業務薄弱環節開始發力 蒙牛（02319-HK）千億大計有戲？

蒙牛（02319-HK）今年上半年錄得收入344.7億元（人民幣，下同），較去年同期增加17%，期內毛利上升28.8%至135.2億元，毛利率較去年提升3.6個百分點至39.2%。

今日業績會上有分析師質疑，雖然公司業績保持良好增長，但對於此前提出2020年達到千億規模的願景能否達到仍有疑問。公司總裁兼執行董事盧敏放稱，對下半年銷售增長有信心，但不會因设置了銷售目標就去做一些變形銷售和競爭，雖然未來亦有併購可能，但會考慮高質量的收購標的，但認為驅動銷售增長仍在於品類優化，通過創新和品牌打造來應對市場競爭。

左四：蒙牛乳業總裁兼執行董事 盧敏放

右二：雅士利國際控股行政總裁兼執行董事 張平

蒙牛今年上半年營銷費用達99.75億元，較去年同期增加近4成。蒙牛首席財務官張平稱，今年上半年營銷費用佔比稍高，預計下半年營銷費用佔比會有所下降。他又指，上半年因世界杯進行了很大程度營銷工作，但若無世界盃主題，仍會有大力度營銷推廣。

盧敏放指，在今年二季度時公司並未回應市場競爭對手給出較多折扣，相信下半年公司亦不會出現大幅度的價格折讓。公司銷售費率、折扣率會維持在目前水平不會降低，公司未來會通過增加銷售、優化供應鏈來改善毛利水平，相信隨著產品品類結構持續向好，今年上半維持年高毛利結構，未來毛利擴張還會持續。

今年上半年蒙牛兩大薄弱環節雅士利（01230-HK）和現代牧業（01117-HK）表現開始改善。雅士利上半年錄得收入15.04億元，較去年同期增加55.6%，公司擁有人應佔利潤4130萬元，實現扭虧。而現代牧業上半年虧損幅度亦有所收窄。

雅士利行政總裁兼執行董事張平稱，今年下半年對市場營銷投入會持續加大，希望可盡量維持著目前銷售的增速。盧敏放又指，下半年雅士利增速將會超過蒙牛，未來也會超過。

目前雅士利現金及銀行結餘約為20.6億元，被問及資金將如何使用，雅士利首席財務官溫潔平稱，為提升生產質量，會有一定資本投入，會比1.6億元左右的折舊稍高，剩餘部分則將保留做未來發展的儲備。

另外中美貿易摩擦可能為部分原料價格上漲帶來壓力，雅士利張平稱公司內部供應鏈已做好準備可將成本增長化解在預算內。溫潔平稱目前採購原料中美金支付佔比少，更多以歐元、澳元等結算，且公司在原料庫存考量上並不以匯率為標準，而是根據需求和原料價格走勢來決定。

作者：鄒舒惠

編輯：賀秋霞

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