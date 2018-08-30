【異動股】5G概念集體回落 星網銳捷(002396-CN)跌超7%

今日，5G概念股盤中走勢疲弱，截至午後發稿，星網銳捷(002396-CN)跌7.16%報19.07元，威創股份(002308-CN)跌6.59%報7.51元，杭電股份(603618-CN)跌5.35%報5.84元，中際旭創(300308-CN)、三維通信(002115-CN)跌逾5%，宜通世紀(300310-CN)、亨通光電(600487-CN)、國民技術(300077-CN)、大富科技(300134-CN)等跌幅超4%。

招商證券表示，近期密集催化來襲，5G再迎佈局良機。從主題投資的介入時點來看，9月頻譜發放將是較好的介入時點。頻譜是移動通訊係統的核心資源，也是5G產業發展的關鍵。根據運營商歷史投資規律而言，牌照發放前相關基礎設施將投入建設，併迎來投資高潮。從歷史回溯看來，相關龍頭企業在3G商用備戰階段和4G商用備戰階段的最佳配置時間均為牌照發放前12月到9月，而5G牌照發放預計在2019年中，疊加頻譜發放時點，因此2018年9月前後是較好的配置時點。

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