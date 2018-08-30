最後期限日益臨近 美加NAFTA重談進入第二天

隨著美國迎來周三，加拿大也迎來重新加入 NAFTA（北美自由貿易協定）談判的第二天，對於負責談判的加拿大外長 Chrystia Freeland 來說，她距離談判截止日期所剩的時間也減少了一天。

目前美國和墨西哥已達成雙邊貿易協議，新的 NAFTA 只待與加拿大談判的結果。在周二的談判結束後，Freeland 表示，加拿大與美國的談判依然具有「建設性」。加拿大當地媒體 CBC 援引她的話稱：

我們與（美國貿易代表）萊特希澤以及他的團隊的會談，非常具有建設性。我們明天會繼續談。

在加拿大看來，本周將是美好的一周，這樣說的真正原因在於，墨西哥已經做出了一些很大的讓步，尤其是在勞動力以及汽車的產地問題上。

這些讓步對於加拿大以及美國的工人來說，都是很有價值的。

另據英國《金融時報》報導，Freeland 在會談後還表示，「我們會捍衛加拿大的國家利益，捍衛加拿大的價值觀，同時也會尋找能夠達成妥協的領域。」

美方毫不讓步

Freeland 昨日提前結束訪歐行程，並於美東時間當天下午在華盛頓會見萊特希澤，重新參與 NAFTA 談判。儘管她在第一天的談判結束後並未發出任何悲觀言論，但在美國官員看來，第一天的談判實際上沒有任何進展，而美方設定的周五這一截止日期，也沒有鬆動的可能。

彭博援引匿名美國政府官員稱，Freeland 與萊特希澤當天的談判沒有任何實質成果，「美國已經明確表示，達成協議的截止日期原則上是周五，沒有鬆動的空間。」

這一表態和 Freeland 加入談判前美國數位高管的說法一致，川普的首席經濟顧問庫德洛周二接受 CNBC 採訪時稱，如果美加沒有達成新的貿易協議，美國可能對加拿大汽車進口徵收關稅。他提到：

希望加拿大仔細分析美國與墨西哥的雙邊談判有多成功，美國官員想要與加拿大達成雙邊協議，因為能產生更好和更快的成果。希望加拿大合作，按照美國的意願推動談判。

美國財長努姆欽稍後接受 CNBC 採訪時，表達了對本周與加拿大達成協議的信心，認為之前兩國已經取得了「重大進展」。但他也強調，如果美加達不成協議，美國準備好了推進與墨西哥的雙邊協議。

美國內部分歧

儘管如此，對於加拿大來說也不全是壞消息，在美國共和黨內支持自由貿易的人士眼中，川普及其團隊的做法並不可取。

賓夕法尼亞州共和黨參議員 Pat Toomey 當地時間周二發表聲明稱，川普團隊無法通過快速程序獲得國會對美墨雙邊協議的批准，「他們必須要與加拿大達成協議，NAFTA 是一個三方協定。」

對於這種說法，川普自然也予以回擊：

面對那些聲稱自由貿易對美國有多好的參議員以及其他人，我會一笑而過。

他們沒有提到的是，那些真正愚蠢的貿易協議導致我們失去就業機會以及每年損失 8000 億美元…… 這些國家的關稅讓我們窒息。

無法真正撇開加拿大

從立法程序上來說，美國更希望加拿大參與到協議中，不管是達成雙邊協議還是三方 NAFTA 會談成功，都會緩解美國國會的審批壓力，此前批准川普快速啟動 Nafta 重談程序，就建立在保持三方協議的基礎上。因此，美國迫切希望加拿大在本周決定到底「跟不跟」。

但是至於川普此前宣布會將加拿大「撇開」，市場也也是不相信的，因為加拿大對於美國而言也太過重要。華爾街見聞主編精選此前文章《NAFTA「巨變」！這或將決定全球市場走勢》詳細分析過背後的原因：

一直以來，加拿大都是美國的最大貿易夥伴，2017 年才首次被中國超越。2017 年美加間商品服務貿易總額為 6739 億美元，美中間總額為約 7110 億美元，而 2016 年時美中貿易總額「僅為」6485 億美元。

加拿大對美國的貿易更加平衡，根據美國貿易代表辦公室數據，2017 年美國對加拿大的商品服務貿易總額為美國帶來了 84 億美元的「貿易盈餘」。

更重要的是，加拿大經濟與美國經濟深度融合。美國約有 900 萬個工作崗位依賴於與加拿大的雙邊貿易和投資，美國 35 個州的第一大出口目的地是加拿大，加拿大對於剩餘的其他州而言也基本位於第二的位置；與此同時，美國大多數進口的原油、天然氣和電力等能源均來自於加拿大。

而這次所謂的「撇開」加拿大與墨西哥單獨達成「雙邊協議」是美國一直以來所追求的結果。從一開始美國就提議將 NAFTA 從美加墨三方的多邊協議變成美墨和美加兩份雙邊協議，這樣顯然對美國更有利。