安勤攜手世平、英特爾搶攻智慧零售商機 明舉辦「精準零售體驗會」

IPC 廠安勤 (3479) 從端點銷售電腦 (POS) 硬體跨入智慧零售解決方案市場，擴大競爭力與業績來源，並攜手世平集團與英特爾 (Intel) 打群架，共創商機。調查顯示，多數消費者對實體購物仍情有獨鍾，因此，阿里巴巴、京東、亞馬遜等電商巨擘紛紛從線上跨入線下，試圖在新零售時代，以科技創造精準零售趨勢，實現商業新價值。



安勤指出，該公司將與世平集團以及英特爾，於週五 (31 日) 聯合舉辦協助改造店內銷售模式的「精準零售體驗會」，透過現場的展示和體驗，了解如何快速轉型，為數位化智慧零售企業，創造新的顧客體驗，同時也可進一步降低營運成本，增加來店顧客的消費額。



世平為英特爾物聯網解決方案聚合商 (Intel IoT Solution Aggregator)，近期結合英特爾 IoT 開發套件 RRK(Intel IoT RFP Ready Kits) 與安勤智能零售能量，推出智慧型零售解決方案。