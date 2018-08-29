貿易戰衝擊供應鏈 大摩：中國GDP估減0.7個百分點

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 今 (29) 日表示，貿易戰對供應鏈的破壞，恐使中國國內生產毛額(GDP) 減少 0.7 個百分點。

最新一輪美中貿易談判，於上週四落幕，無重大進展，亦未安排下次磋商；繼 7 月互相對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互相對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

美國總統川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計 9 月初，就會宣布最終決定。

根據 CNBC 報導，大摩首席中國經濟學家 Robin Xing 指出，面對貿易戰可能造成的影響，中國政府將採取減稅、提高金融信貸與流動性等寬鬆政策，減緩衝擊，經濟不致遭受重創。

他認為，中國不會降息或減輕打房力道，而是採取「防禦性寬鬆政策」。

Robin Xing 估計，貿易戰對供應鏈的破壞，可能會使中國 GDP，減少 0.7 個百分點；若美國另對 2000 億美元商品加徵關稅，供應鏈受創程度恐加劇。

最新製造業數據顯示，中國出口訂單持續放緩，貿易戰似乎已對中國經濟，造成影響；Robin Xing 研判，中國 8 月經濟活動，將進一步走弱，但北京當局可能會藉由舉債，減緩 9、10 月份的影響。

Robin Xing 強調，預估第 4 季的基礎建設支出，有助減輕關稅造成的衝擊。

大摩也將中國 2019 上半年 GDP，從 6.8% 下修至 6.4%。