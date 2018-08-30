歐股盤前─市場關注美加NAFTA談判 歐洲Stoxx 50期指下跌0.29%

針對修訂北美自貿協定 (NAFTA) 一事，美國總統川普認為，與加拿大談判進展順利，本週可望達成協議；今 (30) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.29%。

台北時間週四下午 2 點 27 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.29%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.34%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.36%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.22%。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週四上午 10 點，發布 8 月份消費者信心指數。

川普表示，美國和加拿大，本週可望就修訂 NAFTA 一事，達成協議；加拿大外交部長 Chrystia Freeland 亦稱談判順利，討論具建設性。

不過，美國提議取消 NAFTA 的反傾銷仲裁機制，對於這點，加拿大政府似乎無意退讓。

加拿大總理 Justin Trudeau 強調，加國試圖與美方取得共識，但希望達成「正確協議」的目標，並未改變。

美加兩國可望達成協議，有助舒緩貿易緊張情勢，激勵週三美股收高，道瓊工業指數收漲 60.55 點 (0.23%)，至 26124.57 點；標普 500 指數收漲 16.52 點 (0.57%)，至 2914.04 點；那斯達克指數收漲 79.65 點 (0.99%)，至 8109.69 點。