【永豐期貨】台指選擇權盤後－開高走低 台股漲多拉回小跌5點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 19 點至 11022 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 71.75 點，電子期逆價差擴至 - 2.96 點，金融期逆價差縮至 - 8.24 點。現貨部分，三大法人買超 28.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6189 口至 26557 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5288 口至 53587 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4966 口至 22121 口。

週三美股 Nasdaq 與 S&P500 指數續創新高，帶動週四台股連續第三日跳高開出，台股領頭羊台積電一度大漲 9 元，不過隨後開高引發調節賣壓出籠，也帶動盤面上各類股族群調節賣壓湧現，指數也旋即反轉走低，滑落至平盤附近整理，直至尾盤皆未見買方力道再度進場，終場加權指數下跌 5.82 點或 0.052%，收在 11093.75 點，成交量能 1125.94 億，較前一日縮減 79.33 億。今日八大類股除了機電類股與營建類股收紅，其餘皆收黑，其中以機電類股漲幅 0.47% 表現較佳，水泥窯類股跌幅 4.03% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶長上影線黑 K 創波段新高後壓回整理，指數上下震盪近百點，但所幸壓回過程呈現量縮，而盤勢短線雖漲多壓回修正，但仍為多方控盤格局，操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 降至 1.31，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.23% 升至 10.49%，賣權平均隱含波動率由 13.94% 升至 14.12%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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