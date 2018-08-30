全家推單品咖啡搶攻高端黑金商機 預估今年咖啡業績再增10%

對應越來越多追求咖啡原味的「咖啡饕客」，全家 (5903)Let’s Cafe 去年率便利商店之先，創新推出 100% 單一產區單品咖啡後，創造 1.5 億的亮眼銷售業績，帶動新一波的高端新黑金動能，而看好黑金商機，全家即日起宣佈推出第二波 100% 單一產區單品咖啡 - 瓜地馬拉薇薇特南果，全台 1700 店限定販售，預估今年咖啡銷售業績可望再成長一成。根據財政部進出口統計，2017 年台灣進口咖啡豆達 3.5 萬噸，6 年成長約 2 倍，顯示消費者咖啡需求與日俱增；且東方線上調查顯示，國內咖啡消費趨勢正上演質變進行式，現煮黑咖啡漸成市場主流，飲用人口不斷上升。



全家鮮食部部長黃正田表示，近年台灣消費者越來越追求咖啡的原味、風味和品味，根據內部銷售資訊顯示，去年美式和拿鐵銷售佔比為 4：6，在推出烏伊拉單一產區單品咖啡後，今年上半年美式銷售佔比已一舉拉高至近五成，足見咖啡精品化的策略奏效。