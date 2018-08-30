大陸民企500強 華為榜首三連冠 浙江連續20年居全國第一

大陸工商聯「2018 年民營企業 500 強」榜單出爐，華為以人民幣 6036.21 億元的營收，再次蟬聯榜首；蘇寧控股、正威國際集團排名第二和第三位，京東集團由 2017 年的第八位晉升為第四位，山東魏橋居第五位。

這是華為第三年蟬聯「中國民企 500 強」榜首。據《華夏時報》整理發現，2016 年，全國工商聯發布的中國民營企業 500 強榜單顯示，華為以營收總額人民幣 3590.09 億位居榜首，蘇寧控股、山東魏橋集團分別以人民幣 3502.88 億、3332.38 億分列第二、第三位。

2017 年的中國民營企業 500 強榜單，前 3 名的排名並無變化，華為以營收總額人民幣 5215.74 億元排名第一，蘇寧控股、山東魏橋集團分別以人民幣 4129.50 億元、3731.83 億元位列二、三位。

這次民企 500 強榜單中的前 4-10 名分別為：京東集團、山東魏橋創業集團、聯想控股、恒大集團、國美控股集團、恒力集團和大商集團。前 20 名中，吉利、萬科、美的、碧桂園和萬達等企業也有上榜。

中國民企 500 強榜單從 2010 年起已經連續發佈 9 年，在這 9 年中，蘇寧連續入選，營收更是從人民幣 1170 億元飆升到今年的近 5579 億元。

此外，浙江共有 93 家企業入圍中國民營企業 500 強榜單。這是浙江連續 20 年在這一榜單上上榜企業數量位列第一，上榜企業數量高於江蘇 (86 家)、山東 (73 家)、廣東 (60 家) 等沿海發達省份。

儘管此次浙江入圍數量減少，但發展質量明顯提升。浙江在線報導，這幾年入圍中國民企 500 強的門檻越來越高，和 2017 年發布的中國民企 500 強榜單相比，這次發布榜單入圍門檻大幅提升，為人民幣 156.84 億元，提高了 36.32 億元；而 2017 年發布的中國民企 500 強入圍門檻為人民幣 120.52 億元，較 2016 年增加了 18.77 億元。

吉利控股集團這次的排名是第 11，是浙江排名最前的民企，吉利在上一次發布時排名第 13。吉利同時入圍中國民營企業製造業 500 強榜單，並位列第六，而海亮集團在製造業榜單中位列第十。

報告顯示，本次入圍的中國民企 500 強中 446 家企業參與了各類國家發展戰略，占比 89.2%。在參與「三大攻堅戰」方面，民營企業行動迅速，有 446 家企業參與防範化解重大風險攻堅戰，占比 89.2%；227 家企業參與精准脫貧攻堅戰，占比 45.4%；341 家企業參與汙染防治攻堅戰，占比 68.2%。

同時，中國民企 500 強企業中，453 家企業結合自身產業特點與互聯網結合開展創新，其中 274 家開展智能化生產，比上一年度增加 33 家；246 家通過網路化協同創新，實現低成本製造，占比 54.30%。而電子商務營收占比超過 50% 的企業也達到 24 家。

華為連續 3 年奪下民企 500 強榜首，業內認為「會賺錢更會分錢是華為持續增長、壯大的關鍵」。

根據華為 2017 年的年報顯示，華為 2017 年支付雇員工資、薪金及其他福利為人民幣 1068.51 億元，此外還有人民幣 171.55 億元的「時間單位計劃」。以華為目前 18 萬員工計算，僅以支付雇員工資、薪金及其他福利金額和時間單位計劃項目下金額算，2017 年華為員工人均年薪為人民幣 68.89 萬元。

除此之外，根據華為公布的 2017 年的財報顯示，華為在 2017 年全球營業額為人民幣 6030 億元，利潤總額 475 億元。而華為去年花在研發上的投入高達人民幣 897 億元。