的過去。她說，大學時主修設計，但設計在台灣不受重視，加上經濟問題，家中無法資助她出國進修。為減輕家人負擔，在學時期，就過著半工半讀的生活，排除所有休閒娛樂的時間及心力。小 Call 竊笑著說：「當年連朋友的工作都能代班，當天薪資就算我的，反正年輕，辛苦點也沒關係。」

勤奮且願意付出的小 Call，當時在精品店打工，剛好老闆娘想自創經紀公司，因緣際會下，小 Call 便從幕後助理一腳踏入了演藝圈。小 Call 坦承當初是帶著騎驢找馬的心態進入演藝界，雖然當時每月收入不到五千元，表演領域也是個門外漢，但她不願放棄，歷經一番波折仍勇敢挑戰。

不過，現實畢竟沒有想像中順利，團體在成團後十個月就解散了。原以為就此失業的小 Call，幸運的獲得經紀公司看中，支持她繼續在演藝圈中發展。

但小 Call 羞怯地表示，自己個性其實偏內向害羞，每次表演前，總會先飲酒壯膽，只是她知道這不是長久之計。

直到某次在綜藝節目上，為了獲得觀眾的熱烈回應賣力演出，原以為是精彩表演吸引大家目光，實際上，卻是當下過分投入於舞蹈差點走光。這時小 Call 意會到，「原來敞開心胸及誇大動作，自己覺得丟臉的地方，正是會讓觀眾開心的點，也是盡到自己做為藝人的本分。」小 Call 逐漸改變自己內向的心態，不論過程是否艱辛，但總有收穫。

小資族不靠投資也能買下 35 坪房

眼看工作逐漸穩定，存款簿數字累積的同時，小 Call 心裡產生一個念頭：「同樣付房租給房東，何不將租金換成繳房貸？」於是，她興致勃勃地開始四處看房、挑選地段及環境，並規劃出每個月的收支評估表。

為了降低支出，小 Call 養成記帳的習慣，除了基本開銷之外，所有的錢通通存入戶頭作為買房基金。她直接了當地說，「手上積蓄都是辛苦賺來的，如果不懂得風險性投資操作，就應該扎扎實實的將收入存到戶頭。」

因此，小 Call 自己有一套儲蓄妙招，在兩年內就存到第一桶金。她興奮地提出自己的「摳門絕學」：第一招，記錄所有開銷。先了解自身消費習慣，後續限制每月支出，將食、衣、住、行、育、樂等費用固定。她舉例，自己一個月生活費四千元就要控制住，透支的話就只能挨餓或白開水度日。

第二招，另開存錢戶頭且不辦提款卡。每月固定將現金存進此帳戶後，就不再領出，連轉帳功能都關閉，徹底實踐存錢目的。小 Call 說自己從未跟任何人透露正在存錢中。「摳門」最高原則就是「連最親的家人也不能說自己正在存錢，要裝得很窮，才能避開被別人借錢，就怕借錢容易還錢難。」小 Call 笑著解釋自己的小秘訣。

此外，小 Call 還分享個人獨特的兩種節流方式。第一，收集各大超市 DM，購買家用品前要貨比三家，例如蔬果類在傍晚時，超市會因賣相不佳做特價優惠，這時能以低價購買相同的蔬果。第二，隨手拔電器插頭，節省不必要的電費，小 Call 表示，這樣的做法環保愛地球，也省下不少用電量，她個人兩個月最低電費不到五百元。就靠著決心及毅力拚命的工作，讓她在上述省錢妙招中，買下了人生第一間房。

當時，只有二十八歲的小 Call 初次買房就是入手兩間套房，為了打造舒適的居住品質，在裝潢時，就將兩間套房打通成一間十七坪大小的房子。隨著工作及生活需求增加，她感覺居住空間似乎愈來愈小，因此又萌生了換屋的念頭。

打算換屋的小 Call，看中一間新店約三十五坪的房子，雖然位於山區，但周邊環境在她看來宛如世外桃源。因此，她毅然決然展開換屋行動。只是，原先居住的房子即便打通仍是兩間套房的獨立屋況，在當年正好碰上政府限制套房房貸政策，所以在買賣上多少受到影響。為此傷腦筋的小 Call 經友人專業指點，將手上的兩間套房做合併後獨留一戶門牌，既能增加房屋坪數，還能提高售價。

因此，小 Call 在處理此買賣過程中，還親自至地政事務所再跑新北市政府辦理。她自豪地說：「我不但學會合併門牌的流程，還省下六千元的代書費喔！」果然省錢達人不是亂吹牛的，可是得事必躬親才能發揮極大值。

先自我評估再決定 且要堅持下去

「行動決定一切！」小 Call 提到，許多人常腦袋空想，但從未下手執行。若不親自體會，永遠不了解事情的困難度。小 Call 以自身買房為例，買房慾望是第一步，自我衡量是第二步，持之以恆是第三步。她說，買房就是量力而為，事前的計畫及規劃，主要掌握自身能力，評估經濟狀況，才不會吃不消。

再者，一旦有想法，就該果斷規劃執行。小 Call 建議社會新鮮人若想買房，先從小套房買起，頭期款必須自備三成，基本生活費需持有三十萬以備不時之需，可因人而異，維持基本經濟能力，先求有再求好，逐步實踐個人的夢想。

「曾是你的敵人，其實就是你的貴人。」小 Call 說自己曾經不被所有人看好，但她把持信念相信終究能翻轉。學會割捨，讓她得到也體悟更多事情。適時的學會「斷捨離」、創造自我更多價值、找到目標後不顧一切往前進，小 Call 樂觀相信未來將有所回饋。

來源：《理財周刊》 940 期

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