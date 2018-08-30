貿易政策鬆動？川普允許對鋼鋁配額進行有針對性放鬆

最新消息顯示，川普允許美國商務部對鋼鐵、鋁的進口配額進行有針對性的豁免。

據路透社，美國商務部周三表示，美國總統川普簽署了一項聲明，允許對一些國家的鋼鐵和鋁配額進行有針對性的放鬆。

川普在 3 月份對進口鋼鐵和鋁徵收了關稅，他表示有必要維持鋼鋁進口稅的稅率水平。目前，美國仍然在與各國就此進行對話，不過，美國允許放鬆對巴西、韓國、阿根廷的鋼鐵配額限制，以及對阿根廷的鋁配額限制。

聲明中稱，公司可以根據美國鋼、鋁生產商在產量或質量上的不足，來申請產品豁免。在這種情況下，可以免除鋼鋁產品的配額限制，而不需要被徵收關稅。

早前，美國白宮曾於 3 月 22 日發表聲明說，將暫時豁免對歐盟、阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、韓國等經濟體的鋼鋁關稅，對這些經濟體的鋼鋁關稅豁免期將於 5 月 1 日結束。

美國政府 5 月 1 日還表示，已與澳洲、阿根廷、巴西三國達成原則協議，細節將在近期敲定。

而韓國政府 3 月份同意將對美鋼鐵出口配額控制在 2015-2017 年出口均值的 70%，從而獲得美國關稅豁免。白宮後來的聲明也證實了韓國將獲得永久豁免。

雖然後來美國對盟友的鋼鋁關稅豁免時間延長了一個月，但仍於 5 月 31 日宣布對主要貿易夥伴加拿大、墨西哥和歐盟附加徵收 25% 的鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅，從美東時間 6 月 1 日零點起生效。

隨後，墨西哥也於 6 月 5 日宣布對美國進口關稅清單，對鋼鐵產品和部分農產品徵收 15% 至 25% 關稅。加拿大、歐盟也對美國徵收了報復性關稅。