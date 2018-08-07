Docking出貨持續成長 貿聯-KY7月營收年增近三成

貿聯 - KY(3665)7 月營收再度維持高檔表現，達 17.79 億元，月增 0.29%，年增 29.65%，為單月營收第三高紀錄；累計 1-7 月營收 117.5 億元，年增 59.69%。貿聯 - KY 指出，受惠於 Docking Station 出貨持續成長，7 月在資訊產品用線營收較上月增長；車用、醫療及工業用線則與上月大致持平；電器用線則由於歐洲地區年度暑休，營收較上月略減。



法人看好，貿聯 - KY 今年在各領域成長動能充足，車用部分在特斯拉 Model 3 出貨維持單週 5500 輛的生產水準下，今年車用營收有望成長四成；而在資訊部分，隨 Docking Station 下半年將推出兩款新品，及 Dongle 需求成長，今年資訊營收將持續維持高檔表現。



以美元計算，貿聯 - KY 7 月營收 5830 萬美元，年增 29.53%；累計 1-7 月營收 3.96 億美元，年增 64.75%。