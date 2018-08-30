楓葉教育(01317-HK)擬斥資人民幣1.3億元收購七間幼兒園

楓葉教育(01317-HK)公佈，於2018年8月29日(交易時段後)，大連楓葉學前教育企業管理有限公司(買方，公司間接全資附屬公司)分别訂立以下兩份協議：(i)與上海鵬星企業管理谘詢服務合夥企業(有限合夥)(賣方A)訂立一份股權購買協議(協議A)，内容有關以總代價人民幣6500萬元(相當於約7495.15萬港元)(可予調整)收購襄陽君鵬教育谘詢有限公司(目標公司)50%股權(收購事項A);及(ii)與上海鵬躍企業管理谘詢合夥企業(有限合夥)(賣方B)訂立一份股權購買協議(協議B)，内容有關以總代價人民幣6500元(相當於約7495.15萬港元)(可予調整)收購目標公司餘下50%股權(收購事項B)。

公告稱，目標公司全資擁有位於中華人民共和國(中國)湖北省襄陽市的七間幼兒園，幼兒園在校學生約為1,380名，叁所自有校園面積達5,120平方米。

於完成收購事項A及收購事項B後，本集團將承擔襄陽市幼兒園的營運。本集團於襄陽市的小學預期將於2019年9月開學，小學將由本集團與當地政府合作運營，而幼兒園可確保為本集團的小學提供穩定的生源。收購事項亦為本集團於發展中城市打造品牌知名度以及於湖北省進一步擴展其學校網絡提供良好契機。董事會認為，將幼兒園納入本集團的學校網絡將與小學形成協同效應，從而提升本集團的盈利能力，併鞏固其於中國教育行業的地位。

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