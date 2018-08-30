【大昌投顧】盤前分析－電子指數漲勢較強勁，買盤回溫

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走高，指數直奔挑戰近期 8 月份高點，在外資歸隊的情況下，最終以上漲 110.02 點作收。短線上跳空缺口向上表態，月線翻揚，季線也可望走升，因此在多方缺口未回補前，可望延續上升趨勢，若能放量上攻，有機會再挑戰今年高點，籌碼面外資連三買，挹注台股動能。

2. 櫃買指數相對加權指數弱勢，漲幅明顯收斂，不過看法不變，位階相較弱勢，若能守穩短期均線，量價齊揚，中小型個股有機會延續反彈。

3. 金融指數緩步墊高，維持月線支撐之上，成為撐盤要角。電子指數漲勢較強勁，買盤回溫，美科技股創高，激勵電子股表現，持續關注，而昨日強勢族群有電腦板卡、被動元件、晶圓代工、主機板等。傳產類股則由造紙、營建、食品等表現較佳。

4. 台經院於 8/29 發布 7 月製造業景氣信號分數上升到 11.84 分，景氣燈號則和 6 月相同，維持在代表低迷的黃藍燈。台經院也提醒，中美貿易衝突若持續擴大，加以去年下半年比較基期偏高，未來出口成長動能將放緩。

5. 全球汽車銷售自 2010 年起穩健成長，每年平均增幅超越 5％。但據汽車研究機構 LMC Automotive 預測，今年全球汽車銷售成長率將放緩至 1.8％。若全球貿易紛爭加劇，2020 年新車銷量可能較先前預估減少 3 百萬輛。