五家公司將參與上海9月原油期貨實貨交割

有五家公司將在下個月通過上海國際能源交易中心(INE)進行原油交割，這是該合約首度有實貨結算，而中國目前正期望該合約能與國際指標合約一爭長短。

五名熟知內情人士表示，包括國營的聯合石化及振華石油在內，參與實貨交割的業者將合計為上海國際能源交易中心9月原油期貨合約交割60萬桶中東原油。

上海國際能源交易中心於3月推出期貨合約，其中9月合約是首個可以實貨交割的月份，藉以給予市場參與者囤積供實貨交割的原油供應，並且讓該合約有時間成長。

中國希望該期貨合約發展成為全球第三個油價指標，與倫敦布蘭特和美國西德克薩斯中質油(WTI)相比肩。中國是全球最大石油進口國。

通過INE機制順利交割原油，對於該合約的成功至關重要。

“我們將全力關註交割能力，看其能否運轉良好。如果沒有故障，且交割量不錯，我認為潛力非常巨大，”新加坡咨詢機構JTD Energy董事總經理John Driscoll稱。

聯合石化將向中國石化運營的儲油罐交割約20萬桶伊拉克巴士拉輕質原油，交割地點在浙江省冊子島；聯合石化是亞洲最大煉油商中國石化(600028.SS)的貿易分支。

消息人士稱，中油燃料油、振華石油和第三家公司將分別向位於湛江的一處儲油庫交割10萬桶巴士拉輕質油，該儲油庫由中油燃料油運營。

消息人士稱，上述第三家公司為未知民營企業。

消息人士表示，中國石油天然氣集團公司下屬的中國聯合石油公司將向大連的一處儲罐區交割10萬桶阿曼原油。該儲罐區由中國石油天然氣集團公司所有並運營。

中國聯合石油公司6月曾向大連的儲油庫交割50萬桶阿曼原油，為上海國際能源交易中心合約的最終交付做準備。

將於下月交付的60萬桶石油相當於600口9月交割的期貨，每口1,000桶。

中國石油天然氣集團在大連的儲存倉庫與中石油在該市的煉廠相連，而冊子島的儲存倉庫則直接與中石化的煉廠直接相連。

只有湛江的儲存倉庫是獨立設施，沒有與周邊煉廠實現管道相連。

這些交割地點均在INE所選交割貨物以滿足期貨合約要求的八個交割地點之列。

目前還不清楚誰將接受交付。這些儲罐的高儲存成本、需尋找具有進口配額的買家以及昂貴的國內運輸成本等，都是交易商提出的關於INE合約交割機制的一些擔憂因素。

INE一位高管稱，該交易中心通常不會公布有關交割的信息。

中石油不予置評。聯合石化和振華石油未立即回覆置評請求。

路透北京/新加坡8月29日

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