近兩年來首次！G20國家間商品貿易下滑

由於新興市場貨幣貶值，G20 成員國之間的商品貿易在連續 8 個季度增長後首次出現下滑。

8 月 29 日周三，經濟合作與發展組織發布報告顯示，經季節調整後，今年第第二季 G20 齣口下滑 0.6% 至 3.74 兆美元，進口則下滑 0.9% 至 3.79 兆美元。

具體來看，出口萎縮最嚴重的國家為阿根廷，跌幅為 19.9%，遙遙領先；巴西雖是緊隨其後，但跌幅僅有 9%；排名第三的英國則下跌 6.9%。中國和歐盟的出口則分別下滑 2.8% 和 1.9%。

第二季，沙烏地阿拉伯是 G20 各國中出口增幅最巨的國家，達到 9.7%；印度以 5.7% 排名第二，美國和加拿大出口增幅均達到 4.4%。

進口方面，除印度、加拿大、墨西哥、日本和印尼之外，其他 G20 成員國均出現下滑。其中，土耳其降幅最大，達到 9.4%；巴西則為 6.5%。

報告指出，國際商品貿易普遍萎縮，部分原因為第第二季中，許多新興市場貨幣兌美元匯率出現大幅貶值——阿根廷比索下跌 18%，土耳其里拉下跌 15%，巴西雷亞爾下跌 11%。

迄今，新興市場貨幣仍舊跌跌不休，今日再度迎來重挫。周三晚間，阿根廷比索兌美元開盤下跌 1.56%，報 32 比索，創紀錄新低。

土耳其里拉跌超 3%，現報 6.4468；南非蘭特跌 1.76% 至 14.48；俄羅斯盧布跌 0.34%，現報 68.08。

儘管土耳其「女婿財長」認為土耳其經濟和金融體系不會出現重大風險，但投資者普遍擔心土耳其央行獨立性無法得到確保，分析師也稱該國貨幣危機或將由此延續。

不過，OECD 指出，新興市場貨幣貶值對國際貿易的影響在一定程度上已被油價上漲所抵消。上第一季，基準迪拜原油價格為 64 美元 / 桶，第二季價格卻已漲至 71.6 美元 / 桶。

本周一，布油曾創約七周收盤新高，美油也來到三周收盤最高位。今日，布油、美油均現小幅上漲。