車用、資訊出貨力道增溫 貿聯-KY下半年營運起跳

受到上半年財報不佳、中美貿易戰及特斯拉雜音不斷影響，貿聯 - KY(3665) 近期股價來到近一年新低，今日股價雖開高，但隨即下修在平盤附近震盪，盤中最高來到 158.50 元、最低來到 153.00 元。然進入下半年，法人表示，下半年為出貨旺季，再加上特斯拉 Model 3 週產量穩定提升，認為貿聯 - KY 營運低谷已過，下半年營運將逐季好轉。法人指出，特斯拉已在第二季最後一週達成 Model 3 週產 5000 輛的目標，而近期訂單數量也穩定增加，目前平均維持在每週產量約 5500 輛的水準，預估 Model 3 在下半年總產量將達 13 萬輛，再加上 Model S 及 Model X，今年的總交車量有望挑戰 30 萬輛以上，而隨 Model 3 產量漸達經濟規模，將有助於毛利率逐季回升。



此外，貿聯 - KY 上半年在 Docking Station 出貨優於預期，占 IT 營收比例由去年的 50% 提升至 60%，而隨下半年將推出兩款 B2C 的消費性 Docking，下半年出貨動能將持續維持熱度，預估今年整體 IT 業績有望成長約 30%。