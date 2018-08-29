大摩猛提亞馬遜目標價至2500美元 美團獲570億美元估值建議

熱點新聞

• 美團分析師預路演已啟動，高盛大摩等大行給出 570 億美元估值建議

據全天候科技周三消息，潛在投資人士最新透露，美團點評香港 IPO 承銷商之一的高盛當前給美團點評的最新估值是最低可達 570 億美元。摩根士丹利給出了約 580 億美元的估值。

財報速遞

• 比亞迪半年報：營業收入年增率增長 20.23% 凈利潤年增率下降 72.19%

周三，比亞迪披露半年報。上半年，比亞迪實現營業收入 541.5 億元，年增率增長 20.23%；實現凈利潤 4.8 億元，年增率下降 72.19%；扣非後凈虧損 6.7 億元，上年同期扣非凈利潤 11.15 億元。

• 途牛 Q2 財報：毛利下滑，Q3 展望低於預期

途牛 8 月 29 日盤前公布財報。財報顯示，途牛 2018 年第第二季營收 5.25 億元，年增率增長 14%。此前公司對於 Q2 營收的展望區間為 5.20 億元 - 5.38 億元，年增率增長 13%-17%，營收落在區間內 ，符合預期。凈虧損 0.83 億，年增率減虧 69%。

投研觀點

• 美國基金經理 Meyer：別盯着美國的 FAANG 了，看看中國的 BAIT 吧

華爾街見聞周三提到，著名投資機構 Bastiat Capital 的創始人兼首席基金經理 Albert Meyer 先生提出，即便亮眼如 FAANG，他手上也沒有一張股票來自他們，反而十分中意中國龍頭科技股，並稱他們為了「BAIT（百度、阿里巴巴、愛奇藝和騰訊）」。

截至 7 月底，他執掌的 Bastiat Capital 在過去五年中凈收入增長了 78.3％，成功跑贏了標普 500 指數 67% 的增幅。值得注意的是，他的表現同樣優於前三年。

• 大摩大幅提高亞馬遜目標價至 2500 美元 為華爾街最高

北京時間周三，摩根士丹利發布最新研報，將亞馬遜目標價由 1850 美元大幅提高至 2500 美元，為華爾街 41 家覆蓋亞馬遜研究的投研機構中最高值。如果亞馬遜股價達到 2500 美元，其市值將達到 1.2 兆美元。

摩根士丹利的分析師 Brian Nowak 稱：「我們對亞馬遜的快速增長以及加速成長的高利潤部門（廣告、AWS 以及訂閱）等帶來更高利潤抱有更多的信心，這是支撐我們上調估值的重要因素。」

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：