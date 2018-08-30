【異動股】樂視網(300104-CN)午後觸及漲停 成交額超7億元

午後，樂視網(300104-CN)觸及漲停。截至14:45，樂視網報2.85元，漲9.62%，成交額7.11億元，換手率8.38%。

8月29日晚間，樂視網披露2018半年報，公司上半年實現營收10.04億元，同比下滑82%;歸屬上市公司股東淨利潤為-11.04億元，同比下降73.36%。

報告期内，公司持續受到關聯方資金緊張、流動性風波影響，公司聲譽和信譽度仍陷於嚴重的負面輿論旋渦中，2018年上半年，公司的終端收入、廣告業務收入、會員及發行業務收入相較上年同期均出現大幅度的下滑，隨著主營業務規模下降，公司終端銷售成本及日常運營成本如 CDN 及帶寬費、人力成本、攤提成本等均存在一定程度的減少，但下降幅度小於營業收入下降幅度;同時，由於本期財務費用增長，也是造成本報告期利潤總額大幅下降的主要因素之一。

樂視網表示，公司董事會和管理層正在竭力解決公司目前的經營困難，但由於關聯方債務導緻公司資金問題尚無法得到解決，下半年存在持續虧損的可能性，如經審計後公司2018年全年淨資產為負，公司存在股票被暫停上市的風險。

報告顯示，目前，樂視控股擬以其持有樂融緻新股權拍賣併償還樂融緻新欠款，本次拍賣程序所需前期工作已完成。

根據賈躍亭之前郵件確認，其所有股票質押式回購交易已觸及協議約定的平倉線，且賈躍亭所有股票質押式回購交易均已違約。此外，樂視網目前面臨的資金困境和歷史債務壓力已對上市公司業務、資本市場信譽、品牌建立和恢復形成巨大障礙，公司現任管理層持續督促非上市關聯公司推進債務解決，但本次債務處理進展很大程度依賴大股東處理意願和實際執行，上市公司期望非上市體係更加重視債務問題處理落地併實質性推動執行，截止目前，仍未形成全面有效解決。

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