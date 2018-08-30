[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/29 107/08/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.54920 10.54790 0.00130 0.01232 大華銀多元特別收益平衡基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.92540 9.92210 0.00330 0.03326 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.92720 9.92390 0.00330 0.03325 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.87940 9.88010 -0.00070 -0.00708 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.87960 9.88040 -0.00080 -0.00810 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.21120 9.21220 -0.00100 -0.01086 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48280 9.48350 -0.00070 -0.00738 中國信託台灣活力基金 14.96000 14.89000 0.07000 0.47011 中國信託台灣優勢基金 17.72000 17.64000 0.08000 0.45351 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88920 9.90090 -0.01170 -0.11817 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25390 9.26480 -0.01090 -0.11765 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28440 10.28480 -0.00040 -0.00389 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58510 9.58540 -0.00030 -0.00313 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.88140 10.85780 0.02360 0.21736 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.47580 9.45530 0.02050 0.21681 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.22990 11.23090 -0.00100 -0.00890 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10690 10.10780 -0.00090 -0.00890 中國信託智能運動基金-台幣 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 中國信託智能運動基金-美元 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98660 10.98650 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.47740 9.48670 -0.00930 -0.09803 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.12540 9.13440 -0.00900 -0.09853 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61850 9.62340 -0.00490 -0.05092 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.25600 9.26070 -0.00470 -0.05075 中國信託精穩基金 18.46260 18.45080 0.01180 0.06395 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 64.76000 64.26000 0.50000 0.77809 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.26030 39.49220 -0.23190 -0.58720 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.51000 18.56000 -0.05000 -0.26940 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40830 11.40730 0.00100 0.00877 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60180 10.62730 -0.02550 -0.23995 元大上證50基金 28.55000 28.72000 -0.17000 -0.59192 元大大中華TMT基金-人民幣 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 元大大中華TMT基金-新台幣 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248 元大大中華價值指數基金-美元 12.90400 12.86200 0.04200 0.32654 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.35400 17.32400 0.03000 0.17317 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.59300 10.57900 0.01400 0.13234 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.26800 10.28000 -0.01200 -0.11673 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.96000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.33000 13.37000 -0.04000 -0.29918 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.73560 45.76560 -0.03000 -0.06555 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48040 10.48050 -0.00010 -0.00095 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70510 9.70520 -0.00010 -0.00103 元大中國機會債券基金-新台幣 9.71690 9.74120 -0.02430 -0.24946 元大巴西指數基金 5.21200 5.31300 -0.10100 -1.90100 元大巴菲特基金 29.12000 28.94000 0.18000 0.62198 元大日經225基金 28.73000 28.65000 0.08000 0.27923 元大台商收成基金 25.09000 24.89000 0.20000 0.80354 元大台灣50單日反向1倍基金 11.93000 12.03000 -0.10000 -0.83126 元大台灣50單日正向2倍基金 41.30000 40.43000 0.87000 2.15187 元大台灣中型100基金 34.25000 34.08000 0.17000 0.49883 元大台灣加權股價指數基金 26.27500 26.03100 0.24400 0.93734 元大台灣卓越50基金 87.78000 86.44000 1.34000 1.55021 元大台灣金融基金 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.70000 32.61000 0.09000 0.27599 元大台灣高股息基金 27.77000 27.70000 0.07000 0.25271 元大台灣電子科技基金 37.88000 37.19000 0.69000 1.85534 元大全球ETF成長組合基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 元大全球ETF穩健組合基金 14.91000 14.95000 -0.04000 -0.26756 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.26000 13.16000 0.10000 0.75988 元大全球不動產證券化基金-美元 12.59100 12.50900 0.08200 0.65553 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.69000 6.70000 -0.01000 -0.14925 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.82000 0.02000 0.29326 元大全球股票入息基金-美元配息 9.82500 9.77200 0.05300 0.54237 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 元大全球新興市場精選組合基金 13.64000 13.57000 0.07000 0.51584 元大全球農業商機基金 17.68000 17.71000 -0.03000 -0.16940 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 元大印尼指數基金 8.76500 8.80100 -0.03600 -0.40904 元大印度指數基金 10.53500 10.55500 -0.02000 -0.18948 元大印度基金 13.15000 13.18000 -0.03000 -0.22762 元大多多基金 19.97000 19.69000 0.28000 1.42204 元大多福基金 57.21000 56.77000 0.44000 0.77506 元大亞太成長基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63410 8.64300 -0.00890 -0.10297 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10990 7.11730 -0.00740 -0.10397 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.58200 9.55500 0.02700 0.28257 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.02700 9.98600 0.04100 0.41057 元大卓越基金 49.69000 49.28000 0.41000 0.83198 元大店頭基金 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203 元大泛歐成長基金 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26890 10.26840 0.00050 0.00487 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.56450 9.56970 -0.00520 -0.05434 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.64230 31.67000 -0.02770 -0.08746 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.08260 38.36540 -0.28280 -0.73712 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.99170 18.87610 0.11560 0.61241 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.27410 19.52530 -0.25120 -1.28654 元大美國政府7至10年期債券基金 38.79200 38.91940 -0.12740 -0.32734 元大高科技基金 20.64000 20.36000 0.28000 1.37525 元大得利貨幣市場基金 16.25450 16.25430 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98260 11.98240 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351 元大華夏中小基金 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525 元大新中國基金-人民幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 元大新中國基金-美元 9.27300 9.27500 -0.00200 -0.02156 元大新中國基金-新台幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 元大新主流基金 27.83000 27.44000 0.39000 1.42128 元大新東協平衡基金-美元 9.48200 9.47600 0.00600 0.06332 元大新東協平衡基金-新台幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22720 10.22470 0.00250 0.02445 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.58480 9.59130 -0.00650 -0.06777 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25350 10.27640 -0.02290 -0.22284 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.92900 8.94900 -0.02000 -0.22349 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.85580 9.85990 -0.00410 -0.04158 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45640 9.46040 -0.00400 -0.04228 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.96970 9.98950 -0.01980 -0.19821 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.56980 9.58870 -0.01890 -0.19711 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.59760 9.60360 -0.00600 -0.06248 元大新興亞洲基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.98390 9.01230 -0.02840 -0.31512 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.76060 8.78820 -0.02760 -0.31406 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.19770 9.24110 -0.04340 -0.46964 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.96860 9.01090 -0.04230 -0.46943 元大萬泰貨幣市場基金 15.10210 15.10190 0.00020 0.00132 元大經貿基金 40.55000 40.12000 0.43000 1.07178 元大實質多重資產基金-人民幣 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 元大實質多重資產基金-美元 8.43100 8.41500 0.01600 0.19014 元大實質多重資產基金-新台幣 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 15.59000 15.50000 0.09000 0.58065 元大滬深300單日正向2倍基金 13.67000 13.88000 -0.21000 -1.51297 元大摩臺基金 40.56000 39.98000 0.58000 1.45073 元大標普500基金 26.79000 26.80000 -0.01000 -0.03731 元大標普500單日反向1倍基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 35.96000 35.94000 0.02000 0.05565 元大標智滬深300基金 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177 元大歐洲50基金 24.82000 24.85000 -0.03000 -0.12072 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53790 9.58720 -0.04930 -0.51423 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18340 10.18300 0.00040 0.00393 元大績效基金 57.63000 56.83000 0.80000 1.40771 元大韓國KOSPI200基金 22.67000 22.68000 -0.01000 -0.04409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.77000 15.68000 0.09000 0.57398 日盛上選基金 34.82000 34.60000 0.22000 0.63584 日盛小而美基金 19.31000 19.17000 0.14000 0.73031 日盛中國內需動力基金 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63810 11.62850 0.00960 0.08256 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.74970 9.74160 0.00810 0.08315 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67150 11.66410 0.00740 0.06344 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.77210 9.76590 0.00620 0.06349 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.59480 10.59660 -0.00180 -0.01699 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85500 8.85660 -0.00160 -0.01807 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 日盛日盛基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 日盛全球抗暖化基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16590 10.16260 0.00330 0.03247 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53620 9.53310 0.00310 0.03252 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98480 9.99040 -0.00560 -0.05605 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36830 9.37360 -0.00530 -0.05654 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41210 2.41080 0.00130 0.05392 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67370 1.67280 0.00090 0.05380 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36570 0.36550 0.00020 0.05472 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25460 0.25440 0.00020 0.07862 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.14900 12.15330 -0.00430 -0.03538 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.31940 8.32240 -0.00300 -0.03605 日盛亞洲機會基金 7.12000 7.11000 0.01000 0.14065 日盛首選基金 17.79000 17.66000 0.13000 0.73613 日盛高科技基金 18.84000 18.70000 0.14000 0.74866 日盛貨幣市場基金 14.77010 14.76990 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 41.44000 41.17000 0.27000 0.65582 日盛精選五虎基金 39.16000 39.01000 0.15000 0.38452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48500 13.48480 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 32.73000 32.21000 0.52000 1.61441 台新MSCI中國基金 20.90000 20.94000 -0.04000 -0.19102 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.35000 17.52000 -0.17000 -0.97032 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.62000 23.18000 0.44000 1.89819 台新大眾貨幣市場基金 14.16170 14.16150 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.38330 10.37320 0.01010 0.09737 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56660 10.56600 0.00060 0.00568 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10860 10.12390 -0.01530 -0.15113 台新中國通基金 45.42000 44.93000 0.49000 1.09059 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48980 0.49100 -0.00120 -0.24440 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.02600 15.08400 -0.05800 -0.38451 台新中國精選中小基金-美元 0.34730 0.34850 -0.00120 -0.34433 台新中國精選中小基金-新台幣 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 台新主流基金 24.60000 24.27000 0.33000 1.35970 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.63000 20.42000 0.21000 1.02840 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67610 0.66810 0.00800 1.19743 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.37000 15.21000 0.16000 1.05194 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50220 0.49630 0.00590 1.18880 台新台灣中小基金 35.73000 35.34000 0.39000 1.10357 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03110 9.99710 0.03400 0.34010 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40150 9.34940 0.05210 0.55726 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.52690 10.46850 0.05840 0.55786 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.49110 10.45390 0.03720 0.35585 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.32270 11.28250 0.04020 0.35630 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 台新印度基金 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039 台新亞美短期債券基金 10.94130 10.94370 -0.00240 -0.02193 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56290 8.56690 -0.00400 -0.04669 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28460 0.28430 0.00030 0.10552 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89930 11.90490 -0.00560 -0.04704 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38990 0.38950 0.00040 0.10270 台新真吉利貨幣市場基金 11.09100 11.09090 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.06220 30.08260 -0.02040 -0.06781 台新智慧生活基金-美元 10.79240 10.76780 0.02460 0.22846 台新智慧生活基金-新台幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.34260 8.33310 0.00950 0.11400 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.49650 8.50010 -0.00360 -0.04235 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.96900 8.95840 0.01060 0.11832 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.14200 9.14590 -0.00390 -0.04264 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41890 10.44310 -0.02420 -0.23173 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33440 0.33480 -0.00040 -0.11947 台新新興市場債券基金(B類型) 7.76950 7.78760 -0.01810 -0.23242 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26260 0.26280 -0.00020 -0.07610 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.42000 -0.02000 -0.36900 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.11000 21.13000 -0.02000 -0.09465 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.84800 10.85200 -0.00400 -0.03686 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.83190 11.83290 -0.00100 -0.00845 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55520 9.55610 -0.00090 -0.00942 未來資產亞洲新富基金 20.76000 20.74000 0.02000 0.09643 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56640 12.56630 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.73000 12.53000 0.20000 1.59617 未來資產新興市場債券基金A 8.73860 8.74680 -0.00820 -0.09375 未來資產新興市場債券基金B 6.64380 6.65000 -0.00620 -0.09323 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.10300 11.10220 0.00080 0.00721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.96440 9.97070 -0.00630 -0.06319 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.27910 9.28860 -0.00950 -0.10228 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.54740 10.55820 -0.01080 -0.10229 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.93130 7.93950 -0.00820 -0.10328 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07750 9.08690 -0.00940 -0.10345 永豐中小基金 55.08000 54.49000 0.59000 1.08277 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76070 1.75980 0.00090 0.05114 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32950 2.32840 0.00110 0.04724 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07180 8.07380 -0.00200 -0.02477 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.36180 10.36440 -0.00260 -0.02509 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.86000 4.86000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.00000 21.99000 0.01000 0.04548 永豐主流品牌基金 18.88000 18.68000 0.20000 1.07066 永豐永豐基金 37.21000 37.11000 0.10000 0.26947 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.91600 9.90330 0.01270 0.12824 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98460 9.97190 0.01270 0.12736 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.86460 9.85590 0.00870 0.08827 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.93440 9.92560 0.00880 0.08866 永豐亞洲民生消費基金 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 永豐南非幣2021保本基金 12.94260 12.93100 0.01160 0.08971 永豐高科技基金 25.43000 25.10000 0.33000 1.31474 永豐貨幣市場基金 13.88290 13.88280 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09470 2.09520 -0.00050 -0.02386 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47710 2.47770 -0.00060 -0.02422 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73440 7.74190 -0.00750 -0.09688 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38270 10.39270 -0.01000 -0.09622 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05960 7.05720 0.00240 0.03401 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87310 10.86930 0.00380 0.03496 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.52000 7.52000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.27000 17.30000 -0.03000 -0.17341 永豐臺灣加權ETF基金 57.41000 56.86000 0.55000 0.96729 永豐領航科技基金 41.53000 40.97000 0.56000 1.36685 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 永豐趨勢平衡基金 46.95000 46.65000 0.30000 0.64309 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.57570 11.57460 0.00110 0.00950 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48400 9.47740 0.00660 0.06964 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73710 9.73040 0.00670 0.06886 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48830 9.48590 0.00240 0.02530 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66090 9.65860 0.00230 0.02381 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49520 9.48940 0.00580 0.06112 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87790 9.87180 0.00610 0.06179 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46570 9.46430 0.00140 0.01479 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71810 9.71670 0.00140 0.01441 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 兆豐國際中小基金 16.31000 16.16000 0.15000 0.92822 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.11000 19.06000 0.05000 0.26233 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.00000 18.93000 0.07000 0.36978 兆豐國際生命科學基金 16.81000 16.79000 0.02000 0.11912 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.43500 10.45850 -0.02350 -0.22470 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.68010 10.69280 -0.01270 -0.11877 兆豐國際全球基金 32.55000 32.55000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27410 10.27360 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.01830 10.02360 -0.00530 -0.05288 兆豐國際國民基金 22.79000 22.68000 0.11000 0.48501 兆豐國際第一基金 13.42000 13.32000 0.10000 0.75075 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97540 9.98050 -0.00510 -0.05110 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91340 7.91740 -0.00400 -0.05052 兆豐國際萬全基金 20.87000 20.76000 0.11000 0.52987 兆豐國際電子基金 25.95000 25.64000 0.31000 1.20905 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.24000 22.98000 0.26000 1.13142 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.04000 16.16000 -0.12000 -0.74257 兆豐國際豐台灣基金 33.70000 33.55000 0.15000 0.44709 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50270 12.50260 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.96000 11.88000 0.08000 0.67340 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16340 11.17070 -0.00730 -0.06535 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01630 12.01010 0.00620 0.05162 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77860 10.77480 0.00380 0.03527 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54710 11.54280 0.00430 0.03725 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16360 8.16900 -0.00540 -0.06610 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.51100 9.50630 0.00470 0.04944 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05530 9.05210 0.00320 0.03535 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.98690 8.98320 0.00370 0.04119 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.33060 9.32730 0.00330 0.03538 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 合庫全球新興市場基金 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 合庫貨幣市場基金 10.13000 10.12980 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.42660 9.42340 0.00320 0.03396 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.68850 9.68320 0.00530 0.05473 合庫新興多重收益基金A類型 9.99080 9.99200 -0.00120 -0.01201 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.40650 11.40080 0.00570 0.05000 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51770 13.51910 -0.00140 -0.01036 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.76550 8.76180 0.00370 0.04223 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.43060 9.42550 0.00510 0.05411 合庫新興多重收益基金B類型 7.85570 7.85660 -0.00090 -0.01146 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73400 8.72980 0.00420 0.04811 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08550 10.08640 -0.00090 -0.00892 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98140 10.98050 0.00090 0.00820 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.01180 10.00550 0.00630 0.06297 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82800 9.83730 -0.00930 -0.09454 安聯中國東協基金 15.77000 15.75000 0.02000 0.12698 安聯中國策略基金 14.02000 14.07000 -0.05000 -0.35537 安聯中華新思路基金-人民幣 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215 安聯中華新思路基金-美元 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 安聯台灣大壩基金 28.92000 28.71000 0.21000 0.73145 安聯台灣科技基金 48.24000 47.39000 0.85000 1.79363 安聯台灣貨幣市場基金 12.49180 12.49170 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.91000 31.62000 0.29000 0.91714 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16520 10.16420 0.00100 0.00984 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10450 15.10800 -0.00350 -0.02317 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67300 9.67530 -0.00230 -0.02377 安聯四季成長組合基金-美元 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.37070 12.36960 0.00110 0.00889 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16990 10.17070 -0.00080 -0.00787 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27320 12.27590 -0.00270 -0.02199 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53940 9.53860 0.00080 0.00839 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38360 9.38450 -0.00090 -0.00959 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05470 9.05670 -0.00200 -0.02208 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.05710 12.05460 0.00250 0.02074 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98480 10.98420 0.00060 0.00546 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65160 10.65240 -0.00080 -0.00751 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95340 8.95250 0.00090 0.01005 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73760 8.73720 0.00040 0.00458 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44720 8.44780 -0.00060 -0.00710 安聯全球人口趨勢基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.31000 38.17000 0.14000 0.36678 安聯全球油礦金趨勢基金 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 安聯全球計量平衡基金 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02060 12.03110 -0.01050 -0.08727 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42050 10.42960 -0.00910 -0.08725 安聯全球新興市場基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535 安聯全球農金趨勢基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 23.32000 23.26000 0.06000 0.25795 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06380 10.06300 0.00080 0.00795 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81960 9.81880 0.00080 0.00815 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.52580 83.50570 0.02010 0.02407 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.43910 12.43060 0.00850 0.06838 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.51570 65.50070 0.01500 0.02290 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.67640 9.66970 0.00670 0.06929 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58160 2.58190 -0.00030 -0.01162 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.53590 10.53670 -0.00080 -0.00759 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18930 2.19280 -0.00350 -0.15961 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.74350 8.74560 -0.00210 -0.02401 宏利台灣動力基金 32.63000 32.39000 0.24000 0.74097 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.29190 10.27030 0.02160 0.21032 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.05250 10.05340 -0.00090 -0.00895 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.10130 8.08910 0.01220 0.15082 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.06110 8.05900 0.00210 0.02606 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 宏利全球債券組合基金 13.06840 13.07330 -0.00490 -0.03748 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78670 2.78560 0.00110 0.03949 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73850 11.74170 -0.00320 -0.02725 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70550 8.70730 -0.00180 -0.02067 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41730 2.42340 -0.00610 -0.25171 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.93360 10.94840 -0.01480 -0.13518 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86290 3.84540 0.01750 0.45509 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62350 0.62070 0.00280 0.45110 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.05000 17.99000 0.06000 0.33352 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.83310 11.83640 -0.00330 -0.02788 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53120 10.53430 -0.00310 -0.02943 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20710 10.21720 -0.01010 -0.09885 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.99480 8.99850 -0.00370 -0.04112 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58660 8.58920 -0.00260 -0.03027 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49910 8.50730 -0.00820 -0.09639 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.52120 8.51240 0.00880 0.10338 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73960 2.73780 0.00180 0.06575 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39760 0.39740 0.00020 0.05033 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.07110 12.07130 -0.00020 -0.00166 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90570 0.90540 0.00030 0.03313 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33880 7.33880 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02930 2.02800 0.00130 0.06410 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29200 0.29190 0.00010 0.03426 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99740 8.99740 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32850 0.32840 0.00010 0.03045 宏利萬利貨幣市場基金 13.64170 13.64160 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.67000 2.67000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 宏利臺灣股息收益基金 28.53000 28.33000 0.20000 0.70597 宏利澳幣保本基金 12.16810 12.16830 -0.00020 -0.00164 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.20170 10.19660 0.00510 0.05002 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.56360 9.56910 -0.00550 -0.05748 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.95720 8.97640 -0.01920 -0.21389 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.65410 10.67690 -0.02280 -0.21355 貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 貝萊德新台幣基金 12.93400 12.93390 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.11000 26.87000 0.24000 0.89319 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23030 11.22940 0.00090 0.00801 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95440 9.95210 0.00230 0.02311 保德信大中華基金-人民幣 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 保德信大中華基金-新台幣 29.03000 29.03000 0.00000 0.00000 保德信中小型股基金 46.86000 46.12000 0.74000 1.60451 保德信中國中小基金-人民幣 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 保德信中國中小基金-美元 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 保德信中國中小基金-新臺幣 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.29970 9.31220 -0.01250 -0.13423 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35520 9.37030 -0.01510 -0.16115 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.42230 9.43500 -0.01270 -0.13461 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.17210 10.18590 -0.01380 -0.13548 保德信中國品牌基金-人民幣 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 保德信中國品牌基金-美元 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 保德信台商全方位基金 36.29000 36.09000 0.20000 0.55417 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.74000 30.77000 -0.03000 -0.09750 保德信全球消費商機基金 18.68000 18.67000 0.01000 0.05356 保德信全球基礎建設基金 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657 保德信全球資源基金 8.22000 8.25000 -0.03000 -0.36364 保德信全球醫療生化基金-美元 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.14000 34.08000 0.06000 0.17606 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.82230 9.81800 0.00430 0.04380 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.63970 10.63540 0.00430 0.04043 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28950 9.30020 -0.01070 -0.11505 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.04780 10.05940 -0.01160 -0.11532 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21160 8.21420 -0.00260 -0.03165 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82920 10.83260 -0.00340 -0.03139 保德信亞太基金 21.93000 21.89000 0.04000 0.18273 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50090 8.50600 -0.00510 -0.05996 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26340 11.27010 -0.00670 -0.05945 保德信店頭市場基金 33.57000 33.12000 0.45000 1.35870 保德信拉丁美洲基金 6.56000 6.68000 -0.12000 -1.79641 保德信金平衡基金 30.70000 30.58000 0.12000 0.39241 保德信金滿意基金 44.17000 43.72000 0.45000 1.02928 保德信科技島基金 27.06000 26.61000 0.45000 1.69109 保德信高成長基金 96.72000 95.95000 0.77000 0.80250 保德信第一基金 26.99000 26.78000 0.21000 0.78417 保德信貨幣市場基金 15.76890 15.76870 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.71400 10.71640 -0.00240 -0.02240 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.85150 10.87090 -0.01940 -0.17846 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95110 10.95490 -0.00380 -0.03469 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.38540 10.40520 -0.01980 -0.19029 保德信新世紀基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99690 7.99130 0.00560 0.07008 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81190 10.80420 0.00770 0.07127 保德信新興趨勢組合基金 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 保德信瑞騰基金 15.54600 15.54590 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.72660 9.71980 0.00680 0.06996 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95510 9.94820 0.00690 0.06936 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66970 9.66260 0.00710 0.07348 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77970 9.77240 0.00730 0.07470 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85400 9.84830 0.00570 0.05788 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84150 9.83490 0.00660 0.06711 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69280 9.69370 -0.00090 -0.00928 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69550 9.69640 -0.00090 -0.00928 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98970 9.99360 -0.00390 -0.03902 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97260 9.96830 0.00430 0.04314 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02590 10.02300 0.00290 0.02893 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.85390 9.85620 -0.00230 -0.02334 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85370 9.85590 -0.00220 -0.02232 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56980 9.56050 0.00930 0.09728 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.41320 9.40940 0.00380 0.04039 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95350 1.95430 -0.00080 -0.04094 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66050 2.66140 -0.00090 -0.03382 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29570 0.29530 0.00040 0.13546 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43690 0.43640 0.00050 0.11457 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45900 8.45090 0.00810 0.09585 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73080 11.72310 0.00770 0.06568 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.48980 9.49950 -0.00970 -0.10211 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61120 11.62380 -0.01260 -0.10840 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64290 8.63880 0.00410 0.04746 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.59950 10.59450 0.00500 0.04719 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06950 10.06530 0.00420 0.04173 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99780 9.99270 0.00510 0.05104 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04480 10.03630 0.00850 0.08469 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.60390 10.59490 0.00900 0.08495 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95800 9.94750 0.01050 0.10555 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75930 9.75210 0.00720 0.07383 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06570 10.05800 0.00770 0.07656 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74010 9.73320 0.00690 0.07089 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92930 9.92270 0.00660 0.06651 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38210 10.39130 -0.00920 -0.08854 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15020 6.14840 0.00180 0.02928 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55760 10.55450 0.00310 0.02937 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64930 11.64920 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.00000 19.84000 0.16000 0.80645 施羅德樂活中小基金-I類型 4563.560004525.19000 38.37000 0.84792 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.29310 10.28570 0.00740 0.07194 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.30150 11.27990 0.02160 0.19149 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.54950 10.52890 0.02060 0.19565 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.15640 9.14990 0.00650 0.07104 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.57510 9.55670 0.01840 0.19254 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.38860 9.37030 0.01830 0.19530 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.49430 10.48690 0.00740 0.07056 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.03660 11.01550 0.02110 0.19155 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.98300 10.96160 0.02140 0.19523 柏瑞五國金勢力建設基金 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898 柏瑞巨人基金 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65440 13.65430 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.46220 13.47140 -0.00920 -0.06829 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83050 11.82880 0.00170 0.01437 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44010 12.43820 0.00190 0.01528 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.88710 8.89320 -0.00610 -0.06859 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78400 6.78860 -0.00460 -0.06776 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76680 8.76560 0.00120 0.01369 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51120 8.51290 -0.00170 -0.01997 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.75290 10.75120 0.00170 0.01581 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32970 8.33160 -0.00190 -0.02280 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00600 12.00430 0.00170 0.01416 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.66260 11.67060 -0.00800 -0.06855 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85480 11.85720 -0.00240 -0.02024 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32440 11.32260 0.00180 0.01590 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99010 8.99620 -0.00610 -0.06781 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79550 9.79410 0.00140 0.01429 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72840 9.73040 -0.00200 -0.02055 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.56350 9.56210 0.00140 0.01464 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41570 9.41790 -0.00220 -0.02336 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.31890 10.31830 0.00060 0.00581 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.17900 10.16990 0.00910 0.08948 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.06350 10.05430 0.00920 0.09150 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.13980 10.13250 0.00730 0.07205 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.07180 10.07120 0.00060 0.00596 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86800 9.85920 0.00880 0.08926 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.81890 9.80990 0.00900 0.09174 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.89590 9.88870 0.00720 0.07281 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.29960 10.29900 0.00060 0.00583 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.17900 10.16980 0.00920 0.09046 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.06350 10.05430 0.00920 0.09150 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.13990 10.13250 0.00740 0.07303 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.07180 10.07120 0.00060 0.00596 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86820 9.85940 0.00880 0.08925 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.81890 9.81000 0.00890 0.09072 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.89590 9.88880 0.00710 0.07180 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68970 10.68730 0.00240 0.02246 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86780 11.85610 0.01170 0.09868 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.28330 11.27180 0.01150 0.10202 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07340 9.07140 0.00200 0.02205 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76320 9.75360 0.00960 0.09843 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.63350 9.62360 0.00990 0.10287 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40170 10.39940 0.00230 0.02212 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.05040 11.03950 0.01090 0.09874 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.90090 10.88980 0.01110 0.10193 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07360 9.07160 0.00200 0.02205 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76360 9.75400 0.00960 0.09842 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.63390 9.62400 0.00990 0.10287 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.16000 13.05000 0.11000 0.84291 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.31000 13.23000 0.08000 0.60469 柏瑞拉丁美洲基金 8.95000 9.10000 -0.15000 -1.64835 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.42600 11.45410 -0.02810 -0.24533 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48600 7.50440 -0.01840 -0.24519 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32790 11.33500 -0.00710 -0.06264 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.98880 10.98770 0.00110 0.01001 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12230 10.12120 0.00110 0.01087 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30290 8.30810 -0.00520 -0.06259 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.33890 9.33800 0.00090 0.00964 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.36560 9.36460 0.00100 0.01068 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57060 10.56960 0.00100 0.00946 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94790 9.95420 -0.00630 -0.06329 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10580 10.10470 0.00110 0.01089 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.67520 9.67420 0.00100 0.01034 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97130 8.97690 -0.00560 -0.06238 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.88320 8.88600 -0.00280 -0.03151 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.38960 9.38860 0.00100 0.01065 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63300 11.63590 -0.00290 -0.02492 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.10520 11.09750 0.00770 0.06938 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.54810 10.54110 0.00700 0.06641 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93580 6.93760 -0.00180 -0.02595 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67880 8.67280 0.00600 0.06918 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.27170 9.26550 0.00620 0.06691 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.99990 10.00240 -0.00250 -0.02499 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.56490 10.55780 0.00710 0.06725 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39260 9.38610 0.00650 0.06925 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84470 8.84690 -0.00220 -0.02487 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.46920 9.46290 0.00630 0.06658 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23940 11.24980 -0.01040 -0.09245 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80720 11.80880 -0.00160 -0.01355 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83770 10.83880 -0.00110 -0.01015 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19020 9.19870 -0.00850 -0.09240 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72080 9.72210 -0.00130 -0.01337 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71760 9.71860 -0.00100 -0.01029 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12900 11.13040 -0.00140 -0.01258 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02810 10.03730 -0.00920 -0.09166 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32670 10.32770 -0.00100 -0.00968 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.55860 9.56740 -0.00880 -0.09198 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.34470 9.35330 -0.00860 -0.09195 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94190 9.94320 -0.00130 -0.01307 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47810 9.47910 -0.00100 -0.01055 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.38000 18.34000 0.04000 0.21810 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.28000 17.22000 0.06000 0.34843 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88570 12.89110 -0.00540 -0.04189 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.85430 10.84490 0.00940 0.08668 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.75500 11.74370 0.01130 0.09622 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.41870 12.40380 0.01490 0.12012 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.30080 11.28790 0.01290 0.11428 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.87310 9.86460 0.00850 0.08617 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38900 10.37910 0.00990 0.09538 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.33970 10.32720 0.01250 0.12104 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.30320 10.29150 0.01170 0.11369 柏瑞環球多元資產基金-N類型 10.01420 10.00560 0.00860 0.08595 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.18420 10.17440 0.00980 0.09632 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.90750 11.89320 0.01430 0.12024 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.24390 10.23220 0.01170 0.11434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.32000 14.23000 0.09000 0.63247 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.10000 26.50000 -0.40000 -1.50943 國泰大中華基金 20.45000 20.28000 0.17000 0.83826 國泰小龍基金 15.69000 15.64000 0.05000 0.31969 國泰中小成長基金 44.02000 43.71000 0.31000 0.70922 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.21170 4.22810 -0.01640 -0.38788 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.03000 19.15000 -0.12000 -0.62663 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.71680 0.72020 -0.00340 -0.47209 國泰中國內需增長基金美元級別 0.67660 0.67980 -0.00320 -0.47073 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17810 2.17580 0.00230 0.10571 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65190 9.66150 -0.00960 -0.09936 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19440 8.20260 -0.00820 -0.09997 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31580 0.31580 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.50880 11.50790 0.00090 0.00782 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68820 1.68970 -0.00150 -0.08877 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.01960 10.02000 -0.00040 -0.00399 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33120 0.33070 0.00050 0.15119 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.41960 4.40850 0.01110 0.25179 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.96000 19.96000 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.64430 0.64320 0.00110 0.17102 國泰中港台基金人民幣級別 3.29980 3.28780 0.01200 0.36499 國泰中港台基金台幣級別 14.91000 14.89000 0.02000 0.13432 國泰中港台基金美元級別 0.48700 0.48570 0.00130 0.26765 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.05000 27.98000 0.07000 0.25018 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.20000 36.98000 0.22000 0.59492 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.37940 10.39120 -0.01180 -0.11356 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.37960 10.39140 -0.01180 -0.11356 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.37990 10.39170 -0.01180 -0.11355 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33750 0.33730 0.00020 0.05929 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33750 0.33740 0.00010 0.02964 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33750 0.33740 0.00010 0.02964 國泰台灣貨幣市場基金 12.41220 12.41200 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 27.91000 27.72000 0.19000 0.68543 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.49410 2.49230 0.00180 0.07222 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36710 0.36710 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50270 0.50210 0.00060 0.11950 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45940 0.46260 -0.00320 -0.69174 國泰全球資源基金台幣級別 5.92000 5.93000 -0.01000 -0.16863 國泰全球資源基金美元級別 0.18990 0.19000 -0.00010 -0.05263 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41830 0.41850 -0.00020 -0.04779 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37820 0.37840 -0.00020 -0.05285 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44360 0.44370 -0.00010 -0.02254 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51550 0.51500 0.00050 0.09709 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.07000 21.11000 -0.04000 -0.18948 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.63000 22.45000 0.18000 0.80178 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.51550 2.50350 0.01200 0.47933 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.41600 11.38580 0.03020 0.26524 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.26620 10.23900 0.02720 0.26565 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37120 0.36970 0.00150 0.40573 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33380 0.33250 0.00130 0.39098 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50510 0.50240 0.00270 0.53742 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40050 0.39990 0.00060 0.15004 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.15000 19.09000 0.06000 0.31430 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62330 0.62030 0.00300 0.48364 國泰科技生化基金 35.37000 35.02000 0.35000 0.99943 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.80000 27.83000 -0.03000 -0.10780 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.62310 39.94510 -0.32200 -0.80611 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43440 19.31340 0.12100 0.62651 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.55490 19.80680 -0.25190 -1.27179 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.20610 40.41580 -0.20970 -0.51886 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.39520 41.44810 -0.05290 -0.12763 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.33010 43.39290 -0.06280 -0.14472 國泰紐幣2021保本基金 12.17060 12.17300 -0.00240 -0.01972 國泰紐幣八年期保本基金 12.46500 12.46760 -0.00260 -0.02085 國泰紐幣保本基金 12.43420 12.43090 0.00330 0.02655 國泰高科技基金 13.14000 13.01000 0.13000 0.99923 國泰國泰基金台幣I級別 23.63000 23.49000 0.14000 0.59600 國泰國泰基金台幣級別 23.63000 23.49000 0.14000 0.59600 國泰富時中國A50基金 18.38000 18.50000 -0.12000 -0.64865 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33710 0.33710 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46860 0.46800 0.00060 0.12821 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37630 0.37600 0.00030 0.07979 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52320 0.52200 0.00120 0.22989 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35350 0.35310 0.00040 0.11328 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49150 0.49020 0.00130 0.26520 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55970 10.57540 -0.01570 -0.14846 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.58080 7.59210 -0.01130 -0.14884 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35700 0.35730 -0.00030 -0.08396 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25430 0.25460 -0.00030 -0.11783 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23030 2.22690 0.00340 0.15268 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.03690 10.04670 -0.00980 -0.09754 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32570 0.32550 0.00020 0.06144 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.12280 40.11550 0.00730 0.01820 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.36000 19.49000 -0.13000 -0.66701 國泰新興市場基金台幣級別 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 國泰新興市場基金美元級別 0.38760 0.38720 0.00040 0.10331 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22120 2.21900 0.00220 0.09914 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46370 1.46230 0.00140 0.09574 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33690 0.33690 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36300 0.36290 0.00010 0.02756 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22420 0.22420 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33410 10.33750 -0.00340 -0.03289 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68220 6.68440 -0.00220 -0.03291 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.51000 13.62000 -0.11000 -0.80764 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.93000 37.34000 0.59000 1.58007 國泰價值卓越基金 15.59000 15.47000 0.12000 0.77569 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39330 0.39240 0.00090 0.22936 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.94630 38.95360 -0.00730 -0.01874 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.84000 21.64000 0.20000 0.92421 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.60000 19.59000 0.01000 0.05105 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 20.17000 19.89000 0.28000 1.40774 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09460 12.09920 -0.00460 -0.03802 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39680 0.39670 0.00010 0.02521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64050 9.63300 0.00750 0.07786 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35400 8.35770 -0.00370 -0.04427 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71560 10.70710 0.00850 0.07939 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39260 9.39680 -0.00420 -0.04470 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18880 11.18810 0.00070 0.00626 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88400 9.89310 -0.00910 -0.09198 第一金大中華基金 28.21000 28.08000 0.13000 0.46296 第一金小型精選基金 39.19000 38.87000 0.32000 0.82326 第一金中國世紀基金-人民幣 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 第一金中國世紀基金-美元 8.27520 8.26930 0.00590 0.07135 第一金中國世紀基金-美元-N 8.27600 8.27010 0.00590 0.07134 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 第一金中概平衡基金 26.79000 26.62000 0.17000 0.63862 第一金台灣貨幣市場基金 15.25210 15.25190 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.86200 177.86000 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.19450 10.17720 0.01730 0.16999 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.19450 10.17720 0.01730 0.16999 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.75950 14.75140 0.00810 0.05491 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.76010 14.75200 0.00810 0.05491 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89670 9.88270 0.01400 0.14166 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90010 9.88610 0.01400 0.14161 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.54390 9.53910 0.00480 0.05032 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.56890 9.56400 0.00490 0.05123 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.37550 10.36090 0.01460 0.14091 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.01600 10.01090 0.00510 0.05094 第一金全球大趨勢基金 24.13000 24.14000 -0.01000 -0.04143 第一金全球不動產證券化基金A 8.35590 8.31810 0.03780 0.45443 第一金全球不動產證券化基金B 5.94210 5.91520 0.02690 0.45476 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.48840 9.50870 -0.02030 -0.21349 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.48960 9.50990 -0.02030 -0.21346 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.84990 9.87100 -0.02110 -0.21376 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.85120 9.87230 -0.02110 -0.21373 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65790 8.68120 -0.02330 -0.26840 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23230 10.25980 -0.02750 -0.26804 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69430 9.69280 0.00150 0.01548 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69350 9.69220 0.00130 0.01341 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.99000 7.99020 -0.00020 -0.00250 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86400 8.87010 -0.00610 -0.06877 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86440 8.87060 -0.00620 -0.06989 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.19010 11.18840 0.00170 0.01519 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.19100 11.18940 0.00160 0.01430 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.02550 10.02570 -0.00020 -0.00199 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.82720 14.83750 -0.01030 -0.06942 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.58880 14.44280 0.14600 1.01088 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.60700 14.46080 0.14620 1.01101 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.71000 13.60000 0.11000 0.80882 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.74000 13.63000 0.11000 0.80704 第一金亞洲科技基金 19.46000 19.46000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206 第一金店頭市場基金 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041 第一金創新趨勢基金 25.32000 25.01000 0.31000 1.23950 第一金電子基金 35.47000 35.20000 0.27000 0.76705 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 21.09000 20.90000 0.19000 0.90909 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.68000 18.83000 -0.15000 -0.79660 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 統一大中華中小基金(美元) 8.30000 8.23000 0.07000 0.85055 統一大中華中小基金(新台幣) 12.21000 12.13000 0.08000 0.65952 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 統一大東協高股息基金(美元) 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 統一大滿貫基金-A類型 36.22000 35.91000 0.31000 0.86327 統一大滿貫基金-I類型 36.22000 35.91000 0.31000 0.86327 統一大龍印基金 15.33000 15.39000 -0.06000 -0.38986 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 統一大龍騰中國基金(美元) 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 統一中小基金 26.94000 26.73000 0.21000 0.78563 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79390 9.79600 -0.00210 -0.02144 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.24040 9.23720 0.00320 0.03464 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94870 8.95320 -0.00450 -0.05026 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.63630 11.63880 -0.00250 -0.02148 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.90610 10.90220 0.00390 0.03577 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55680 10.56210 -0.00530 -0.05018 統一台灣動力基金 18.46000 18.18000 0.28000 1.54015 統一全天候基金-A類型 114.69000 113.83000 0.86000 0.75551 統一全天候基金-I類型 114.71000 113.85000 0.86000 0.75538 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.93180 8.93960 -0.00780 -0.08725 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.73080 8.73340 -0.00260 -0.02977 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.69370 8.70280 -0.00910 -0.10456 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.23890 9.24700 -0.00810 -0.08760 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.03080 9.03360 -0.00280 -0.03100 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.99240 9.00190 -0.00950 -0.10553 統一全球債券組合基金 11.96080 11.96750 -0.00670 -0.05598 統一全球新科技基金(人民幣) 16.55000 16.53000 0.02000 0.12099 統一全球新科技基金(美元) 15.73000 15.69000 0.04000 0.25494 統一全球新科技基金(新台幣) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 統一亞太基金 26.35000 26.35000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551 統一奔騰基金 63.24000 62.56000 0.68000 1.08696 統一強棒貨幣市場基金 16.66040 16.66030 0.00010 0.00060 統一強漢基金(人民幣) 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 統一強漢基金(美元) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 統一強漢基金(新台幣) 25.53000 25.47000 0.06000 0.23557 統一統信基金 33.08000 32.70000 0.38000 1.16208 統一黑馬基金 63.54000 62.86000 0.68000 1.08177 統一新亞洲科技能源基金 19.03000 19.07000 -0.04000 -0.20975 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.97520 7.98100 -0.00580 -0.07267 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13120 10.13850 -0.00730 -0.07200 統一經建基金 48.44000 48.08000 0.36000 0.74875 統一龍馬基金 73.12000 72.20000 0.92000 1.27424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.73000 22.36000 0.37000 1.65474 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.16000 48.85000 0.31000 0.63460 野村中國機會基金 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 野村巴西基金 4.99000 5.08000 -0.09000 -1.77165 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 野村台灣高股息基金 24.19000 24.20000 -0.01000 -0.04132 野村台灣運籌基金 37.54000 37.21000 0.33000 0.88686 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.47950 9.47740 0.00210 0.02216 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42120 9.41640 0.00480 0.05097 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46800 9.46530 0.00270 0.02853 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.68490 9.68280 0.00210 0.02169 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57770 9.57280 0.00490 0.05119 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53470 9.53200 0.00270 0.02833 野村平衡基金 19.73000 19.59000 0.14000 0.71465 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.49000 0.12000 0.88955 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 野村全球生技醫療基金 18.27000 18.25000 0.02000 0.10959 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97640 9.98470 -0.00830 -0.08313 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99650 9.99630 0.00020 0.00200 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.99410 10.00190 -0.00780 -0.07799 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97640 9.98470 -0.00830 -0.08313 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.99650 9.99630 0.00020 0.00200 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.99410 10.00190 -0.00780 -0.07799 野村全球品牌基金 28.74000 28.53000 0.21000 0.73607 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.07000 20.02000 0.05000 0.24975 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.60000 12.56000 0.04000 0.31847 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.05220 10.04510 0.00710 0.07068 野村全球短期收益基金-美元計價 10.49150 10.48550 0.00600 0.05722 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39520 10.39520 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.62070 9.62890 -0.00820 -0.08516 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37210 9.38150 -0.00940 -0.10020 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.95560 8.97190 -0.01630 -0.18168 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.31910 11.32880 -0.00970 -0.08562 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.80520 10.81610 -0.01090 -0.10078 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.38720 10.40590 -0.01870 -0.17971 野村成長基金 30.02000 29.92000 0.10000 0.33422 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.97200 8.94220 0.02980 0.33325 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.98070 8.95050 0.03020 0.33741 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.13840 9.11980 0.01860 0.20395 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.45610 9.42490 0.03120 0.33104 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.37040 9.33890 0.03150 0.33730 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.53660 9.51720 0.01940 0.20384 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.43310 9.43240 0.00070 0.00742 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49780 9.49570 0.00210 0.02212 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60480 9.61160 -0.00680 -0.07075 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.98230 9.97980 0.00250 0.02505 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95620 9.95390 0.00230 0.02311 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.07440 10.08150 -0.00710 -0.07043 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57970 8.57730 0.00240 0.02798 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15840 9.14890 0.00950 0.10384 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.02730 9.01650 0.01080 0.11978 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07040 13.06680 0.00360 0.02755 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.09880 12.08630 0.01250 0.10342 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.85740 9.84560 0.01180 0.11985 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23760 10.23220 0.00540 0.05277 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89360 9.89050 0.00310 0.03134 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.44070 9.44530 -0.00460 -0.04870 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.27000 11.27550 -0.00550 -0.04878 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.22080 10.22020 0.00060 0.00587 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.27190 11.26180 0.01010 0.08968 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.77270 10.76190 0.01080 0.10035 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.55310 10.55300 0.00010 0.00095 野村泰國基金 42.86000 42.77000 0.09000 0.21043 野村高科技基金 11.71000 11.53000 0.18000 1.56114 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.31730 10.31990 -0.00260 -0.02519 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.45140 10.44020 0.01120 0.10728 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.78570 10.79610 -0.01040 -0.09633 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.80630 9.79530 0.01100 0.11230 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.72460 9.72660 -0.00200 -0.02056 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.60020 9.59280 0.00740 0.07714 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.02360 12.01090 0.01270 0.10574 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.41370 13.43520 -0.02150 -0.16003 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.95650 10.94430 0.01220 0.11147 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.87210 10.87430 -0.00220 -0.02023 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.99060 10.98190 0.00870 0.07922 野村貨幣市場基金 16.26790 16.26770 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.12000 16.01000 0.11000 0.68707 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03910 10.03710 0.00200 0.01993 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.00510 9.98720 0.01790 0.17923 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99940 9.99850 0.00090 0.00900 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84610 9.84290 0.00320 0.03251 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81650 9.81700 -0.00050 -0.00509 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81310 9.81580 -0.00270 -0.02751 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84610 9.84290 0.00320 0.03251 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81650 9.81700 -0.00050 -0.00509 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81310 9.81580 -0.00270 -0.02751 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.87300 9.86290 0.01010 0.10240 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.83840 9.82980 0.00860 0.08749 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82630 9.82610 0.00020 0.00204 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.87300 9.86290 0.01010 0.10240 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.83840 9.82980 0.00860 0.08749 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.82630 9.82610 0.00020 0.00204 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10760 10.10760 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95080 7.95210 -0.00130 -0.01635 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78560 11.78750 -0.00190 -0.01612 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.24000 7.14000 0.10000 1.40056 野村精選貨幣市場基金 12.07950 12.07940 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031 野村歐洲高股息基金累積型 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 野村積極成長基金 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.56000 34.31000 0.25000 0.72865 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34700 10.34540 0.00160 0.01547 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64250 8.63480 0.00770 0.08917 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97530 7.96850 0.00680 0.08534 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90120 7.90000 0.00120 0.01519 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.73180 11.72110 0.01070 0.09129 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.57340 10.56440 0.00900 0.08519 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50770 10.50610 0.00160 0.01523 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 野村環球基金-人民幣計價 16.43000 16.40000 0.03000 0.18293 野村環球基金-美元計價 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.90000 17.89000 0.01000 0.05590 野村鴻利基金 22.73000 22.62000 0.11000 0.48630 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85960 16.85950 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.34000 20.18000 0.16000 0.79286 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.30000 14.26000 0.04000 0.28050 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.94000 14.90000 0.04000 0.26846 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14610 10.15320 -0.00710 -0.06993 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31280 13.32190 -0.00910 -0.06831 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.47430 9.47790 -0.00360 -0.03798 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.46460 9.46520 -0.00060 -0.00634 凱基台商天下基金 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 凱基台灣精五門基金 20.93000 20.85000 0.08000 0.38369 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86710 10.86620 0.00090 0.00828 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.64470 12.58970 0.05500 0.43687 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54400 11.54390 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.42000 27.35000 0.07000 0.25594 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.20000 23.23000 -0.03000 -0.12914 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.54160 22.53670 0.00490 0.02174 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.64000 17.51000 0.13000 0.74243 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.90090 16.74980 0.15110 0.90210 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.74000 7.75000 -0.01000 -0.12903 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.14080 12.11000 0.03080 0.25434 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.05500 12.01890 0.03610 0.30036 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260 凱基護城河基金-台幣計價A 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364 凱基護城河基金-美元計價B 13.35260 13.31940 0.03320 0.24926 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.14000 37.04000 0.10000 0.26998 富邦NASDAQ-100基金 31.76000 31.77000 -0.01000 -0.03148 富邦上証180基金 27.95000 28.11000 -0.16000 -0.56919 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19620 0.19620 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.03000 6.04000 -0.01000 -0.16556 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.76000 7.71000 0.05000 0.64851 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.06000 36.59000 -0.53000 -1.44848 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.40500 11.38380 0.02120 0.18623 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.55480 10.53940 0.01540 0.14612 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.19500 10.20220 -0.00720 -0.07057 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.96540 9.94680 0.01860 0.18699 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.14840 9.13510 0.01330 0.14559 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.84390 8.85020 -0.00630 -0.07118 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.22780 20.44840 -0.22060 -1.07881 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.34690 11.34590 0.00100 0.00881 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.45530 10.48180 -0.02650 -0.25282 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88520 12.87280 0.01240 0.09633 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89700 1.89590 0.00110 0.05802 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39190 9.38280 0.00910 0.09699 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43080 1.42990 0.00090 0.06294 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76160 11.75870 0.00290 0.02466 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71880 1.71930 -0.00050 -0.02908 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15490 10.15230 0.00260 0.02561 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50290 1.50340 -0.00050 -0.03326 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.56000 14.61000 -0.05000 -0.34223 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.39000 23.19000 0.20000 0.86244 富邦日本東証基金 22.36000 22.23000 0.13000 0.58480 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.14000 45.05000 0.09000 0.19978 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 50.09000 49.87000 0.22000 0.44115 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.08000 53.31000 0.77000 1.44438 富邦台灣心基金 23.16000 23.01000 0.15000 0.65189 富邦台灣釆吉50基金 50.63000 49.85000 0.78000 1.56469 富邦台灣科技指數基金 56.84000 55.33000 1.51000 2.72908 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.39810 41.57220 -0.17410 -0.41879 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.39610 41.43430 -0.03820 -0.09219 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29960 0.29800 0.00160 0.53691 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50150 2.50070 0.00080 0.03199 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33990 0.34020 -0.00030 -0.08818 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.55970 10.56760 -0.00790 -0.07476 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17000 2.16930 0.00070 0.03227 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32550 0.32580 -0.00030 -0.09208 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.10150 9.10830 -0.00680 -0.07466 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.79000 24.77000 0.02000 0.08074 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 34.85000 34.67000 0.18000 0.51918 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64110 15.64090 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.03330 40.16000 -0.12670 -0.31549 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.95510 40.14860 -0.19350 -0.48196 富邦長紅基金 66.17000 65.62000 0.55000 0.83816 富邦科技基金 25.23000 24.97000 0.26000 1.04125 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.46060 40.50380 -0.04320 -0.10666 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.17510 40.47280 -0.29770 -0.73556 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.36110 39.49580 -0.13470 -0.34105 富邦恒生國企ETF基金 20.80000 20.83000 -0.03000 -0.14402 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.12000 29.26000 -0.14000 -0.47847 富邦高成長基金 25.31000 25.16000 0.15000 0.59618 富邦基金 13.96000 13.88000 0.08000 0.57637 富邦基金I類型 13.96000 13.88000 0.08000 0.57637 富邦深証100基金 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 富邦富時歐洲ETF基金 20.88000 20.80000 0.08000 0.38462 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41370 0.41410 -0.00040 -0.09660 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35710 12.35970 -0.00260 -0.02104 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55470 9.55670 -0.00200 -0.02093 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30670 0.30710 -0.00040 -0.13025 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88990 8.89170 -0.00180 -0.02024 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.35850 9.35480 0.00370 0.03955 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.84550 9.85690 -0.01140 -0.11566 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24450 9.24070 0.00380 0.04112 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.71560 9.72680 -0.01120 -0.11515 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 21.11000 21.07000 0.04000 0.18984 富邦精準基金 47.96000 47.47000 0.49000 1.03223 富邦精銳中小基金 12.00000 11.86000 0.14000 1.18044 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.45000 19.32000 0.13000 0.67288 富邦臺灣公司治理100基金 22.74000 22.46000 0.28000 1.24666 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.33000 7.39000 -0.06000 -0.81191 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.39000 16.14000 0.25000 1.54895 富邦標普美國特別股ETF基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.30100 10.27030 0.03070 0.29892 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.28450 10.26800 0.01650 0.16069 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.39220 10.39540 -0.00320 -0.03078 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.02060 9.99080 0.02980 0.29827 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.95960 9.94360 0.01600 0.16091 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.04590 10.04890 -0.00300 -0.02985 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.39000 31.21000 0.18000 0.57674 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72030 8.71120 0.00910 0.10446 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25970 9.25180 0.00790 0.08539 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.97360 8.96720 0.00640 0.07137 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.70710 9.69700 0.01010 0.10416 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.72250 9.71420 0.00830 0.08544 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42400 9.41720 0.00680 0.07221 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49820 9.49130 0.00690 0.07270 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49620 8.50450 -0.00830 -0.09760 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.53250 9.54360 -0.01110 -0.11631 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00190 9.01340 -0.01150 -0.12759 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.55270 10.56300 -0.01030 -0.09751 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.32930 10.34140 -0.01210 -0.11701 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82810 9.84110 -0.01300 -0.13210 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12840 9.14030 -0.01190 -0.13019 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65940 9.67220 -0.01280 -0.13234 富達卓越領航全球組合基金 15.57000 15.61000 -0.04000 -0.25625 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.67110 8.67930 -0.00820 -0.09448 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.38420 9.39490 -0.01070 -0.11389 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05820 9.06970 -0.01150 -0.12680 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.87020 9.87950 -0.00930 -0.09413 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.84080 9.85200 -0.01120 -0.11368 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53500 9.54690 -0.01190 -0.12465 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.15080 9.16240 -0.01160 -0.12660 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.60690 9.61910 -0.01220 -0.12683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.63180 9.61930 0.01250 0.12995 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16960 9.16660 0.00300 0.03273 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77550 8.77940 -0.00390 -0.04442 富蘭克林華美中華基金 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.41000 21.23000 0.18000 0.84786 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.68000 20.61000 0.07000 0.33964 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.19000 11.10000 0.09000 0.81081 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90880 7.91770 -0.00890 -0.11241 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04090 9.04250 -0.00160 -0.01769 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72020 9.72190 -0.00170 -0.01749 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26250 9.27300 -0.01050 -0.11323 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16640 11.15260 0.01380 0.12374 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.82080 8.80990 0.01090 0.12372 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.25050 9.23900 0.01150 0.12447 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.34660 13.24350 0.10310 0.77850 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.34980 10.26980 0.08000 0.77898 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.19630 10.18720 0.00910 0.08933 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.73230 7.72540 0.00690 0.08932 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.21130 9.20320 0.00810 0.08801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77680 10.78000 -0.00320 -0.02968 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63190 7.63410 -0.00220 -0.02882 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.11080 9.11350 -0.00270 -0.02963 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.49170 10.47890 0.01280 0.12215 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.77750 7.76800 0.00950 0.12230 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18720 8.19680 -0.00960 -0.11712 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.19940 9.20260 -0.00320 -0.03477 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.97220 9.97570 -0.00350 -0.03509 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.59780 12.61260 -0.01480 -0.11734 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.86000 11.74000 0.12000 1.02215 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.42700 13.42690 0.00010 0.00074 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美第一富基金 41.25000 40.77000 0.48000 1.17734 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30420 10.30400 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.75000 14.72000 0.03000 0.20380 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.02000 16.04000 -0.02000 -0.12469 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.98410 7.96040 0.02370 0.29772 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.90250 10.86820 0.03430 0.31560 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.54550 9.55360 -0.00810 -0.08478 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94430 10.95360 -0.00930 -0.08490 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.84260 6.85890 -0.01630 -0.23765 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.01760 9.03180 -0.01420 -0.15722 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.09430 10.11020 -0.01590 -0.15727 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.47670 10.50170 -0.02500 -0.23806 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.48000 20.50000 -0.02000 -0.09756 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 復華人民幣貨幣市場基金 11.63100 11.63020 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 39.20440 38.96290 0.24150 0.61982 復華大中華中小策略基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 復華中小精選基金 76.68000 75.97000 0.71000 0.93458 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.98170 50.00470 -0.02300 -0.04600 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.26000 8.30000 -0.04000 -0.48193 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華台灣智能基金 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409 復華全方位基金 31.83000 31.58000 0.25000 0.79164 復華全球大趨勢基金-美元 14.06000 14.06000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.98000 22.02000 -0.04000 -0.18165 復華全球平衡基金-美元 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 復華全球平衡基金-新臺幣 20.52000 20.48000 0.04000 0.19531 復華全球物聯網科技基金-美元 17.18000 17.11000 0.07000 0.40912 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.45000 16.41000 0.04000 0.24375 復華全球原物料基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48310 11.49420 -0.01110 -0.09657 復華全球債券基金 13.45290 13.49970 -0.04680 -0.34667 復華全球債券組合基金 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.96000 14.90000 0.06000 0.40268 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 復華全球戰略配置強基金-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.43700 13.43680 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 12.06000 12.08000 -0.02000 -0.16556 復華亞太成長基金 15.22000 15.22000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 復華東協世紀基金 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077 復華南非幣長期收益基金A 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 復華美國新星基金-新臺幣 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740 復華恒生基金 21.23000 21.18000 0.05000 0.23607 復華恒生單日反向一倍基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 復華恒生單日正向二倍基金 32.30000 32.17000 0.13000 0.40410 復華神盾基金 26.36900 26.18990 0.17910 0.68385 復華高成長基金 69.71000 69.04000 0.67000 0.97045 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39790 14.39770 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.81000 19.79000 0.02000 0.10106 復華富時台灣高股息低波動基金 53.36000 53.38000 -0.02000 -0.03747 復華復華基金 21.87000 21.64000 0.23000 1.06285 復華華人世紀基金 16.89000 16.94000 -0.05000 -0.29516 復華傳家二號基金 31.41560 31.11080 0.30480 0.97972 復華傳家基金 25.09870 24.81310 0.28560 1.15100 復華奧林匹克全球組合基金 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.52000 19.53000 -0.01000 -0.05120 復華新興市場高收益債券基金A 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 復華新興市場高收益債券基金B 5.51000 5.52000 -0.01000 -0.18116 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.79000 20.92000 -0.13000 -0.62141 復華數位經濟基金 59.66000 58.96000 0.70000 1.18725 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72850 9.72370 0.00480 0.04936 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56330 9.56140 0.00190 0.01987 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.88230 9.87750 0.00480 0.04860 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68530 9.68340 0.00190 0.01962 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.57300 9.57280 0.00020 0.00209 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.03770 10.05320 -0.01550 -0.15418 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.56140 9.55790 0.00350 0.03662 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02620 10.03810 -0.01190 -0.11855 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.56060 9.55700 0.00360 0.03767 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02910 10.04080 -0.01170 -0.11652 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.85060 9.83810 0.01250 0.12706 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.55130 10.47750 0.07380 0.70437 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.87420 9.87450 -0.00030 -0.00304 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.85070 9.83810 0.01260 0.12807 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.54950 10.47570 0.07380 0.70449 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.87420 9.87450 -0.00030 -0.00304 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.88130 9.89700 -0.01570 -0.15863 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25970 9.27100 -0.01130 -0.12189 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.44930 8.45830 -0.00900 -0.10640 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.39040 8.41240 -0.02200 -0.26152 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.51630 11.53040 -0.01410 -0.12229 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.53280 10.54400 -0.01120 -0.10622 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57880 10.60650 -0.02770 -0.26116 景順主流基金 18.27000 18.13000 0.14000 0.77220 景順台灣科技基金 31.91000 31.67000 0.24000 0.75781 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 景順全球科技基金 23.09000 23.07000 0.02000 0.08669 景順全球康健基金 19.50000 19.52000 -0.02000 -0.10246 景順貨幣市場基金 15.93790 15.93780 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.58000 33.33000 0.25000 0.75008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.14000 15.15000 -0.01000 -0.06601 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.48000 10.39000 0.09000 0.86622 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.57000 10.46000 0.11000 1.05163 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66700 8.66160 0.00540 0.06234 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00910 8.01240 -0.00330 -0.04119 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09890 11.09200 0.00690 0.06221 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.23440 10.23860 -0.00420 -0.04102 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004 華南永昌中國A股基金(美元) 7.44000 7.42000 0.02000 0.26954 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32900 9.32660 0.00240 0.02573 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48250 9.49490 -0.01240 -0.13060 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.61260 9.61010 0.00250 0.02601 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.77340 9.78610 -0.01270 -0.12978 華南永昌永昌基金 19.41000 19.27000 0.14000 0.72652 華南永昌全球亨利組合基金 14.29920 14.30520 -0.00600 -0.04194 華南永昌全球神農水資源基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌全球精品基金 16.61000 16.51000 0.10000 0.60569 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 華南永昌物聯網精選基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 華南永昌策略報酬基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20530 16.20510 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.32430 24.24830 0.07600 0.31342 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93790 11.93770 0.00020 0.00168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18690 10.18190 0.00500 0.04911 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.16240 10.18270 -0.02030 -0.19936 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84090 9.83600 0.00490 0.04982 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.78700 9.80650 -0.01950 -0.19885 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00380 9.99820 0.00560 0.05601 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.92290 9.94200 -0.01910 -0.19211 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.76040 9.75500 0.00540 0.05536 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.67460 9.69330 -0.01870 -0.19292 華頓中小型基金 27.59000 27.14000 0.45000 1.65807 華頓中國多重機會平衡基金 11.71790 11.72820 -0.01030 -0.08782 華頓台灣基金 29.24000 28.81000 0.43000 1.49254 華頓平安貨幣市場基金 11.52020 11.52010 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.04000 18.05000 -0.01000 -0.05540 華頓全球高收益債券基金A 13.40900 13.41690 -0.00790 -0.05888 華頓全球高收益債券基金B 8.31200 8.31690 -0.00490 -0.05892 華頓全球黑鑽油源基金 5.87000 5.90000 -0.03000 -0.50847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63510 2.64110 -0.00600 -0.22718 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.92080 11.96480 -0.04400 -0.36775 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38800 0.38880 -0.00080 -0.20576 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.41350 11.42440 -0.01090 -0.09541 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.37270 10.38000 -0.00730 -0.07033 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.26490 10.28910 -0.02420 -0.23520 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.26610 9.28800 -0.02190 -0.23579 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.51520 10.52350 -0.00830 -0.07887 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.53080 9.53570 -0.00490 -0.05139 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48470 2.48490 -0.00020 -0.00805 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03280 2.03120 0.00160 0.07877 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.79740 11.79760 -0.00020 -0.00170 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.57720 9.57730 -0.00010 -0.00104 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36520 0.36520 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30260 0.30240 0.00020 0.06614 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.40000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.37000 15.40000 -0.03000 -0.19481 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.12000 24.93000 0.19000 0.76213 匯豐全球趨勢組合基金 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637 匯豐全球關鍵資源基金 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751 匯豐安富基金 26.15000 26.00000 0.15000 0.57692 匯豐成功基金 43.09000 43.19000 -0.10000 -0.23154 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55550 2.55380 0.00170 0.06657 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32630 2.32440 0.00190 0.08174 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.52480 11.52290 0.00190 0.01649 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90010 7.89810 0.00200 0.02532 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37700 0.37670 0.00030 0.07964 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33580 0.33550 0.00030 0.08942 匯豐金磚動力基金 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98090 14.98080 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.69000 4.70000 -0.01000 -0.21277 匯豐新鑽動力基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.35490 5.38690 -0.03200 -0.59403 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95200 8.98410 -0.03210 -0.35730 匯豐龍鳳基金-A類型 54.03000 53.60000 0.43000 0.80224 匯豐龍鳳基金-I類型 54.03000 53.60000 0.43000 0.80224 匯豐龍騰電子基金 37.51000 37.02000 0.49000 1.32361 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22570 12.22530 0.00040 0.00327 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.41000 19.25000 0.16000 0.83117 新光中國成長基金(人民幣) 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 新光中國成長基金(美元) 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803 新光中國成長基金(新臺幣) 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.36560 10.45250 -0.08690 -0.83138 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.63600 9.61420 0.02180 0.22675 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.90370 9.90000 0.00370 0.03737 新光台灣富貴基金 23.79000 23.63000 0.16000 0.67711 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.43000 12.39000 0.04000 0.32284 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 新光全球債券基金(A累積)美元 10.04840 10.06700 -0.01860 -0.18476 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.78860 9.82520 -0.03660 -0.37251 新光全球債券基金(B配息)美元 9.68140 9.69930 -0.01790 -0.18455 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.42000 9.45520 -0.03520 -0.37228 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 新光吉星貨幣市場基金 15.44450 15.44440 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 新光多重資產基金(A累積)美元 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 新光亞洲精選基金-美金 22.56000 22.48000 0.08000 0.35587 新光亞洲精選基金-新台幣 22.79000 22.72000 0.07000 0.30810 新光兩岸優勢基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 新光店頭基金 26.17000 25.94000 0.23000 0.88666 新光南非幣保本基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 新光特選內需收益ETF基金 20.93000 20.95000 -0.02000 -0.09547 新光創新科技基金 15.47000 15.37000 0.10000 0.65062 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83060 9.84510 -0.01450 -0.14728 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07210 10.07580 -0.00370 -0.03672 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71950 9.72670 -0.00720 -0.07402 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30650 9.32020 -0.01370 -0.14699 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54200 9.54540 -0.00340 -0.03562 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20500 9.21180 -0.00680 -0.07382 新光澳幣八年期保本基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11700 10.11850 -0.00150 -0.01482 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79410 9.79530 -0.00120 -0.01225 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.74720 9.75830 -0.01110 -0.11375 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.01420 10.02560 -0.01140 -0.11371 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96440 9.96840 -0.00400 -0.04013 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.69630 9.70020 -0.00390 -0.04021 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67030 9.67810 -0.00780 -0.08059 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93720 9.94520 -0.00800 -0.08044 瑞銀全球創新趨勢基金 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80960 9.80120 0.00840 0.08570 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37580 9.36790 0.00790 0.08433 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71980 9.71350 0.00630 0.06486 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34690 9.34080 0.00610 0.06530 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.41850 9.41540 0.00310 0.03292 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85650 9.85300 0.00350 0.03552 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.78790 13.79140 -0.00350 -0.02538 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.47090 8.47300 -0.00210 -0.02478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.81240 38.02740 -0.21500 -0.56538 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.65720 38.91120 -0.25400 -0.65277 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.77270 40.03220 -0.25950 -0.64823 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19880 11.19800 0.00080 0.00714 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03980 10.04900 -0.00920 -0.09155 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.56930 12.57530 -0.00600 -0.04771 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.50170 9.50090 0.00080 0.00842 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 群益大印度基金-人民幣 14.53610 14.54690 -0.01080 -0.07424 群益大印度基金-美元 13.82640 13.82900 -0.00260 -0.01880 群益大印度基金-新臺幣 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.79380 12.74690 0.04690 0.36793 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.47820 12.42550 0.05270 0.42413 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.82580 11.78250 0.04330 0.36749 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.52530 10.48080 0.04450 0.42459 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.26690 10.22930 0.03760 0.36757 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.17430 9.13550 0.03880 0.42472 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.87630 9.84010 0.03620 0.36788 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.12090 9.08240 0.03850 0.42390 群益中小型股基金 47.35000 46.96000 0.39000 0.83049 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.80250 9.81260 -0.01010 -0.10293 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.20420 9.20850 -0.00430 -0.04670 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.60000 8.61750 -0.01750 -0.20308 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.63600 8.64490 -0.00890 -0.10295 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.10840 8.11220 -0.00380 -0.04684 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.57680 7.59220 -0.01540 -0.20284 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94070 10.93640 0.00430 0.03932 群益中國高收益債券基金-美元 10.61560 10.61290 0.00270 0.02544 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.84600 9.84960 -0.00360 -0.03655 群益中國新機會基金N-人民幣 8.66810 8.66030 0.00780 0.09007 群益中國新機會基金N-美元 8.04990 8.03810 0.01180 0.14680 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 7.68730 7.68040 0.00690 0.08984 群益中國新機會基金-美元 8.60730 8.59470 0.01260 0.14660 群益中國新機會基金-新臺幣 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 群益平衡王基金 19.38900 19.34130 0.04770 0.24662 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.35000 8.31000 0.04000 0.48135 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.00000 0.03000 0.50000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.20210 11.09570 0.10640 0.95893 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.81420 10.70540 0.10880 1.01631 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.04570 9.95020 0.09550 0.95978 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.69760 9.60000 0.09760 1.01667 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.14780 10.13780 0.01000 0.09864 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.94810 9.93950 0.00860 0.08652 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.49030 9.48100 0.00930 0.09809 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40830 9.40020 0.00810 0.08617 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.20660 10.19650 0.01010 0.09905 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.26010 10.25120 0.00890 0.08682 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65750 9.64800 0.00950 0.09847 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.06630 10.05760 0.00870 0.08650 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13200 10.14130 -0.00930 -0.09170 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33630 7.34310 -0.00680 -0.09260 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16910 10.16680 0.00230 0.02262 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.08050 10.07900 0.00150 0.01488 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22530 10.23080 -0.00550 -0.05376 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05050 10.04820 0.00230 0.02289 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97980 9.97830 0.00150 0.01503 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12310 10.12860 -0.00550 -0.05430 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16920 10.16680 0.00240 0.02361 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.08050 10.07900 0.00150 0.01488 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22530 10.23080 -0.00550 -0.05376 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05050 10.04820 0.00230 0.02289 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97970 9.97830 0.00140 0.01403 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12310 10.12860 -0.00550 -0.05430 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 群益全球關鍵生技基金-美元 16.26400 16.20550 0.05850 0.36099 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.98000 15.95000 0.03000 0.18809 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 群益印度中小基金N-美元 10.14940 10.14670 0.00270 0.02661 群益印度中小基金N-新臺幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 群益印度中小基金-人民幣 16.18350 16.18830 -0.00480 -0.02965 群益印度中小基金-美元 14.51650 14.51260 0.00390 0.02687 群益印度中小基金-新臺幣 16.72000 16.74000 -0.02000 -0.11947 群益多利策略組合基金 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 群益多重資產組合基金 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402 群益安家基金 26.00710 25.92280 0.08430 0.32520 群益安穩貨幣市場基金 16.08530 16.08510 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.59000 24.53000 0.06000 0.24460 群益亞太中小基金 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 群益亞太新趨勢平衡基金 16.59000 16.57000 0.02000 0.12070 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.74640 9.76370 -0.01730 -0.17719 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48520 7.49850 -0.01330 -0.17737 群益店頭市場基金 102.59000 102.18000 0.41000 0.40125 群益東方盛世基金 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.18820 13.08040 0.10780 0.82413 群益東協成長基金-美元 11.70770 11.60550 0.10220 0.88062 群益東協成長基金-新臺幣 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.38960 11.37060 0.01900 0.16710 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.81230 10.79610 0.01620 0.15005 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.26330 10.25620 0.00710 0.06923 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.96980 9.95310 0.01670 0.16779 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.46760 9.45340 0.01420 0.15021 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.98470 8.97850 0.00620 0.06905 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.75660 9.74030 0.01630 0.16735 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.63610 9.62160 0.01450 0.15070 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.03730 10.03040 0.00690 0.06879 群益長安基金 28.88000 28.70000 0.18000 0.62718 群益美國新創亮點基金N-美元 10.27360 10.26840 0.00520 0.05064 群益美國新創亮點基金-美元 15.54110 15.53330 0.00780 0.05021 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.95000 14.96000 -0.01000 -0.06684 群益真善美基金 16.91430 16.94360 -0.02930 -0.17293 群益馬拉松基金 125.29000 125.05000 0.24000 0.19192 群益深証中小板基金 12.39000 12.51000 -0.12000 -0.95923 群益創新科技基金 33.13000 32.89000 0.24000 0.72971 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.36970 9.34930 0.02040 0.21820 群益華夏盛世基金N-美元 8.72130 8.69740 0.02390 0.27479 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 群益華夏盛世基金-人民幣 10.20350 10.18130 0.02220 0.21805 群益華夏盛世基金-美元 9.61650 9.59010 0.02640 0.27528 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.79000 15.78000 0.01000 0.06337 群益奧斯卡基金 27.88000 27.68000 0.20000 0.72254 群益新興金鑽基金-美元 11.66390 11.62580 0.03810 0.32772 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 群益葛萊美基金 24.35000 24.18000 0.17000 0.70306 群益道瓊美國地產ETF基金 20.77000 20.62000 0.15000 0.72745 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.00000 8.06000 -0.06000 -0.74442 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.41000 14.19000 0.22000 1.55039 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.90730 11.91800 -0.01070 -0.08978 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.32950 11.32060 0.00890 0.07862 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25760 11.25380 0.00380 0.03377 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67950 8.68730 -0.00780 -0.08979 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.14670 9.13950 0.00720 0.07878 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.75640 8.75340 0.00300 0.03427 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.16150 10.15350 0.00800 0.07879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.88000 29.62000 0.26000 0.87779 德信中國精選成長基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 19.49000 19.33000 0.16000 0.82773 德信新興股票組合基金 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967 德信萬保貨幣市場基金 11.93360 11.93350 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79050 10.79870 -0.00820 -0.07594 德信數位時代基金 28.29000 28.05000 0.24000 0.85561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66220 11.66210 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.10000 15.93000 0.17000 1.06717 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.47000 19.53000 -0.06000 -0.30722 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.36860 10.34350 0.02510 0.24266 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.82790 14.79290 0.03500 0.23660 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14580 8.14680 -0.00100 -0.01227 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02710 11.01130 0.01580 0.14349 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33740 11.32090 0.01650 0.14575 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05990 13.06150 -0.00160 -0.01225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.61000 18.56000 0.05000 0.26940 摩根中小基金 23.79000 23.61000 0.18000 0.76239 摩根中國A股基金 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258 摩根中國A股基金(美元) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 摩根中國亮點基金 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.11920 11.14170 -0.02250 -0.20194 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.25530 12.27800 -0.02270 -0.18488 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.44020 9.44900 -0.00880 -0.09313 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.47870 12.50410 -0.02540 -0.20313 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.24600 14.27230 -0.02630 -0.18427 摩根台灣金磚基金-累積型 20.78000 20.61000 0.17000 0.82484 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.78000 20.61000 0.17000 0.82484 摩根台灣增長基金 52.75000 52.37000 0.38000 0.72561 摩根平衡基金 28.96000 28.83000 0.13000 0.45092 摩根全球α基金 19.70000 19.69000 0.01000 0.05079 摩根全球平衡基金 15.20970 15.23130 -0.02160 -0.14181 摩根全球發現基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77980 9.76450 0.01530 0.15669 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74370 10.72630 0.01740 0.16222 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16830 10.14890 0.01940 0.19115 摩根多元入息成長基金-累積型 11.47380 11.45620 0.01760 0.15363 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.07280 10.05370 0.01910 0.18998 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.71240 10.69100 0.02140 0.20017 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.70160 13.67420 0.02740 0.20038 摩根亞洲基金 57.69000 57.43000 0.26000 0.45273 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46690 8.46290 0.00400 0.04727 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.84830 9.83800 0.01030 0.10470 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.72860 8.71920 0.00940 0.10781 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.27290 12.26710 0.00580 0.04728 摩根東方內需機會基金 18.28000 18.19000 0.09000 0.49478 摩根東方科技基金 34.64000 34.68000 -0.04000 -0.11534 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.70000 11.66000 0.04000 0.34305 摩根金龍收成基金 21.84000 21.81000 0.03000 0.13755 摩根第一貨幣市場基金 15.07930 15.07920 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.69000 14.78000 -0.09000 -0.60893 摩根新金磚五國基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 摩根新絲路基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 摩根新興35基金 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 摩根新興日本基金 24.76000 24.79000 -0.03000 -0.12102 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30140 7.30020 0.00120 0.01644 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52880 9.52360 0.00520 0.05460 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29910 9.29420 0.00490 0.05272 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.50830 10.50670 0.00160 0.01523 摩根新興科技基金 57.29000 56.62000 0.67000 1.18333 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34820 8.35640 -0.00820 -0.09813 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57930 10.58970 -0.01040 -0.09821 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.54480 8.45830 0.08650 1.02266 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.28720 9.17690 0.11030 1.20193 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.74750 8.64500 0.10250 1.18566 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.80110 9.70190 0.09920 1.02248 摩根龍揚基金 32.63000 32.58000 0.05000 0.15347 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33510 9.33070 0.00440 0.04716 摩根總收益組合基金-累積型 11.26800 11.26270 0.00530 0.04706 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80310 11.80680 -0.00370 -0.03134 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.07850 11.09220 -0.01370 -0.12351 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53250 10.53580 -0.00330 -0.03132 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63640 8.64710 -0.01070 -0.12374 聯邦中國龍基金 25.34000 25.02000 0.32000 1.27898 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78510 11.77360 0.01150 0.09768 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04250 11.03290 0.00960 0.08701 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02080 10.02330 -0.00250 -0.02494 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.23680 10.22680 0.01000 0.09778 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65010 9.64180 0.00830 0.08608 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75150 8.75360 -0.00210 -0.02399 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35950 10.35650 0.00300 0.02897 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.38190 10.39520 -0.01330 -0.12794 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.76250 9.74630 0.01620 0.16622 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.63000 14.64000 -0.01000 -0.06831 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 聯博貨幣市場基金 14.99670 14.99660 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41560 10.41650 -0.00090 -0.00864 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.71010 13.70100 0.00910 0.06642 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.53600 7.53660 -0.00060 -0.00796 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 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