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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/08/29  107/08/28  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.54920   10.54790   0.00130    0.01232
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.92540    9.92210   0.00330    0.03326
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.92720    9.92390   0.00330    0.03325
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.87940    9.88010  -0.00070   -0.00708
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.87960    9.88040  -0.00080   -0.00810
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.21120    9.21220  -0.00100   -0.01086
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.48280    9.48350  -0.00070   -0.00738
中國信託台灣活力基金                                             14.96000   14.89000   0.07000    0.47011
中國信託台灣優勢基金                                             17.72000   17.64000   0.08000    0.45351
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.44000   10.37000   0.07000    0.67502
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                 10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.88920    9.90090  -0.01170   -0.11817
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25390    9.26480  -0.01090   -0.11765
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.28440   10.28480  -0.00040   -0.00389
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.58510    9.58540  -0.00030   -0.00313
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.88140   10.85780   0.02360    0.21736
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.47580    9.45530   0.02050    0.21681
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.22990   11.23090  -0.00100   -0.00890
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.10690   10.10780  -0.00090   -0.00890
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
中國信託智能運動基金-美元                                        10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
中國信託智慧城市建設基金-美元                                    10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98660   10.98650   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.47740    9.48670  -0.00930   -0.09803
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.12540    9.13440  -0.00900   -0.09853
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.61850    9.62340  -0.00490   -0.05092
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.25600    9.26070  -0.00470   -0.05075
中國信託精穩基金                                                 18.46260   18.45080   0.01180    0.06395
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
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元大2001基金                                                     64.76000   64.26000   0.50000    0.77809
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.26030   39.49220  -0.23190   -0.58720
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.51000   18.56000  -0.05000   -0.26940
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40830   11.40730   0.00100    0.00877
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.60180   10.62730  -0.02550   -0.23995
元大上證50基金                                                   28.55000   28.72000  -0.17000   -0.59192
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.62000   13.56000   0.06000    0.44248
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.90400   12.86200   0.04200    0.32654
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.35400   17.32400   0.03000    0.17317
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.59300   10.57900   0.01400    0.13234
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.26800   10.28000  -0.01200   -0.11673
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.96000    2.96000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.33000   13.37000  -0.04000   -0.29918
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.73560   45.76560  -0.03000   -0.06555
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.48040   10.48050  -0.00010   -0.00095
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.70510    9.70520  -0.00010   -0.00103
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.71690    9.74120  -0.02430   -0.24946
元大巴西指數基金                                                  5.21200    5.31300  -0.10100   -1.90100
元大巴菲特基金                                                   29.12000   28.94000   0.18000    0.62198
元大日經225基金                                                  28.73000   28.65000   0.08000    0.27923
元大台商收成基金                                                 25.09000   24.89000   0.20000    0.80354
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.93000   12.03000  -0.10000   -0.83126
元大台灣50單日正向2倍基金                                        41.30000   40.43000   0.87000    2.15187
元大台灣中型100基金                                              34.25000   34.08000   0.17000    0.49883
元大台灣加權股價指數基金                                         26.27500   26.03100   0.24400    0.93734
元大台灣卓越50基金                                               87.78000   86.44000   1.34000    1.55021
元大台灣金融基金                                                 18.42000   18.40000   0.02000    0.10870
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.70000   32.61000   0.09000    0.27599
元大台灣高股息基金                                               27.77000   27.70000   0.07000    0.25271
元大台灣電子科技基金                                             37.88000   37.19000   0.69000    1.85534
元大全球ETF成長組合基金                                          10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.91000   14.95000  -0.04000   -0.26756
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.60000   13.54000   0.06000    0.44313
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.26000   13.16000   0.10000    0.75988
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.59100   12.50900   0.08200    0.65553
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.69000    6.70000  -0.01000   -0.14925
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.84000    6.82000   0.02000    0.29326
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.82500    9.77200   0.05300    0.54237
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.64000   13.57000   0.07000    0.51584
元大全球農業商機基金                                             17.68000   17.71000  -0.03000   -0.16940
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
元大印尼指數基金                                                  8.76500    8.80100  -0.03600   -0.40904
元大印度指數基金                                                 10.53500   10.55500  -0.02000   -0.18948
元大印度基金                                                     13.15000   13.18000  -0.03000   -0.22762
元大多多基金                                                     19.97000   19.69000   0.28000    1.42204
元大多福基金                                                     57.21000   56.77000   0.44000    0.77506
元大亞太成長基金                                                  9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.63410    8.64300  -0.00890   -0.10297
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.10990    7.11730  -0.00740   -0.10397
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.58200    9.55500   0.02700    0.28257
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.02700    9.98600   0.04100    0.41057
元大卓越基金                                                     49.69000   49.28000   0.41000    0.83198
元大店頭基金                                                      9.15000    9.07000   0.08000    0.88203
元大泛歐成長基金                                                  9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.26890   10.26840   0.00050    0.00487
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.56450    9.56970  -0.00520   -0.05434
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.64230   31.67000  -0.02770   -0.08746
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.08260   38.36540  -0.28280   -0.73712
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.99170   18.87610   0.11560    0.61241
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.27410   19.52530  -0.25120   -1.28654
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.79200   38.91940  -0.12740   -0.32734
元大高科技基金                                                   20.64000   20.36000   0.28000    1.37525
元大得利貨幣市場基金                                             16.25450   16.25430   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.98260   11.98240   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   13.29000   13.23000   0.06000    0.45351
元大華夏中小基金                                                  7.52000    7.54000  -0.02000   -0.26525
元大新中國基金-人民幣                                             9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
元大新中國基金-美元                                               9.27300    9.27500  -0.00200   -0.02156
元大新中國基金-新台幣                                             9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
元大新主流基金                                                   27.83000   27.44000   0.39000    1.42128
元大新東協平衡基金-美元                                           9.48200    9.47600   0.00600    0.06332
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.22720   10.22470   0.00250    0.02445
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.58480    9.59130  -0.00650   -0.06777
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.25350   10.27640  -0.02290   -0.22284
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               8.92900    8.94900  -0.02000   -0.22349
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.85580    9.85990  -0.00410   -0.04158
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.45640    9.46040  -0.00400   -0.04228
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.96970    9.98950  -0.01980   -0.19821
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.56980    9.58870  -0.01890   -0.19711
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.59760    9.60360  -0.00600   -0.06248
元大新興亞洲基金                                                 11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        8.98390    9.01230  -0.02840   -0.31512
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.76060    8.78820  -0.02760   -0.31406
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.19770    9.24110  -0.04340   -0.46964
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        8.96860    9.01090  -0.04230   -0.46943
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.10210   15.10190   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     40.55000   40.12000   0.43000    1.07178
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
元大實質多重資產基金-美元                                         8.43100    8.41500   0.01600    0.19014
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.59000   15.50000   0.09000    0.58065
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.67000   13.88000  -0.21000   -1.51297
元大摩臺基金                                                     40.56000   39.98000   0.58000    1.45073
元大標普500基金                                                  26.79000   26.80000  -0.01000   -0.03731
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.78000   12.78000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                       35.96000   35.94000   0.02000    0.05565
元大標智滬深300基金                                              16.18000   16.19000  -0.01000   -0.06177
元大歐洲50基金                                                   24.82000   24.85000  -0.03000   -0.12072
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.53790    9.58720  -0.04930   -0.51423
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.18340   10.18300   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     57.63000   56.83000   0.80000    1.40771
元大韓國KOSPI200基金                                             22.67000   22.68000  -0.01000   -0.04409
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.77000   15.68000   0.09000    0.57398
日盛上選基金                                                     34.82000   34.60000   0.22000    0.63584
日盛小而美基金                                                   19.31000   19.17000   0.14000    0.73031
日盛中國內需動力基金                                              9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.63810   11.62850   0.00960    0.08256
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.74970    9.74160   0.00810    0.08315
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.67150   11.66410   0.00740    0.06344
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.77210    9.76590   0.00620    0.06349
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.59480   10.59660  -0.00180   -0.01699
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.85500    8.85660  -0.00160   -0.01807
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                      9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                     10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
日盛日盛基金                                                     14.22000   14.12000   0.10000    0.70822
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
日盛全球抗暖化基金                                               10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.16590   10.16260   0.00330    0.03247
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.53620    9.53310   0.00310    0.03252
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.98480    9.99040  -0.00560   -0.05605
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.36830    9.37360  -0.00530   -0.05654
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41210    2.41080   0.00130    0.05392
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.67370    1.67280   0.00090    0.05380
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36570    0.36550   0.00020    0.05472
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25460    0.25440   0.00020    0.07862
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.14900   12.15330  -0.00430   -0.03538
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.31940    8.32240  -0.00300   -0.03605
日盛亞洲機會基金                                                  7.12000    7.11000   0.01000    0.14065
日盛首選基金                                                     17.79000   17.66000   0.13000    0.73613
日盛高科技基金                                                   18.84000   18.70000   0.14000    0.74866
日盛貨幣市場基金                                                 14.77010   14.76990   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   41.44000   41.17000   0.27000    0.65582
日盛精選五虎基金                                                 39.16000   39.01000   0.15000    0.38452
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48500   13.48480   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               32.73000   32.21000   0.52000    1.61441
台新MSCI中國基金                                                 20.90000   20.94000  -0.04000   -0.19102
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.35000   17.52000  -0.17000   -0.97032
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.62000   23.18000   0.44000    1.89819
台新大眾貨幣市場基金                                             14.16170   14.16150   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.38330   10.37320   0.01010    0.09737
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.56660   10.56600   0.00060    0.00568
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.10860   10.12390  -0.01530   -0.15113
台新中國通基金                                                   45.42000   44.93000   0.49000    1.09059
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.48980    0.49100  -0.00120   -0.24440
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.02600   15.08400  -0.05800   -0.38451
台新中國精選中小基金-美元                                         0.34730    0.34850  -0.00120   -0.34433
台新中國精選中小基金-新台幣                                      10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
台新主流基金                                                     24.60000   24.27000   0.33000    1.35970
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.63000   20.42000   0.21000    1.02840
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.67610    0.66810   0.00800    1.19743
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.37000   15.21000   0.16000    1.05194
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.50220    0.49630   0.00590    1.18880
台新台灣中小基金                                                 35.73000   35.34000   0.39000    1.10357
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.03110    9.99710   0.03400    0.34010
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.40150    9.34940   0.05210    0.55726
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.52690   10.46850   0.05840    0.55786
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.49110   10.45390   0.03720    0.35585
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.32270   11.28250   0.04020    0.35630
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
台新印度基金                                                     16.57000   16.56000   0.01000    0.06039
台新亞美短期債券基金                                             10.94130   10.94370  -0.00240   -0.02193
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.56290    8.56690  -0.00400   -0.04669
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28460    0.28430   0.00030    0.10552
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.89930   11.90490  -0.00560   -0.04704
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38990    0.38950   0.00040    0.10270
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.09100   11.09090   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.06220   30.08260  -0.02040   -0.06781
台新智慧生活基金-美元                                            10.79240   10.76780   0.02460    0.22846
台新智慧生活基金-新台幣                                          11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.34260    8.33310   0.00950    0.11400
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.49650    8.50010  -0.00360   -0.04235
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           8.96900    8.95840   0.01060    0.11832
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.14200    9.14590  -0.00390   -0.04264
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.41890   10.44310  -0.02420   -0.23173
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.33440    0.33480  -0.00040   -0.11947
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.76950    7.78760  -0.01810   -0.23242
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.26260    0.26280  -0.00020   -0.07610
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.40000    5.42000  -0.02000   -0.36900
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.11000   21.13000  -0.02000   -0.09465
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.84800   10.85200  -0.00400   -0.03686
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                           15.78000   15.78000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.83190   11.83290  -0.00100   -0.00845
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.55520    9.55610  -0.00090   -0.00942
未來資產亞洲新富基金                                             20.76000   20.74000   0.02000    0.09643
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56640   12.56630   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.73000   12.53000   0.20000    1.59617
未來資產新興市場債券基金A                                         8.73860    8.74680  -0.00820   -0.09375
未來資產新興市場債券基金B                                         6.64380    6.65000  -0.00620   -0.09323
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.10300   11.10220   0.00080    0.00721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.96440    9.97070  -0.00630   -0.06319
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.27910    9.28860  -0.00950   -0.10228
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.54740   10.55820  -0.01080   -0.10229
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.93130    7.93950  -0.00820   -0.10328
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.07750    9.08690  -0.00940   -0.10345
永豐中小基金                                                     55.08000   54.49000   0.59000    1.08277
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.76070    1.75980   0.00090    0.05114
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.32950    2.32840   0.00110    0.04724
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.07180    8.07380  -0.00200   -0.02477
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.36180   10.36440  -0.00260   -0.02509
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.86000    4.86000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.00000   21.99000   0.01000    0.04548
永豐主流品牌基金                                                 18.88000   18.68000   0.20000    1.07066
永豐永豐基金                                                     37.21000   37.11000   0.10000    0.26947
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.91600    9.90330   0.01270    0.12824
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.98460    9.97190   0.01270    0.12736
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.86460    9.85590   0.00870    0.08827
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.93440    9.92560   0.00880    0.08866
永豐亞洲民生消費基金                                             11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
永豐南非幣2021保本基金                                           12.94260   12.93100   0.01160    0.08971
永豐高科技基金                                                   25.43000   25.10000   0.33000    1.31474
永豐貨幣市場基金                                                 13.88290   13.88280   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.09470    2.09520  -0.00050   -0.02386
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47710    2.47770  -0.00060   -0.02422
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.73440    7.74190  -0.00750   -0.09688
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.38270   10.39270  -0.01000   -0.09622
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.05960    7.05720   0.00240    0.03401
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.87310   10.86930   0.00380    0.03496
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.52000    7.52000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.27000   17.30000  -0.03000   -0.17341
永豐臺灣加權ETF基金                                              57.41000   56.86000   0.55000    0.96729
永豐領航科技基金                                                 41.53000   40.97000   0.56000    1.36685
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
永豐趨勢平衡基金                                                 46.95000   46.65000   0.30000    0.64309
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.57570   11.57460   0.00110    0.00950
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.48400    9.47740   0.00660    0.06964
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73710    9.73040   0.00670    0.06886
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.48830    9.48590   0.00240    0.02530
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66090    9.65860   0.00230    0.02381
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.49520    9.48940   0.00580    0.06112
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87790    9.87180   0.00610    0.06179
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.46570    9.46430   0.00140    0.01479
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.71810    9.71670   0.00140    0.01441
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
兆豐國際中小基金                                                 16.31000   16.16000   0.15000    0.92822
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.34000   14.31000   0.03000    0.20964
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.11000   19.06000   0.05000    0.26233
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.00000   18.93000   0.07000    0.36978
兆豐國際生命科學基金                                             16.81000   16.79000   0.02000    0.11912
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.43500   10.45850  -0.02350   -0.22470
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.68010   10.69280  -0.01270   -0.11877
兆豐國際全球基金                                                 32.55000   32.55000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.27410   10.27360   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.01830   10.02360  -0.00530   -0.05288
兆豐國際國民基金                                                 22.79000   22.68000   0.11000    0.48501
兆豐國際第一基金                                                 13.42000   13.32000   0.10000    0.75075
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.97540    9.98050  -0.00510   -0.05110
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.91340    7.91740  -0.00400   -0.05052
兆豐國際萬全基金                                                 20.87000   20.76000   0.11000    0.52987
兆豐國際電子基金                                                 25.95000   25.64000   0.31000    1.20905
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        23.24000   22.98000   0.26000    1.13142
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.04000   16.16000  -0.12000   -0.74257
兆豐國際豐台灣基金                                               33.70000   33.55000   0.15000    0.44709
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.50270   12.50260   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.96000   11.88000   0.08000    0.67340
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.16340   11.17070  -0.00730   -0.06535
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.01630   12.01010   0.00620    0.05162
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.77860   10.77480   0.00380    0.03527
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.54710   11.54280   0.00430    0.03725
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.16360    8.16900  -0.00540   -0.06610
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.51100    9.50630   0.00470    0.04944
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.05530    9.05210   0.00320    0.03535
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.98690    8.98320   0.00370    0.04119
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.33060    9.32730   0.00330    0.03538
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
合庫全球新興市場基金                                              9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
合庫貨幣市場基金                                                 10.13000   10.12980   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.42660    9.42340   0.00320    0.03396
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.68850    9.68320   0.00530    0.05473
合庫新興多重收益基金A類型                                         9.99080    9.99200  -0.00120   -0.01201
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.40650   11.40080   0.00570    0.05000
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.51770   13.51910  -0.00140   -0.01036
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.76550    8.76180   0.00370    0.04223
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.43060    9.42550   0.00510    0.05411
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.85570    7.85660  -0.00090   -0.01146
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.73400    8.72980   0.00420    0.04811
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.08550   10.08640  -0.00090   -0.00892
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.98140   10.98050   0.00090    0.00820
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.01180   10.00550   0.00630    0.06297
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82800    9.83730  -0.00930   -0.09454
安聯中國東協基金                                                 15.77000   15.75000   0.02000    0.12698
安聯中國策略基金                                                 14.02000   14.07000  -0.05000   -0.35537
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
安聯中華新思路基金-美元                                          13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.19000   12.20000  -0.01000   -0.08197
安聯台灣大壩基金                                                 28.92000   28.71000   0.21000    0.73145
安聯台灣科技基金                                                 48.24000   47.39000   0.85000    1.79363
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.49180   12.49170   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.91000   31.62000   0.29000    0.91714
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16520   10.16420   0.00100    0.00984
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.10450   15.10800  -0.00350   -0.02317
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67300    9.67530  -0.00230   -0.02377
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.37070   12.36960   0.00110    0.00889
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16990   10.17070  -0.00080   -0.00787
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.27320   12.27590  -0.00270   -0.02199
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53940    9.53860   0.00080    0.00839
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38360    9.38450  -0.00090   -0.00959
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.05470    9.05670  -0.00200   -0.02208
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.05710   12.05460   0.00250    0.02074
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.98480   10.98420   0.00060    0.00546
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.65160   10.65240  -0.00080   -0.00751
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95340    8.95250   0.00090    0.01005
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.73760    8.73720   0.00040    0.00458
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.44720    8.44780  -0.00060   -0.00710
安聯全球人口趨勢基金                                             11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      38.31000   38.17000   0.14000    0.36678
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
安聯全球計量平衡基金                                             13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.02060   12.03110  -0.01050   -0.08727
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.42050   10.42960  -0.00910   -0.08725
安聯全球新興市場基金                                             17.79000   17.75000   0.04000    0.22535
安聯全球農金趨勢基金                                              9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             23.32000   23.26000   0.06000    0.25795
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.06380   10.06300   0.00080    0.00795
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81960    9.81880   0.00080    0.00815
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.52580   83.50570   0.02010    0.02407
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.43910   12.43060   0.00850    0.06838
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.51570   65.50070   0.01500    0.02290
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.67640    9.66970   0.00670    0.06929
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.58160    2.58190  -0.00030   -0.01162
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.53590   10.53670  -0.00080   -0.00759
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18930    2.19280  -0.00350   -0.15961
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.74350    8.74560  -0.00210   -0.02401
宏利台灣動力基金                                                 32.63000   32.39000   0.24000    0.74097
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.29190   10.27030   0.02160    0.21032
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.05250   10.05340  -0.00090   -0.00895
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.10130    8.08910   0.01220    0.15082
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.06110    8.05900   0.00210    0.02606
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
宏利全球債券組合基金                                             13.06840   13.07330  -0.00490   -0.03748
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78670    2.78560   0.00110    0.03949
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.73850   11.74170  -0.00320   -0.02725
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70550    8.70730  -0.00180   -0.02067
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.41730    2.42340  -0.00610   -0.25171
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.93360   10.94840  -0.01480   -0.13518
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.86290    3.84540   0.01750    0.45509
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.62350    0.62070   0.00280    0.45110
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.05000   17.99000   0.06000    0.33352
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.83310   11.83640  -0.00330   -0.02788
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.53120   10.53430  -0.00310   -0.02943
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.20710   10.21720  -0.01010   -0.09885
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.99480    8.99850  -0.00370   -0.04112
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58660    8.58920  -0.00260   -0.03027
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.49910    8.50730  -0.00820   -0.09639
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.52120    8.51240   0.00880    0.10338
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                               10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                               10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.73960    2.73780   0.00180    0.06575
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39760    0.39740   0.00020    0.05033
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.07110   12.07130  -0.00020   -0.00166
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.90570    0.90540   0.00030    0.03313
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.33880    7.33880   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.02930    2.02800   0.00130    0.06410
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29200    0.29190   0.00010    0.03426
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          8.99740    8.99740   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.32850    0.32840   0.00010    0.03045
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.64170   13.64160   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.67000    2.67000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
宏利臺灣股息收益基金                                             28.53000   28.33000   0.20000    0.70597
宏利澳幣保本基金                                                 12.16810   12.16830  -0.00020   -0.00164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.27000   10.22000   0.05000    0.48924
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    12.01000   11.96000   0.05000    0.41806
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.20170   10.19660   0.00510    0.05002
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.56360    9.56910  -0.00550   -0.05748
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.95720    8.97640  -0.01920   -0.21389
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.65410   10.67690  -0.02280   -0.21355
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                             10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                             10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                             10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
貝萊德新台幣基金                                                 12.93400   12.93390   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   27.11000   26.87000   0.24000    0.89319
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.23030   11.22940   0.00090    0.00801
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.95440    9.95210   0.00230    0.02311
保德信大中華基金-人民幣                                           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                             9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
保德信大中華基金-新台幣                                          29.03000   29.03000   0.00000    0.00000
保德信中小型股基金                                               46.86000   46.12000   0.74000    1.60451
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
保德信中國中小基金-美元                                           9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.66000    8.63000   0.03000    0.34762
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.29970    9.31220  -0.01250   -0.13423
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.35520    9.37030  -0.01510   -0.16115
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.42230    9.43500  -0.01270   -0.13461
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.17210   10.18590  -0.01380   -0.13548
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
保德信中國品牌基金-美元                                           8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
保德信台商全方位基金                                             36.29000   36.09000   0.20000    0.55417
保德信全球中小基金-美元                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                        30.74000   30.77000  -0.03000   -0.09750
保德信全球消費商機基金                                           18.68000   18.67000   0.01000    0.05356
保德信全球基礎建設基金                                           12.53000   12.59000  -0.06000   -0.47657
保德信全球資源基金                                                8.22000    8.25000  -0.03000   -0.36364
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    34.14000   34.08000   0.06000    0.17606
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.82230    9.81800   0.00430    0.04380
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.63970   10.63540   0.00430    0.04043
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.28950    9.30020  -0.01070   -0.11505
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                              10.04780   10.05940  -0.01160   -0.11532
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.21160    8.21420  -0.00260   -0.03165
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.82920   10.83260  -0.00340   -0.03139
保德信亞太基金                                                   21.93000   21.89000   0.04000    0.18273
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50090    8.50600  -0.00510   -0.05996
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.26340   11.27010  -0.00670   -0.05945
保德信店頭市場基金                                               33.57000   33.12000   0.45000    1.35870
保德信拉丁美洲基金                                                6.56000    6.68000  -0.12000   -1.79641
保德信金平衡基金                                                 30.70000   30.58000   0.12000    0.39241
保德信金滿意基金                                                 44.17000   43.72000   0.45000    1.02928
保德信科技島基金                                                 27.06000   26.61000   0.45000    1.69109
保德信高成長基金                                                 96.72000   95.95000   0.77000    0.80250
保德信第一基金                                                   26.99000   26.78000   0.21000    0.78417
保德信貨幣市場基金                                               15.76890   15.76870   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.71400   10.71640  -0.00240   -0.02240
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.85150   10.87090  -0.01940   -0.17846
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.95110   10.95490  -0.00380   -0.03469
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.38540   10.40520  -0.01980   -0.19029
保德信新世紀基金                                                 10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            7.99690    7.99130   0.00560    0.07008
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.81190   10.80420   0.00770    0.07127
保德信新興趨勢組合基金                                           11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
保德信瑞騰基金                                                   15.54600   15.54590   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.72660    9.71980   0.00680    0.06996
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.95510    9.94820   0.00690    0.06936
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.66970    9.66260   0.00710    0.07348
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.77970    9.77240   0.00730    0.07470
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.85400    9.84830   0.00570    0.05788
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.84150    9.83490   0.00660    0.06711
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.69280    9.69370  -0.00090   -0.00928
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.69550    9.69640  -0.00090   -0.00928
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.98970    9.99360  -0.00390   -0.03902
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型             9.97260    9.96830   0.00430    0.04314
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.02590   10.02300   0.00290    0.02893
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.85390    9.85620  -0.00230   -0.02334
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.85370    9.85590  -0.00220   -0.02232
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.56980    9.56050   0.00930    0.09728
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.41320    9.40940   0.00380    0.04039
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95350    1.95430  -0.00080   -0.04094
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.66050    2.66140  -0.00090   -0.03382
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29570    0.29530   0.00040    0.13546
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43690    0.43640   0.00050    0.11457
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.45900    8.45090   0.00810    0.09585
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.73080   11.72310   0.00770    0.06568
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.48980    9.49950  -0.00970   -0.10211
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.61120   11.62380  -0.01260   -0.10840
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.64290    8.63880   0.00410    0.04746
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.59950   10.59450   0.00500    0.04719
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06950   10.06530   0.00420    0.04173
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99780    9.99270   0.00510    0.05104
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.04480   10.03630   0.00850    0.08469
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.60390   10.59490   0.00900    0.08495
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.95800    9.94750   0.01050    0.10555
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.75930    9.75210   0.00720    0.07383
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06570   10.05800   0.00770    0.07656
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.74010    9.73320   0.00690    0.07089
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92930    9.92270   0.00660    0.06651
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.38210   10.39130  -0.00920   -0.08854
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.15020    6.14840   0.00180    0.02928
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.55760   10.55450   0.00310    0.02937
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64930   11.64920   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.00000   19.84000   0.16000    0.80645
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4563.560004525.19000  38.37000    0.84792
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.29310   10.28570   0.00740    0.07194
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.30150   11.27990   0.02160    0.19149
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.54950   10.52890   0.02060    0.19565
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.15640    9.14990   0.00650    0.07104
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.57510    9.55670   0.01840    0.19254
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.38860    9.37030   0.01830    0.19530
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.49430   10.48690   0.00740    0.07056
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.03660   11.01550   0.02110    0.19155
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.98300   10.96160   0.02140    0.19523
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.30000    6.29000   0.01000    0.15898
柏瑞巨人基金                                                     13.30000   13.25000   0.05000    0.37736
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65440   13.65430   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.34000   16.34000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.46220   13.47140  -0.00920   -0.06829
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83050   11.82880   0.00170    0.01437
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44010   12.43820   0.00190    0.01528
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.88710    8.89320  -0.00610   -0.06859
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.78400    6.78860  -0.00460   -0.06776
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.76680    8.76560   0.00120    0.01369
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.51120    8.51290  -0.00170   -0.01997
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.75290   10.75120   0.00170    0.01581
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.32970    8.33160  -0.00190   -0.02280
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00600   12.00430   0.00170    0.01416
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.66260   11.67060  -0.00800   -0.06855
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.85480   11.85720  -0.00240   -0.02024
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32440   11.32260   0.00180    0.01590
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.99010    8.99620  -0.00610   -0.06781
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.79550    9.79410   0.00140    0.01429
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72840    9.73040  -0.00200   -0.02055
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.56350    9.56210   0.00140    0.01464
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.41570    9.41790  -0.00220   -0.02336
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.31890   10.31830   0.00060    0.00581
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.17900   10.16990   0.00910    0.08948
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.06350   10.05430   0.00920    0.09150
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.13980   10.13250   0.00730    0.07205
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.07180   10.07120   0.00060    0.00596
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86800    9.85920   0.00880    0.08926
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.81890    9.80990   0.00900    0.09174
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.89590    9.88870   0.00720    0.07281
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.29960   10.29900   0.00060    0.00583
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.17900   10.16980   0.00920    0.09046
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.06350   10.05430   0.00920    0.09150
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.13990   10.13250   0.00740    0.07303
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.07180   10.07120   0.00060    0.00596
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86820    9.85940   0.00880    0.08925
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.81890    9.81000   0.00890    0.09072
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.89590    9.88880   0.00710    0.07180
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.68970   10.68730   0.00240    0.02246
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.86780   11.85610   0.01170    0.09868
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.28330   11.27180   0.01150    0.10202
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.07340    9.07140   0.00200    0.02205
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.76320    9.75360   0.00960    0.09843
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.63350    9.62360   0.00990    0.10287
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.40170   10.39940   0.00230    0.02212
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.05040   11.03950   0.01090    0.09874
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.90090   10.88980   0.01110    0.10193
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.07360    9.07160   0.00200    0.02205
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.76360    9.75400   0.00960    0.09842
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.63390    9.62400   0.00990    0.10287
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.13000   14.09000   0.04000    0.28389
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.16000   13.05000   0.11000    0.84291
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.31000   13.23000   0.08000    0.60469
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.95000    9.10000  -0.15000   -1.64835
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.42600   11.45410  -0.02810   -0.24533
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48600    7.50440  -0.01840   -0.24519
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.32790   11.33500  -0.00710   -0.06264
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.98880   10.98770   0.00110    0.01001
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.12230   10.12120   0.00110    0.01087
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.30290    8.30810  -0.00520   -0.06259
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.33890    9.33800   0.00090    0.00964
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.36560    9.36460   0.00100    0.01068
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.57060   10.56960   0.00100    0.00946
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94790    9.95420  -0.00630   -0.06329
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.10580   10.10470   0.00110    0.01089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.67520    9.67420   0.00100    0.01034
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.97130    8.97690  -0.00560   -0.06238
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.88320    8.88600  -0.00280   -0.03151
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.38960    9.38860   0.00100    0.01065
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.63300   11.63590  -0.00290   -0.02492
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.10520   11.09750   0.00770    0.06938
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.54810   10.54110   0.00700    0.06641
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  6.93580    6.93760  -0.00180   -0.02595
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.67880    8.67280   0.00600    0.06918
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.27170    9.26550   0.00620    0.06691
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                           9.99990   10.00240  -0.00250   -0.02499
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.56490   10.55780   0.00710    0.06725
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.39260    9.38610   0.00650    0.06925
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            8.84470    8.84690  -0.00220   -0.02487
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.46920    9.46290   0.00630    0.06658
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.23940   11.24980  -0.01040   -0.09245
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.80720   11.80880  -0.00160   -0.01355
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.83770   10.83880  -0.00110   -0.01015
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.19020    9.19870  -0.00850   -0.09240
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.72080    9.72210  -0.00130   -0.01337
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.71760    9.71860  -0.00100   -0.01029
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.12900   11.13040  -0.00140   -0.01258
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.02810   10.03730  -0.00920   -0.09166
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.32670   10.32770  -0.00100   -0.00968
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.55860    9.56740  -0.00880   -0.09198
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.34470    9.35330  -0.00860   -0.09195
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.94190    9.94320  -0.00130   -0.01307
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.47810    9.47910  -0.00100   -0.01055
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.38000   18.34000   0.04000    0.21810
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.28000   17.22000   0.06000    0.34843
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.88570   12.89110  -0.00540   -0.04189
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.85430   10.84490   0.00940    0.08668
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.75500   11.74370   0.01130    0.09622
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.41870   12.40380   0.01490    0.12012
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.30080   11.28790   0.01290    0.11428
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.87310    9.86460   0.00850    0.08617
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.38900   10.37910   0.00990    0.09538
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.33970   10.32720   0.01250    0.12104
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.30320   10.29150   0.01170    0.11369
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                       10.01420   10.00560   0.00860    0.08595
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.18420   10.17440   0.00980    0.09632
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.90750   11.89320   0.01430    0.12024
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.24390   10.23220   0.01170    0.11434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.32000   14.23000   0.09000    0.63247
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.10000   26.50000  -0.40000   -1.50943
國泰大中華基金                                                   20.45000   20.28000   0.17000    0.83826
國泰小龍基金                                                     15.69000   15.64000   0.05000    0.31969
國泰中小成長基金                                                 44.02000   43.71000   0.31000    0.70922
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.21170    4.22810  -0.01640   -0.38788
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.03000   19.15000  -0.12000   -0.62663
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.71680    0.72020  -0.00340   -0.47209
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.67660    0.67980  -0.00320   -0.47073
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.17810    2.17580   0.00230    0.10571
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.65190    9.66150  -0.00960   -0.09936
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.19440    8.20260  -0.00820   -0.09997
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31580    0.31580   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.50880   11.50790   0.00090    0.00782
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.68820    1.68970  -0.00150   -0.08877
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.01960   10.02000  -0.00040   -0.00399
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33120    0.33070   0.00050    0.15119
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.41960    4.40850   0.01110    0.25179
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.96000   19.96000   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.64430    0.64320   0.00110    0.17102
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.29980    3.28780   0.01200    0.36499
國泰中港台基金台幣級別                                           14.91000   14.89000   0.02000    0.13432
國泰中港台基金美元級別                                            0.48700    0.48570   0.00130    0.26765
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.05000   27.98000   0.07000    0.25018
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.37000   12.41000  -0.04000   -0.32232
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.20000   36.98000   0.22000    0.59492
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.37940   10.39120  -0.01180   -0.11356
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.37960   10.39140  -0.01180   -0.11356
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.37990   10.39170  -0.01180   -0.11355
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33750    0.33730   0.00020    0.05929
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33750    0.33740   0.00010    0.02964
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33750    0.33740   0.00010    0.02964
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.41220   12.41200   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     27.91000   27.72000   0.19000    0.68543
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.49410    2.49230   0.00180    0.07222
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36710    0.36710   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.50270    0.50210   0.00060    0.11950
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.28000   13.39000  -0.11000   -0.82151
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45940    0.46260  -0.00320   -0.69174
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.92000    5.93000  -0.01000   -0.16863
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18990    0.19000  -0.00010   -0.05263
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41830    0.41850  -0.00020   -0.04779
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37820    0.37840  -0.00020   -0.05285
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44360    0.44370  -0.00010   -0.02254
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.51550    0.51500   0.00050    0.09709
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               21.07000   21.11000  -0.04000   -0.18948
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      22.63000   22.45000   0.18000    0.80178
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.51550    2.50350   0.01200    0.47933
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.41600   11.38580   0.03020    0.26524
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.26620   10.23900   0.02720    0.26565
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37120    0.36970   0.00150    0.40573
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33380    0.33250   0.00130    0.39098
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50510    0.50240   0.00270    0.53742
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40050    0.39990   0.00060    0.15004
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  19.15000   19.09000   0.06000    0.31430
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62330    0.62030   0.00300    0.48364
國泰科技生化基金                                                 35.37000   35.02000   0.35000    0.99943
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        27.80000   27.83000  -0.03000   -0.10780
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.07000   13.08000  -0.01000   -0.07645
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.62310   39.94510  -0.32200   -0.80611
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43440   19.31340   0.12100    0.62651
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.55490   19.80680  -0.25190   -1.27179
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.20610   40.41580  -0.20970   -0.51886
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.39520   41.44810  -0.05290   -0.12763
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.33010   43.39290  -0.06280   -0.14472
國泰紐幣2021保本基金                                             12.17060   12.17300  -0.00240   -0.01972
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.46500   12.46760  -0.00260   -0.02085
國泰紐幣保本基金                                                 12.43420   12.43090   0.00330    0.02655
國泰高科技基金                                                   13.14000   13.01000   0.13000    0.99923
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.63000   23.49000   0.14000    0.59600
國泰國泰基金台幣級別                                             23.63000   23.49000   0.14000    0.59600
國泰富時中國A50基金                                              18.38000   18.50000  -0.12000   -0.64865
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33710    0.33710   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46860    0.46800   0.00060    0.12821
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37630    0.37600   0.00030    0.07979
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.52320    0.52200   0.00120    0.22989
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35350    0.35310   0.00040    0.11328
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49150    0.49020   0.00130    0.26520
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.55970   10.57540  -0.01570   -0.14846
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.58080    7.59210  -0.01130   -0.14884
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35700    0.35730  -0.00030   -0.08396
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25430    0.25460  -0.00030   -0.11783
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.23030    2.22690   0.00340    0.15268
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                 10.03690   10.04670  -0.00980   -0.09754
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32570    0.32550   0.00020    0.06144
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     40.12280   40.11550   0.00730    0.01820
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.36000   19.49000  -0.13000   -0.66701
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.90000   11.91000  -0.01000   -0.08396
國泰新興市場基金美元級別                                          0.38760    0.38720   0.00040    0.10331
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.22120    2.21900   0.00220    0.09914
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46370    1.46230   0.00140    0.09574
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33690    0.33690   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36300    0.36290   0.00010    0.02756
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22420    0.22420   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.33410   10.33750  -0.00340   -0.03289
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.68220    6.68440  -0.00220   -0.03291
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.51000   13.62000  -0.11000   -0.80764
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.93000   37.34000   0.59000    1.58007
國泰價值卓越基金                                                 15.59000   15.47000   0.12000    0.77569
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39330    0.39240   0.00090    0.22936
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.94630   38.95360  -0.00730   -0.01874
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            21.84000   21.64000   0.20000    0.92421
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.60000   19.59000   0.01000    0.05105
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                20.17000   19.89000   0.28000    1.40774
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09460   12.09920  -0.00460   -0.03802
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39680    0.39670   0.00010    0.02521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.64050    9.63300   0.00750    0.07786
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.35400    8.35770  -0.00370   -0.04427
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.71560   10.70710   0.00850    0.07939
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.39260    9.39680  -0.00420   -0.04470
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18880   11.18810   0.00070    0.00626
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.88400    9.89310  -0.00910   -0.09198
第一金大中華基金                                                 28.21000   28.08000   0.13000    0.46296
第一金小型精選基金                                               39.19000   38.87000   0.32000    0.82326
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
第一金中國世紀基金-美元                                           8.27520    8.26930   0.00590    0.07135
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.27600    8.27010   0.00590    0.07134
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
第一金中概平衡基金                                               26.79000   26.62000   0.17000    0.63862
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.25210   15.25190   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.86200  177.86000   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.19450   10.17720   0.01730    0.16999
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.19450   10.17720   0.01730    0.16999
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.75950   14.75140   0.00810    0.05491
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.76010   14.75200   0.00810    0.05491
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             14.12000   14.13000  -0.01000   -0.07077
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.89670    9.88270   0.01400    0.14166
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.90010    9.88610   0.01400    0.14161
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.54390    9.53910   0.00480    0.05032
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.56890    9.56400   0.00490    0.05123
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.37550   10.36090   0.01460    0.14091
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.01600   10.01090   0.00510    0.05094
第一金全球大趨勢基金                                             24.13000   24.14000  -0.01000   -0.04143
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.35590    8.31810   0.03780    0.45443
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.94210    5.91520   0.02690    0.45476
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.48840    9.50870  -0.02030   -0.21349
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.48960    9.50990  -0.02030   -0.21346
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.84990    9.87100  -0.02110   -0.21376
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.85120    9.87230  -0.02110   -0.21373
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.65790    8.68120  -0.02330   -0.26840
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.23230   10.25980  -0.02750   -0.26804
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69430    9.69280   0.00150    0.01548
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.69350    9.69220   0.00130    0.01341
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.99000    7.99020  -0.00020   -0.00250
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86400    8.87010  -0.00610   -0.06877
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86440    8.87060  -0.00620   -0.06989
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.19010   11.18840   0.00170    0.01519
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.19100   11.18940   0.00160    0.01430
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.02550   10.02570  -0.00020   -0.00199
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.82720   14.83750  -0.01030   -0.06942
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.58880   14.44280   0.14600    1.01088
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.60700   14.46080   0.14620    1.01101
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.71000   13.60000   0.11000    0.80882
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.74000   13.63000   0.11000    0.80704
第一金亞洲科技基金                                               19.46000   19.46000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                           13.54000   13.51000   0.03000    0.22206
第一金店頭市場基金                                                9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
第一金創新趨勢基金                                               25.32000   25.01000   0.31000    1.23950
第一金電子基金                                                   35.47000   35.20000   0.27000    0.76705
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     21.09000   20.90000   0.19000    0.90909
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         18.68000   18.83000  -0.15000   -0.79660
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        8.98000    8.92000   0.06000    0.67265
統一大中華中小基金(美元)                                          8.30000    8.23000   0.07000    0.85055
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.21000   12.13000   0.08000    0.65952
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
統一大東協高股息基金(新台幣)                                     10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
統一大滿貫基金-A類型                                             36.22000   35.91000   0.31000    0.86327
統一大滿貫基金-I類型                                             36.22000   35.91000   0.31000    0.86327
統一大龍印基金                                                   15.33000   15.39000  -0.06000   -0.38986
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
統一大龍騰中國基金(美元)                                          8.91000    8.87000   0.04000    0.45096
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
統一中小基金                                                     26.94000   26.73000   0.21000    0.78563
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.79390    9.79600  -0.00210   -0.02144
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.24040    9.23720   0.00320    0.03464
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.94870    8.95320  -0.00450   -0.05026
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.63630   11.63880  -0.00250   -0.02148
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.90610   10.90220   0.00390    0.03577
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.55680   10.56210  -0.00530   -0.05018
統一台灣動力基金                                                 18.46000   18.18000   0.28000    1.54015
統一全天候基金-A類型                                            114.69000  113.83000   0.86000    0.75551
統一全天候基金-I類型                                            114.71000  113.85000   0.86000    0.75538
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.93180    8.93960  -0.00780   -0.08725
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.73080    8.73340  -0.00260   -0.02977
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.69370    8.70280  -0.00910   -0.10456
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.23890    9.24700  -0.00810   -0.08760
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.03080    9.03360  -0.00280   -0.03100
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.99240    9.00190  -0.00950   -0.10553
統一全球債券組合基金                                             11.96080   11.96750  -0.00670   -0.05598
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.55000   16.53000   0.02000    0.12099
統一全球新科技基金(美元)                                         15.73000   15.69000   0.04000    0.25494
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.01000   15.00000   0.01000    0.06667
統一亞太基金                                                     26.35000   26.35000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                               12.92000   12.97000  -0.05000   -0.38551
統一奔騰基金                                                     63.24000   62.56000   0.68000    1.08696
統一強棒貨幣市場基金                                             16.66040   16.66030   0.00010    0.00060
統一強漢基金(人民幣)                                             10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
統一強漢基金(美元)                                                9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
統一強漢基金(新台幣)                                             25.53000   25.47000   0.06000    0.23557
統一統信基金                                                     33.08000   32.70000   0.38000    1.16208
統一黑馬基金                                                     63.54000   62.86000   0.68000    1.08177
統一新亞洲科技能源基金                                           19.03000   19.07000  -0.04000   -0.20975
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   7.97520    7.98100  -0.00580   -0.07267
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.13120   10.13850  -0.00730   -0.07200
統一經建基金                                                     48.44000   48.08000   0.36000    0.74875
統一龍馬基金                                                     73.12000   72.20000   0.92000    1.27424
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.73000   22.36000   0.37000    1.65474
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            49.16000   48.85000   0.31000    0.63460
野村中國機會基金                                                 13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
野村巴西基金                                                      4.99000    5.08000  -0.09000   -1.77165
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.20000   12.21000  -0.01000   -0.08190
野村台灣高股息基金                                               24.19000   24.20000  -0.01000   -0.04132
野村台灣運籌基金                                                 37.54000   37.21000   0.33000    0.88686
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.47950    9.47740   0.00210    0.02216
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.42120    9.41640   0.00480    0.05097
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.46800    9.46530   0.00270    0.02853
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.68490    9.68280   0.00210    0.02169
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.57770    9.57280   0.00490    0.05119
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.53470    9.53200   0.00270    0.02833
野村平衡基金                                                     19.73000   19.59000   0.14000    0.71465
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.61000   13.49000   0.12000    0.88955
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.18000   11.10000   0.08000    0.72072
野村全球生技醫療基金                                             18.27000   18.25000   0.02000    0.10959
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                           9.97640    9.98470  -0.00830   -0.08313
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                             9.99650    9.99630   0.00020    0.00200
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                           9.99410   10.00190  -0.00780   -0.07799
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                           9.97640    9.98470  -0.00830   -0.08313
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                             9.99650    9.99630   0.00020    0.00200
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                           9.99410   10.00190  -0.00780   -0.07799
野村全球品牌基金                                                 28.74000   28.53000   0.21000    0.73607
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.42000   13.39000   0.03000    0.22405
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               20.07000   20.02000   0.05000    0.24975
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.60000   12.56000   0.04000    0.31847
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.05220   10.04510   0.00710    0.07068
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.49150   10.48550   0.00600    0.05722
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.39520   10.39520   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.62070    9.62890  -0.00820   -0.08516
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37210    9.38150  -0.00940   -0.10020
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.95560    8.97190  -0.01630   -0.18168
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.31910   11.32880  -0.00970   -0.08562
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.80520   10.81610  -0.01090   -0.10078
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.38720   10.40590  -0.01870   -0.17971
野村成長基金                                                     30.02000   29.92000   0.10000    0.33422
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.97200    8.94220   0.02980    0.33325
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.98070    8.95050   0.03020    0.33741
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.13840    9.11980   0.01860    0.20395
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.45610    9.42490   0.03120    0.33104
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.37040    9.33890   0.03150    0.33730
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.53660    9.51720   0.01940    0.20384
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.75000   12.72000   0.03000    0.23585
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.43310    9.43240   0.00070    0.00742
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.49780    9.49570   0.00210    0.02212
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.60480    9.61160  -0.00680   -0.07075
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           9.98230    9.97980   0.00250    0.02505
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.95620    9.95390   0.00230    0.02311
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.07440   10.08150  -0.00710   -0.07043
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.57970    8.57730   0.00240    0.02798
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.15840    9.14890   0.00950    0.10384
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.02730    9.01650   0.01080    0.11978
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.07040   13.06680   0.00360    0.02755
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.09880   12.08630   0.01250    0.10342
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.85740    9.84560   0.01180    0.11985
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23760   10.23220   0.00540    0.05277
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.89360    9.89050   0.00310    0.03134
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.44070    9.44530  -0.00460   -0.04870
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.27000   11.27550  -0.00550   -0.04878
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.22080   10.22020   0.00060    0.00587
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.27190   11.26180   0.01010    0.08968
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.77270   10.76190   0.01080    0.10035
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.55310   10.55300   0.00010    0.00095
野村泰國基金                                                     42.86000   42.77000   0.09000    0.21043
野村高科技基金                                                   11.71000   11.53000   0.18000    1.56114
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.31730   10.31990  -0.00260   -0.02519
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.45140   10.44020   0.01120    0.10728
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.78570   10.79610  -0.01040   -0.09633
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.80630    9.79530   0.01100    0.11230
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.72460    9.72660  -0.00200   -0.02056
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.60020    9.59280   0.00740    0.07714
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.02360   12.01090   0.01270    0.10574
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.41370   13.43520  -0.02150   -0.16003
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.95650   10.94430   0.01220    0.11147
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.87210   10.87430  -0.00220   -0.02023
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.99060   10.98190   0.00870    0.07922
野村貨幣市場基金                                                 16.26790   16.26770   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.12000   16.01000   0.11000    0.68707
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.03910   10.03710   0.00200    0.01993
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.00510    9.98720   0.01790    0.17923
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.99940    9.99850   0.00090    0.00900
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.84610    9.84290   0.00320    0.03251
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.81650    9.81700  -0.00050   -0.00509
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.81310    9.81580  -0.00270   -0.02751
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.84610    9.84290   0.00320    0.03251
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.81650    9.81700  -0.00050   -0.00509
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.81310    9.81580  -0.00270   -0.02751
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計  9.87300    9.86290   0.01010    0.10240
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   9.83840    9.82980   0.00860    0.08749
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計  9.82630    9.82610   0.00020    0.00204
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計  9.87300    9.86290   0.01010    0.10240
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   9.83840    9.82980   0.00860    0.08749
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計  9.82630    9.82610   0.00020    0.00204
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.10760   10.10760   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.95080    7.95210  -0.00130   -0.01635
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.78560   11.78750  -0.00190   -0.01612
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.24000    7.14000   0.10000    1.40056
野村精選貨幣市場基金                                             12.07950   12.07940   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.38000   11.33000   0.05000    0.44131
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.01000    7.99000   0.02000    0.25031
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
野村積極成長基金                                                 12.67000   12.63000   0.04000    0.31671
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.48000    9.41000   0.07000    0.74389
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  34.56000   34.31000   0.25000    0.72865
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.34700   10.34540   0.00160    0.01547
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64250    8.63480   0.00770    0.08917
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.97530    7.96850   0.00680    0.08534
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90120    7.90000   0.00120    0.01519
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.73180   11.72110   0.01070    0.09129
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.57340   10.56440   0.00900    0.08519
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.50770   10.50610   0.00160    0.01523
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
野村環球基金-人民幣計價                                          16.43000   16.40000   0.03000    0.18293
野村環球基金-美元計價                                            12.83000   12.81000   0.02000    0.15613
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.90000   17.89000   0.01000    0.05590
野村鴻利基金                                                     22.73000   22.62000   0.11000    0.48630
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85960   16.85950   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.34000   20.18000   0.16000    0.79286
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.30000   14.26000   0.04000    0.28050
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.94000   14.90000   0.04000    0.26846
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.14610   10.15320  -0.00710   -0.06993
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.31280   13.32190  -0.00910   -0.06831
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凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.47430    9.47790  -0.00360   -0.03798
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.46460    9.46520  -0.00060   -0.00634
凱基台商天下基金                                                 13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
凱基台灣精五門基金                                               20.93000   20.85000   0.08000    0.38369
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.86710   10.86620   0.00090    0.00828
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.85000   13.82000   0.03000    0.21708
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.64470   12.58970   0.05500    0.43687
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.42000   12.39000   0.03000    0.24213
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54400   11.54390   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.42000   27.35000   0.07000    0.25594
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       23.20000   23.23000  -0.03000   -0.12914
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.54160   22.53670   0.00490    0.02174
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.64000   17.51000   0.13000    0.74243
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.90090   16.74980   0.15110    0.90210
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.74000    7.75000  -0.01000   -0.12903
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       12.14080   12.11000   0.03080    0.25434
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     12.05500   12.01890   0.03610    0.30036
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   12.32000   12.30000   0.02000    0.16260
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.59000   13.58000   0.01000    0.07364
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.35260   13.31940   0.03320    0.24926
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       37.14000   37.04000   0.10000    0.26998
富邦NASDAQ-100基金                                               31.76000   31.77000  -0.01000   -0.03148
富邦上証180基金                                                  27.95000   28.11000  -0.16000   -0.56919
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.19620    0.19620   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.03000    6.04000  -0.01000   -0.16556
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.76000    7.71000   0.05000    0.64851
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.06000   36.59000  -0.53000   -1.44848
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.40500   11.38380   0.02120    0.18623
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.55480   10.53940   0.01540    0.14612
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.19500   10.20220  -0.00720   -0.07057
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              9.96540    9.94680   0.01860    0.18699
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.14840    9.13510   0.01330    0.14559
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.84390    8.85020  -0.00630   -0.07118
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.22780   20.44840  -0.22060   -1.07881
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.34690   11.34590   0.00100    0.00881
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.45530   10.48180  -0.02650   -0.25282
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.88520   12.87280   0.01240    0.09633
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89700    1.89590   0.00110    0.05802
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.39190    9.38280   0.00910    0.09699
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43080    1.42990   0.00090    0.06294
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.76160   11.75870   0.00290    0.02466
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71880    1.71930  -0.00050   -0.02908
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.15490   10.15230   0.00260    0.02561
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50290    1.50340  -0.00050   -0.03326
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.56000   14.61000  -0.05000   -0.34223
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.39000   23.19000   0.20000    0.86244
富邦日本東証基金                                                 22.36000   22.23000   0.13000    0.58480
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  45.14000   45.05000   0.09000    0.19978
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  50.09000   49.87000   0.22000    0.44115
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  54.08000   53.31000   0.77000    1.44438
富邦台灣心基金                                                   23.16000   23.01000   0.15000    0.65189
富邦台灣釆吉50基金                                               50.63000   49.85000   0.78000    1.56469
富邦台灣科技指數基金                                             56.84000   55.33000   1.51000    2.72908
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.39810   41.57220  -0.17410   -0.41879
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.39610   41.43430  -0.03820   -0.09219
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29960    0.29800   0.00160    0.53691
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.50150    2.50070   0.00080    0.03199
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33990    0.34020  -0.00030   -0.08818
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.55970   10.56760  -0.00790   -0.07476
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.17000    2.16930   0.00070    0.03227
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32550    0.32580  -0.00030   -0.09208
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.10150    9.10830  -0.00680   -0.07466
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.79000   24.77000   0.02000    0.08074
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.49000   13.54000  -0.05000   -0.36928
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               34.85000   34.67000   0.18000    0.51918
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.64110   15.64090   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        40.03330   40.16000  -0.12670   -0.31549
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.95510   40.14860  -0.19350   -0.48196
富邦長紅基金                                                     66.17000   65.62000   0.55000    0.83816
富邦科技基金                                                     25.23000   24.97000   0.26000    1.04125
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.46060   40.50380  -0.04320   -0.10666
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.17510   40.47280  -0.29770   -0.73556
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.36110   39.49580  -0.13470   -0.34105
富邦恒生國企ETF基金                                              20.80000   20.83000  -0.03000   -0.14402
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.77000   13.73000   0.04000    0.29133
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.12000   29.26000  -0.14000   -0.47847
富邦高成長基金                                                   25.31000   25.16000   0.15000    0.59618
富邦基金                                                         13.96000   13.88000   0.08000    0.57637
富邦基金I類型                                                    13.96000   13.88000   0.08000    0.57637
富邦深証100基金                                                   9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.88000   20.80000   0.08000    0.38462
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.41370    0.41410  -0.00040   -0.09660
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.35710   12.35970  -0.00260   -0.02104
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55470    9.55670  -0.00200   -0.02093
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30670    0.30710  -0.00040   -0.13025
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.88990    8.89170  -0.00180   -0.02024
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.35850    9.35480   0.00370    0.03955
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.84550    9.85690  -0.01140   -0.11566
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.24450    9.24070   0.00380    0.04112
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.71560    9.72680  -0.01120   -0.11515
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    21.11000   21.07000   0.04000    0.18984
富邦精準基金                                                     47.96000   47.47000   0.49000    1.03223
富邦精銳中小基金                                                 12.00000   11.86000   0.14000    1.18044
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     19.45000   19.32000   0.13000    0.67288
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.74000   22.46000   0.28000    1.24666
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.33000    7.39000  -0.06000   -0.81191
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.39000   16.14000   0.25000    1.54895
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.05000   20.04000   0.01000    0.04990
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.30100   10.27030   0.03070    0.29892
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.28450   10.26800   0.01650    0.16069
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.39220   10.39540  -0.00320   -0.03078
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.02060    9.99080   0.02980    0.29827
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                            9.95960    9.94360   0.01600    0.16091
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.04590   10.04890  -0.00300   -0.02985
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 31.39000   31.21000   0.18000    0.57674
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.72030    8.71120   0.00910    0.10446
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.25970    9.25180   0.00790    0.08539
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.97360    8.96720   0.00640    0.07137
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.70710    9.69700   0.01010    0.10416
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.72250    9.71420   0.00830    0.08544
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.42400    9.41720   0.00680    0.07221
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.49820    9.49130   0.00690    0.07270
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.49620    8.50450  -0.00830   -0.09760
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.53250    9.54360  -0.01110   -0.11631
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.00190    9.01340  -0.01150   -0.12759
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.55270   10.56300  -0.01030   -0.09751
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.32930   10.34140  -0.01210   -0.11701
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.82810    9.84110  -0.01300   -0.13210
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.12840    9.14030  -0.01190   -0.13019
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.65940    9.67220  -0.01280   -0.13234
富達卓越領航全球組合基金                                         15.57000   15.61000  -0.04000   -0.25625
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.67110    8.67930  -0.00820   -0.09448
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.38420    9.39490  -0.01070   -0.11389
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.05820    9.06970  -0.01150   -0.12680
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.87020    9.87950  -0.00930   -0.09413
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.84080    9.85200  -0.01120   -0.11368
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.53500    9.54690  -0.01190   -0.12465
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.15080    9.16240  -0.01160   -0.12660
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.60690    9.61910  -0.01220   -0.12683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.16000    8.16000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.63180    9.61930   0.01250    0.12995
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.16960    9.16660   0.00300    0.03273
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.77550    8.77940  -0.00390   -0.04442
富蘭克林華美中華基金                                             12.70000   12.61000   0.09000    0.71372
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.41000   21.23000   0.18000    0.84786
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.68000   20.61000   0.07000    0.33964
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.19000   11.10000   0.09000    0.81081
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.90880    7.91770  -0.00890   -0.11241
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.04090    9.04250  -0.00160   -0.01769
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.72020    9.72190  -0.00170   -0.01749
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.26250    9.27300  -0.01050   -0.11323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.16640   11.15260   0.01380    0.12374
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.82080    8.80990   0.01090    0.12372
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.25050    9.23900   0.01150    0.12447
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.34660   13.24350   0.10310    0.77850
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.34980   10.26980   0.08000    0.77898
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.19630   10.18720   0.00910    0.08933
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.73230    7.72540   0.00690    0.08932
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.21130    9.20320   0.00810    0.08801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.77680   10.78000  -0.00320   -0.02968
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.63190    7.63410  -0.00220   -0.02882
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.11080    9.11350  -0.00270   -0.02963
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.49170   10.47890   0.01280    0.12215
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.77750    7.76800   0.00950    0.12230
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.18720    8.19680  -0.00960   -0.11712
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.19940    9.20260  -0.00320   -0.03477
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.97220    9.97570  -0.00350   -0.03509
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.59780   12.61260  -0.01480   -0.11734
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         9.24000    9.15000   0.09000    0.98361
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.86000   11.74000   0.12000    1.02215
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.42700   13.42690   0.00010    0.00074
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美第一富基金                                           41.25000   40.77000   0.48000    1.17734
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30420   10.30400   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.75000   14.72000   0.03000    0.20380
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                16.02000   16.04000  -0.02000   -0.12469
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.98410    7.96040   0.02370    0.29772
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.90250   10.86820   0.03430    0.31560
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.54550    9.55360  -0.00810   -0.08478
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.94430   10.95360  -0.00930   -0.08490
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.84260    6.85890  -0.01630   -0.23765
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.01760    9.03180  -0.01420   -0.15722
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.09430   10.11020  -0.01590   -0.15727
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.47670   10.50170  -0.02500   -0.23806
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.48000   20.50000  -0.02000   -0.09756
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.63100   11.63020   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                 39.20440   38.96290   0.24150    0.61982
復華大中華中小策略基金                                            9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
復華中小精選基金                                                 76.68000   75.97000   0.71000    0.93458
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                           49.98170   50.00470  -0.02300   -0.04600
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.26000    8.30000  -0.04000   -0.48193
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華台灣智能基金                                                 12.35000   12.26000   0.09000    0.73409
復華全方位基金                                                   31.83000   31.58000   0.25000    0.79164
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.06000   14.06000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.98000   22.02000  -0.04000   -0.18165
復華全球平衡基金-美元                                             9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.52000   20.48000   0.04000    0.19531
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.18000   17.11000   0.07000    0.40912
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.45000   16.41000   0.04000    0.24375
復華全球原物料基金                                                9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.73000   13.72000   0.01000    0.07289
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.48310   11.49420  -0.01110   -0.09657
復華全球債券基金                                                 13.45290   13.49970  -0.04680   -0.34667
復華全球債券組合基金                                             14.65000   14.66000  -0.01000   -0.06821
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.96000   14.90000   0.06000    0.40268
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.43700   13.43680   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 12.06000   12.08000  -0.02000   -0.16556
復華亞太成長基金                                                 15.22000   15.22000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
復華東協世紀基金                                                 12.54000   12.48000   0.06000    0.48077
復華南非幣長期收益基金A                                          13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                           8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.33000   13.35000  -0.02000   -0.14981
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.41000   13.45000  -0.04000   -0.29740
復華恒生基金                                                     21.23000   21.18000   0.05000    0.23607
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.30000   32.17000   0.13000    0.40410
復華神盾基金                                                     26.36900   26.18990   0.17910    0.68385
復華高成長基金                                                   69.71000   69.04000   0.67000    0.97045
復華高益策略組合基金                                             13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39790   14.39770   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.81000   19.79000   0.02000    0.10106
復華富時台灣高股息低波動基金                                     53.36000   53.38000  -0.02000   -0.03747
復華復華基金                                                     21.87000   21.64000   0.23000    1.06285
復華華人世紀基金                                                 16.89000   16.94000  -0.05000   -0.29516
復華傳家二號基金                                                 31.41560   31.11080   0.30480    0.97972
復華傳家基金                                                     25.09870   24.81310   0.28560    1.15100
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.94000   14.92000   0.02000    0.13405
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.35000   14.35000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
復華新興人民幣債券基金A                                          11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.52000   19.53000  -0.01000   -0.05120
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.51000    5.52000  -0.01000   -0.18116
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.27000   12.28000  -0.01000   -0.08143
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
復華新興市場短期收益基金                                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              20.79000   20.92000  -0.13000   -0.62141
復華數位經濟基金                                                 59.66000   58.96000   0.70000    1.18725
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.72850    9.72370   0.00480    0.04936
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.56330    9.56140   0.00190    0.01987
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.88230    9.87750   0.00480    0.04860
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.68530    9.68340   0.00190    0.01962
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.57300    9.57280   0.00020    0.00209
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.03770   10.05320  -0.01550   -0.15418
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.56140    9.55790   0.00350    0.03662
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.02620   10.03810  -0.01190   -0.11855
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.56060    9.55700   0.00360    0.03767
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.02910   10.04080  -0.01170   -0.11652
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                          9.85060    9.83810   0.01250    0.12706
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.55130   10.47750   0.07380    0.70437
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                            9.87420    9.87450  -0.00030   -0.00304
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                          9.85070    9.83810   0.01260    0.12807
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.54950   10.47570   0.07380    0.70449
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                            9.87420    9.87450  -0.00030   -0.00304
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                          9.88130    9.89700  -0.01570   -0.15863
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.25970    9.27100  -0.01130   -0.12189
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.44930    8.45830  -0.00900   -0.10640
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.39040    8.41240  -0.02200   -0.26152
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.51630   11.53040  -0.01410   -0.12229
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.53280   10.54400  -0.01120   -0.10622
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.57880   10.60650  -0.02770   -0.26116
景順主流基金                                                     18.27000   18.13000   0.14000    0.77220
景順台灣科技基金                                                 31.91000   31.67000   0.24000    0.75781
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
景順全球科技基金                                                 23.09000   23.07000   0.02000    0.08669
景順全球康健基金                                                 19.50000   19.52000  -0.02000   -0.10246
景順貨幣市場基金                                                 15.93790   15.93780   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     33.58000   33.33000   0.25000    0.75008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.14000   15.15000  -0.01000   -0.06601
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.09000   14.12000  -0.03000   -0.21246
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.48000   10.39000   0.09000    0.86622
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.57000   10.46000   0.11000    1.05163
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.75000   10.65000   0.10000    0.93897
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66700    8.66160   0.00540    0.06234
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.00910    8.01240  -0.00330   -0.04119
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09890   11.09200   0.00690    0.06221
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.23440   10.23860  -0.00420   -0.04102
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.68000    7.69000  -0.01000   -0.13004
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.44000    7.42000   0.02000    0.26954
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.32900    9.32660   0.00240    0.02573
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.48250    9.49490  -0.01240   -0.13060
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.61260    9.61010   0.00250    0.02601
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.77340    9.78610  -0.01270   -0.12978
華南永昌永昌基金                                                 19.41000   19.27000   0.14000    0.72652
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.29920   14.30520  -0.00600   -0.04194
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
華南永昌全球精品基金                                             16.61000   16.51000   0.10000    0.60569
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.04000   14.01000   0.03000    0.21413
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.87000   13.86000   0.01000    0.07215
華南永昌物聯網精選基金                                           11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
華南永昌策略報酬基金                                             10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.20530   16.20510   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.32430   24.24830   0.07600    0.31342
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93790   11.93770   0.00020    0.00168
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18690   10.18190   0.00500    0.04911
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.16240   10.18270  -0.02030   -0.19936
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.84090    9.83600   0.00490    0.04982
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.78700    9.80650  -0.01950   -0.19885
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.00380    9.99820   0.00560    0.05601
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.92290    9.94200  -0.01910   -0.19211
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.76040    9.75500   0.00540    0.05536
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.67460    9.69330  -0.01870   -0.19292
華頓中小型基金                                                   27.59000   27.14000   0.45000    1.65807
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.71790   11.72820  -0.01030   -0.08782
華頓台灣基金                                                     29.24000   28.81000   0.43000    1.49254
華頓平安貨幣市場基金                                             11.52020   11.52010   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.04000   18.05000  -0.01000   -0.05540
華頓全球高收益債券基金A                                          13.40900   13.41690  -0.00790   -0.05888
華頓全球高收益債券基金B                                           8.31200    8.31690  -0.00490   -0.05892
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.87000    5.90000  -0.03000   -0.50847
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.63510    2.64110  -0.00600   -0.22718
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.92080   11.96480  -0.04400   -0.36775
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.38800    0.38880  -0.00080   -0.20576
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.41350   11.42440  -0.01090   -0.09541
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.37270   10.38000  -0.00730   -0.07033
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.26490   10.28910  -0.02420   -0.23520
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.26610    9.28800  -0.02190   -0.23579
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.51520   10.52350  -0.00830   -0.07887
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.53080    9.53570  -0.00490   -0.05139
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.34000   11.30000   0.04000    0.35398
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.48470    2.48490  -0.00020   -0.00805
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.03280    2.03120   0.00160    0.07877
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.79740   11.79760  -0.00020   -0.00170
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.57720    9.57730  -0.00010   -0.00104
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36520    0.36520   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30260    0.30240   0.00020    0.06614
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.40000    3.40000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.37000   15.40000  -0.03000   -0.19481
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 25.12000   24.93000   0.19000    0.76213
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.77000   12.79000  -0.02000   -0.15637
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
匯豐安富基金                                                     26.15000   26.00000   0.15000    0.57692
匯豐成功基金                                                     43.09000   43.19000  -0.10000   -0.23154
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.45000   11.42000   0.03000    0.26270
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.16000   11.13000   0.03000    0.26954
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.55550    2.55380   0.00170    0.06657
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.32630    2.32440   0.00190    0.08174
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.52480   11.52290   0.00190    0.01649
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.90010    7.89810   0.00200    0.02532
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37700    0.37670   0.00030    0.07964
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33580    0.33550   0.00030    0.08942
匯豐金磚動力基金                                                 14.07000   14.07000   0.00000    0.00000
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.98090   14.98080   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.69000    4.70000  -0.01000   -0.21277
匯豐新鑽動力基金                                                 11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.35490    5.38690  -0.03200   -0.59403
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.95200    8.98410  -0.03210   -0.35730
匯豐龍鳳基金-A類型                                               54.03000   53.60000   0.43000    0.80224
匯豐龍鳳基金-I類型                                               54.03000   53.60000   0.43000    0.80224
匯豐龍騰電子基金                                                 37.51000   37.02000   0.49000    1.32361
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.22570   12.22530   0.00040    0.00327
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.41000   19.25000   0.16000    0.83117
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
新光中國成長基金(美元)                                           10.32000   10.38000  -0.06000   -0.57803
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.36560   10.45250  -0.08690   -0.83138
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.63600    9.61420   0.02180    0.22675
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.90370    9.90000   0.00370    0.03737
新光台灣富貴基金                                                 23.79000   23.63000   0.16000    0.67711
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.43000   12.39000   0.04000    0.32284
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.04840   10.06700  -0.01860   -0.18476
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.78860    9.82520  -0.03660   -0.37251
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.68140    9.69930  -0.01790   -0.18455
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.42000    9.45520  -0.03520   -0.37228
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
新光吉星貨幣市場基金                                             15.44450   15.44440   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
新光亞洲精選基金-美金                                            22.56000   22.48000   0.08000    0.35587
新光亞洲精選基金-新台幣                                          22.79000   22.72000   0.07000    0.30810
新光兩岸優勢基金                                                 11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
新光店頭基金                                                     26.17000   25.94000   0.23000    0.88666
新光南非幣保本基金                                               11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
新光特選內需收益ETF基金                                          20.93000   20.95000  -0.02000   -0.09547
新光創新科技基金                                                 15.47000   15.37000   0.10000    0.65062
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.83060    9.84510  -0.01450   -0.14728
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.07210   10.07580  -0.00370   -0.03672
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.71950    9.72670  -0.00720   -0.07402
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.30650    9.32020  -0.01370   -0.14699
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.54200    9.54540  -0.00340   -0.03562
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.20500    9.21180  -0.00680   -0.07382
新光澳幣八年期保本基金                                           10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
新光澳幣十年期保本基金                                           10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.11700   10.11850  -0.00150   -0.01482
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.79410    9.79530  -0.00120   -0.01225
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.74720    9.75830  -0.01110   -0.11375
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                      10.01420   10.02560  -0.01140   -0.11371
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.96440    9.96840  -0.00400   -0.04013
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.69630    9.70020  -0.00390   -0.04021
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.67030    9.67810  -0.00780   -0.08059
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.93720    9.94520  -0.00800   -0.08044
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.71000    7.69000   0.02000    0.26008
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.80960    9.80120   0.00840    0.08570
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.37580    9.36790   0.00790    0.08433
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.71980    9.71350   0.00630    0.06486
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.34690    9.34080   0.00610    0.06530
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.41850    9.41540   0.00310    0.03292
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.85650    9.85300   0.00350    0.03552
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.78790   13.79140  -0.00350   -0.02538
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.47090    8.47300  -0.00210   -0.02478
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.81240   38.02740  -0.21500   -0.56538
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.65720   38.91120  -0.25400   -0.65277
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.77270   40.03220  -0.25950   -0.64823
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.19880   11.19800   0.00080    0.00714
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.03980   10.04900  -0.00920   -0.09155
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.56930   12.57530  -0.00600   -0.04771
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       9.50170    9.50090   0.00080    0.00842
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
群益大印度基金-人民幣                                            14.53610   14.54690  -0.01080   -0.07424
群益大印度基金-美元                                              13.82640   13.82900  -0.00260   -0.01880
群益大印度基金-新臺幣                                            13.06000   13.08000  -0.02000   -0.15291
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.79380   12.74690   0.04690    0.36793
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.47820   12.42550   0.05270    0.42413
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.82580   11.78250   0.04330    0.36749
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.52530   10.48080   0.04450    0.42459
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.26690   10.22930   0.03760    0.36757
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.17430    9.13550   0.03880    0.42472
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.87630    9.84010   0.03620    0.36788
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.12090    9.08240   0.03850    0.42390
群益中小型股基金                                                 47.35000   46.96000   0.39000    0.83049
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.80250    9.81260  -0.01010   -0.10293
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.20420    9.20850  -0.00430   -0.04670
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.60000    8.61750  -0.01750   -0.20308
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.63600    8.64490  -0.00890   -0.10295
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.10840    8.11220  -0.00380   -0.04684
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.57680    7.59220  -0.01540   -0.20284
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.94070   10.93640   0.00430    0.03932
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.61560   10.61290   0.00270    0.02544
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.84600    9.84960  -0.00360   -0.03655
群益中國新機會基金N-人民幣                                        8.66810    8.66030   0.00780    0.09007
群益中國新機會基金N-美元                                          8.04990    8.03810   0.01180    0.14680
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.68730    7.68040   0.00690    0.08984
群益中國新機會基金-美元                                           8.60730    8.59470   0.01260    0.14660
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
群益平衡王基金                                                   19.38900   19.34130   0.04770    0.24662
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.35000    8.31000   0.04000    0.48135
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.03000    6.00000   0.03000    0.50000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.20210   11.09570   0.10640    0.95893
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.81420   10.70540   0.10880    1.01631
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.04570    9.95020   0.09550    0.95978
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.69760    9.60000   0.09760    1.01667
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.16000    9.08000   0.08000    0.88106
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.14780   10.13780   0.01000    0.09864
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.94810    9.93950   0.00860    0.08652
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.49030    9.48100   0.00930    0.09809
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.40830    9.40020   0.00810    0.08617
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.20660   10.19650   0.01010    0.09905
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.26010   10.25120   0.00890    0.08682
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.65750    9.64800   0.00950    0.09847
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.06630   10.05760   0.00870    0.08650
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13200   10.14130  -0.00930   -0.09170
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.33630    7.34310  -0.00680   -0.09260
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.16910   10.16680   0.00230    0.02262
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.08050   10.07900   0.00150    0.01488
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.22530   10.23080  -0.00550   -0.05376
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.05050   10.04820   0.00230    0.02289
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97980    9.97830   0.00150    0.01503
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.12310   10.12860  -0.00550   -0.05430
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.16920   10.16680   0.00240    0.02361
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.08050   10.07900   0.00150    0.01488
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.22530   10.23080  -0.00550   -0.05376
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.05050   10.04820   0.00230    0.02289
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97970    9.97830   0.00140    0.01403
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.12310   10.12860  -0.00550   -0.05430
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
群益全球關鍵生技基金-美元                                        16.26400   16.20550   0.05850    0.36099
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.98000   15.95000   0.03000    0.18809
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
群益印度中小基金N-美元                                           10.14940   10.14670   0.00270    0.02661
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
群益印度中小基金-人民幣                                          16.18350   16.18830  -0.00480   -0.02965
群益印度中小基金-美元                                            14.51650   14.51260   0.00390    0.02687
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.72000   16.74000  -0.02000   -0.11947
群益多利策略組合基金                                             11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.61000   13.62000  -0.01000   -0.07342
群益多重資產組合基金                                             15.63000   15.62000   0.01000    0.06402
群益安家基金                                                     26.00710   25.92280   0.08430    0.32520
群益安穩貨幣市場基金                                             16.08530   16.08510   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.59000   24.53000   0.06000    0.24460
群益亞太中小基金                                                 12.21000   12.19000   0.02000    0.16407
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.59000   16.57000   0.02000    0.12070
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.74640    9.76370  -0.01730   -0.17719
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.48520    7.49850  -0.01330   -0.17737
群益店頭市場基金                                                102.59000  102.18000   0.41000    0.40125
群益東方盛世基金                                                  9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                          13.18820   13.08040   0.10780    0.82413
群益東協成長基金-美元                                            11.70770   11.60550   0.10220    0.88062
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.53000   11.45000   0.08000    0.69869
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.38960   11.37060   0.01900    0.16710
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.81230   10.79610   0.01620    0.15005
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.26330   10.25620   0.00710    0.06923
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.96980    9.95310   0.01670    0.16779
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.46760    9.45340   0.01420    0.15021
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.98470    8.97850   0.00620    0.06905
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.75660    9.74030   0.01630    0.16735
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.63610    9.62160   0.01450    0.15070
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.03730   10.03040   0.00690    0.06879
群益長安基金                                                     28.88000   28.70000   0.18000    0.62718
群益美國新創亮點基金N-美元                                       10.27360   10.26840   0.00520    0.05064
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.54110   15.53330   0.00780    0.05021
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.95000   14.96000  -0.01000   -0.06684
群益真善美基金                                                   16.91430   16.94360  -0.02930   -0.17293
群益馬拉松基金                                                  125.29000  125.05000   0.24000    0.19192
群益深証中小板基金                                               12.39000   12.51000  -0.12000   -0.95923
群益創新科技基金                                                 33.13000   32.89000   0.24000    0.72971
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.36970    9.34930   0.02040    0.21820
群益華夏盛世基金N-美元                                            8.72130    8.69740   0.02390    0.27479
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.20350   10.18130   0.02220    0.21805
群益華夏盛世基金-美元                                             9.61650    9.59010   0.02640    0.27528
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.79000   15.78000   0.01000    0.06337
群益奧斯卡基金                                                   27.88000   27.68000   0.20000    0.72254
群益新興金鑽基金-美元                                            11.66390   11.62580   0.03810    0.32772
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
群益葛萊美基金                                                   24.35000   24.18000   0.17000    0.70306
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.77000   20.62000   0.15000    0.72745
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.00000    8.06000  -0.06000   -0.74442
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.41000   14.19000   0.22000    1.55039
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.90730   11.91800  -0.01070   -0.08978
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.32950   11.32060   0.00890    0.07862
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.25760   11.25380   0.00380    0.03377
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.67950    8.68730  -0.00780   -0.08979
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.14670    9.13950   0.00720    0.07878
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.40000    8.41000  -0.01000   -0.11891
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.75640    8.75340   0.00300    0.03427
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.16150   10.15350   0.00800    0.07879
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                     29.88000   29.62000   0.26000    0.87779
德信中國精選成長基金                                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                             19.49000   19.33000   0.16000    0.82773
德信新興股票組合基金                                             11.07000   10.98000   0.09000    0.81967
德信萬保貨幣市場基金                                             11.93360   11.93350   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.79050   10.79870  -0.00820   -0.07594
德信數位時代基金                                                 28.29000   28.05000   0.24000    0.85561
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.66220   11.66210   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.10000   15.93000   0.17000    1.06717
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.47000   19.53000  -0.06000   -0.30722
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.36860   10.34350   0.02510    0.24266
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.82790   14.79290   0.03500    0.23660
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.14580    8.14680  -0.00100   -0.01227
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.02710   11.01130   0.01580    0.14349
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.33740   11.32090   0.01650    0.14575
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.05990   13.06150  -0.00160   -0.01225
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摩根大歐洲基金                                                   18.61000   18.56000   0.05000    0.26940
摩根中小基金                                                     23.79000   23.61000   0.18000    0.76239
摩根中國A股基金                                                  13.37000   13.42000  -0.05000   -0.37258
摩根中國A股基金(美元)                                            10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
摩根中國亮點基金                                                 13.32000   13.33000  -0.01000   -0.07502
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.11920   11.14170  -0.02250   -0.20194
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.25530   12.27800  -0.02270   -0.18488
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.44020    9.44900  -0.00880   -0.09313
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.47870   12.50410  -0.02540   -0.20313
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.24600   14.27230  -0.02630   -0.18427
摩根台灣金磚基金-累積型                                          20.78000   20.61000   0.17000    0.82484
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      20.78000   20.61000   0.17000    0.82484
摩根台灣增長基金                                                 52.75000   52.37000   0.38000    0.72561
摩根平衡基金                                                     28.96000   28.83000   0.13000    0.45092
摩根全球α基金                                                   19.70000   19.69000   0.01000    0.05079
摩根全球平衡基金                                                 15.20970   15.23130  -0.02160   -0.14181
摩根全球發現基金                                                 12.93000   12.92000   0.01000    0.07740
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77980    9.76450   0.01530    0.15669
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.74370   10.72630   0.01740    0.16222
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16830   10.14890   0.01940    0.19115
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.47380   11.45620   0.01760    0.15363
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.07280   10.05370   0.01910    0.18998
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.71240   10.69100   0.02140    0.20017
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.70160   13.67420   0.02740    0.20038
摩根亞洲基金                                                     57.69000   57.43000   0.26000    0.45273
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.46690    8.46290   0.00400    0.04727
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.84830    9.83800   0.01030    0.10470
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.72860    8.71920   0.00940    0.10781
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.27290   12.26710   0.00580    0.04728
摩根東方內需機會基金                                             18.28000   18.19000   0.09000    0.49478
摩根東方科技基金                                                 34.64000   34.68000  -0.04000   -0.11534
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.70000   11.66000   0.04000    0.34305
摩根金龍收成基金                                                 21.84000   21.81000   0.03000    0.13755
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07930   15.07920   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.69000   14.78000  -0.09000   -0.60893
摩根新金磚五國基金                                               11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
摩根新絲路基金                                                    9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
摩根新興35基金                                                   13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
摩根新興日本基金                                                 24.76000   24.79000  -0.03000   -0.12102
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.30140    7.30020   0.00120    0.01644
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.52880    9.52360   0.00520    0.05460
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.29910    9.29420   0.00490    0.05272
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.50830   10.50670   0.00160    0.01523
摩根新興科技基金                                                 57.29000   56.62000   0.67000    1.18333
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.34820    8.35640  -0.00820   -0.09813
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.57930   10.58970  -0.01040   -0.09821
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.54480    8.45830   0.08650    1.02266
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.28720    9.17690   0.11030    1.20193
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.74750    8.64500   0.10250    1.18566
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.80110    9.70190   0.09920    1.02248
摩根龍揚基金                                                     32.63000   32.58000   0.05000    0.15347
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.33510    9.33070   0.00440    0.04716
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.26800   11.26270   0.00530    0.04706
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.80310   11.80680  -0.00370   -0.03134
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.07850   11.09220  -0.01370   -0.12351
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.53250   10.53580  -0.00330   -0.03132
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.63640    8.64710  -0.01070   -0.12374
聯邦中國龍基金                                                   25.34000   25.02000   0.32000    1.27898
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.78510   11.77360   0.01150    0.09768
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04250   11.03290   0.00960    0.08701
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.02080   10.02330  -0.00250   -0.02494
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.23680   10.22680   0.01000    0.09778
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.65010    9.64180   0.00830    0.08608
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.75150    8.75360  -0.00210   -0.02399
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.35950   10.35650   0.00300    0.02897
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.38190   10.39520  -0.01330   -0.12794
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.76250    9.74630   0.01620    0.16622
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.87600    9.87500   0.00100    0.01013
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.52130    9.50550   0.01580    0.16622
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.63160    9.63070   0.00090    0.00935
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.34390   11.33140   0.01250    0.11031
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.11970   11.10960   0.01010    0.09091
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.24650   10.25090  -0.00440   -0.04292
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.76010   10.74830   0.01180    0.10978
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.53120   10.52160   0.00960    0.09124
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.70700    9.71110  -0.00410   -0.04222
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.72570   23.44640   0.27930    1.19123
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.75230    9.73350   0.01880    0.19315
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.03320   10.02940   0.00380    0.03789
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.75230    9.73350   0.01880    0.19315
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.03320   10.02940   0.00380    0.03789
聯邦貨幣市場基金                                                 13.16380   13.16370   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 12.85000   12.67000   0.18000    1.42068
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.07380   16.08970  -0.01590   -0.09882
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.61970   12.62720  -0.00750   -0.05940
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.25860   12.26170  -0.00310   -0.02528
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.76450   11.76750  -0.00300   -0.02549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.82000   37.49000   0.33000    0.88023
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.57000   15.56000   0.01000    0.06427
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.28000   13.26000   0.02000    0.15083
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.45000   12.45000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.98000    7.99000  -0.01000   -0.12516
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.10000   12.10000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.13000   12.07000   0.06000    0.49710
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.43000   15.41000   0.02000    0.12979
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.40000   15.37000   0.03000    0.19519
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.81000   20.80000   0.01000    0.04808
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.92000   18.91000   0.01000    0.05288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.73000   15.72000   0.01000    0.06361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.52000   16.50000   0.02000    0.12121
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.54000   15.53000   0.01000    0.06439
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.71000   15.70000   0.01000    0.06369
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.78000   14.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.42000   18.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.27000   14.25000   0.02000    0.14035
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.63000   14.64000  -0.01000   -0.06831
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
聯博貨幣市場基金                                                 14.99670   14.99660   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.41560   10.41650  -0.00090   -0.00864
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.71010   13.70100   0.00910    0.06642
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.53600    7.53660  -0.00060   -0.00796
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.04000   14.04000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.37000   23.20000   0.17000    0.73276
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
瀚亞巴西基金                                                      4.27000    4.35000  -0.08000   -1.83908
瀚亞外銷基金                                                     44.73000   44.50000   0.23000    0.51685
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.52000   11.58000  -0.06000   -0.51813
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.26000   11.19000   0.07000    0.62556
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.66190   10.66420  -0.00230   -0.02157
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34810   10.35010  -0.00200   -0.01932
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.25970   12.26890  -0.00920   -0.07499
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.14250   10.16540  -0.02290   -0.22527
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52810    7.52990  -0.00180   -0.02390
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.03180    8.03330  -0.00150   -0.01867
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12830    8.13440  -0.00610   -0.07499
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.15460    7.17070  -0.01610   -0.22452
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88730    8.89400  -0.00670   -0.07533
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26250    9.26480  -0.00230   -0.02483
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.38910    9.39090  -0.00180   -0.01917
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.26360    9.27050  -0.00690   -0.07443
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                           9.92990    9.96110  -0.03120   -0.31322
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.87600    9.91470  -0.03870   -0.39033
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                             9.89500    9.91060  -0.01560   -0.15741
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.92990    9.96110  -0.03120   -0.31322
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.81000   14.86000  -0.05000   -0.33647
瀚亞印度基金-美元                                                14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
瀚亞印度基金-新台幣                                              31.23000   31.32000  -0.09000   -0.28736
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.27000   12.21000   0.06000    0.49140
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.04000   11.95000   0.09000    0.75314
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.91000   10.81000   0.10000    0.92507
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.34000   15.22000   0.12000    0.78844
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.93000   11.87000   0.06000    0.50548
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.92050   11.89070   0.02980    0.25062
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.64990   13.68150  -0.03160   -0.23097
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.97230   10.93140   0.04090    0.37415
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.74100   10.71370   0.02730    0.25481
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.83850   11.84060  -0.00210   -0.01774
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.22780    9.20460   0.02320    0.25205
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.03730   10.05090  -0.01360   -0.13531
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.14300    9.10900   0.03400    0.37326
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.94000    8.91730   0.02270    0.25456
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.26430    9.26680  -0.00250   -0.02698
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.64620   14.64190   0.00430    0.02937
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.88690   10.89220  -0.00530   -0.04866
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.82800   10.80830   0.01970    0.18227
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.75550   12.75170   0.00380    0.02980
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.84000   11.78000   0.06000    0.50934
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.21000   20.91000   0.30000    1.43472
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.56330   13.56310   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                               28.06000   28.06000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                   61.13000   60.72000   0.41000    0.67523
瀚亞理財通基金                                                   28.33000   28.26000   0.07000    0.24770
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
瀚亞菁華基金                                                     24.48000   24.34000   0.14000    0.57518
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.03510   13.04060  -0.00550   -0.04218
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.19360    9.19750  -0.00390   -0.04240
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.54980   10.55100  -0.00120   -0.01137
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.91470   11.02100  -0.10630   -0.96452
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.45380   10.44440   0.00940    0.09000
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.84120    9.84770  -0.00650   -0.06601
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.99840   10.03940  -0.04100   -0.40839
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.41510    8.41600  -0.00090   -0.01069
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.36580    8.44730  -0.08150   -0.96481
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            8.96780    8.95970   0.00810    0.09040
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.32730    8.33290  -0.00560   -0.06720
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.91250    7.94500  -0.03250   -0.40906
瀚亞電通網基金                                                   15.75000   15.65000   0.10000    0.63898
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.69540   13.70400  -0.00860   -0.06276
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.42720   10.43430  -0.00710   -0.06804
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.94270    9.93710   0.00560    0.05635
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.50750   11.51470  -0.00720   -0.06253
瀚亞歐洲基金                                                     11.88000   11.74000   0.14000    1.19250
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