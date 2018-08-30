天譽置業(00059-HK)上半年多賺6.0% 不派息

天譽置業(00059-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團收益約40.73億元人民幣(單位下同)，同比增長約52.7%;公司擁有人應佔期內溢利約4.24億元，同比增長約6.0%。每股盈利0.162元，不派息。

期內，集團物業銷售再創紀錄，達40.46億元，較去年同期增長52.9%。於本期間內，集團交付了南寧天譽花園、重慶項目及廣州天譽半島總可售面積合共約49.36萬平方米，整體總平均單售價為每平方米8200元。

物業銷售的毛利率為20.0%。本期間的利潤率低於2017年，是由於兩個期間在不同市場有不同的銷售組合。在南寧銷售的物業為大眾市場產品，利潤率14.1%(包括與區政府已簽約銷售額8.30億元，涉及給予南寧天譽花園附近棚戶居民合共15.03萬平方米的總可售面積)，而廣州天譽半島的高端公寓則取得較高的利潤率，達55.7%。於本期間內，廣州天譽半島邊際利潤較高的物業銷售額近乎去年同期的全部銷售額，而南寧天譽花園邊際利潤較低的物業則佔本期間總銷售額的65.2%。

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