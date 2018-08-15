貿易戰火下的安全賭注 分析師：「BAT」股可望再漲20%

美中貿易戰持續延燒，但分析師認為，中國科技巨頭百度、阿里巴巴和騰訊 (BAT 股)，股價仍有 15% 至 20% 的上行空間，因為投資 BAT 股，是相對安全的賭注。

2018 年以來，中國股市表現不佳，主因在於美中貿易戰不斷升級，導致市場動盪。

雖然騰訊股價週二、週三皆走跌，但根據 CNBC 報導，Constellation Research 首席分析師 Ray Wang 仍看好 BAT 股表現，「還有很多資金尚未進入市場」。

Wang 解釋，在貿易戰火下，投資人覺得，「沒太多安全的地方可去，於是他們把錢投入 FANG(Facebook、Amazon、Netflix、Google 母公司 Alphabet) 或 BAT，是相對安全的賭注。」

Wang 強調，受益於互聯網、行動應用的成長，以及政策利多，百度、阿里巴巴和騰訊前景看俏。

Wang 稱，中國就像個「民族主義市場」，「他們 (BAT) 在受到保護的同時，也可接觸其他市場，在此情況下，這些中國科技企業，有能力抵禦貿易戰升級帶來的影響。」

Wang 預估，2018 年底前，BAT 股可望再漲 15% 至 20%。

週三 (15 日) 騰訊股價跌逾 3.6%，2018 年以來，累計下滑約 17%。

年初迄今，百度股價跌逾 7%，阿里巴巴則上漲 0.06%。