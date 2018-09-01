屏東蔬果也能精品化！走入上海貴婦超市、沃爾瑪，讓台灣農業不再產銷失衡

撰文 / 今周刊勵心如

從芒果、檸檬，到今年八月下旬才宣布開賣的屏東落山風洋蔥，去年至今，全聯已屢次和屏東縣政府一起推廣農產品，光是產能過剩滯銷的洋蔥，全聯就包辦一千噸國產洋蔥，大大紓解農民的痛楚；屏東縣是農業大縣，和生鮮超市龍頭合作不令人意外，但鮮少人注意到，兩者關係之緊密，甚至以合資，成立十二人小公司，要締造官民一起拚農業的典範。

產地與消費者脫鉤

屏東縣積極尋找合作

「潘縣長（屏東縣長潘孟安）上任後，開始進行籌備，希望把屏東農漁畜產品有效向外推廣。」屏東縣農業處處長黃國榮說。

「前面兩年，我們挨家挨戶拜訪農民，去了解屏東縣農業發展最需要什麼幫助？」屏東農產生態的屏東縣工策會總幹事徐文莉說。以鳳梨為例，去年外銷量約兩萬七千公噸，屏東就占約三分之二，而台灣向來以地域作為農產品牌，倘若能進一步維護品牌，價格就有調升空間。

屏東縣政府決定成立農產運銷公司，希望找民間企業一起來，此時的全聯也想要提升生鮮品質，尋求穩定的供貨商，雙方一拍即合。

全聯一確立生鮮營運發展方向後，三年來陸續大筆投資生鮮處理廠、物流等基礎設備。二○一七年二月，「台屏農」正式成立。「我們跟其他縣市的農產公司哪裡不同？就是比較多工作是在終端銷售。」徐文莉說，而除了全聯等內銷通路外，外銷更是一大重點。

去年三月，透過水果貿易商華圃農產牽線，台屏農成功把屏東金鑽鳳梨上架到中國四百多間的沃爾瑪量販店；產季前後共銷出一五二個貨櫃，換算下來將近一千公噸的鳳梨賣到中國的沃爾瑪。

目前，台屏農負責整合各通路商對於明年農產品的需求量，依照數據跟農民溝通，規畫明年預計產出的產量、品規。「各國都在推動農業企業化，像日本、中國要進口水果，重量、甜度等規格，檢驗標準等規範，乃至於數量都有要求。農民種植前沒有規畫的話，就難達到外銷標準。」台屏農董事鍾緯哲說明，台灣農地分散，更凸顯事先規畫整合的必要。

二○一六年底，由前任紐西蘭 Zespri 奇異果公司全球行銷總裁陳郁然，擔綱負責人的台灣國際農業發展股份有限公司（簡稱台農發），號稱農業國家隊，要將台灣的優質農產品外銷，但迄今未交出成績單，加上自己投入種植端，被外界質疑定位不明確、與民爭利，引發爭議。

做好內銷 放眼外銷

精品鳳梨賣進貴婦超市

反觀台屏農，不但協助去化洋蔥有成，外銷也迭有佳績，繼打進中國沃爾瑪之後，今年四月，也將屏東鳳梨送進上海精品超市「City'Super」上架。台灣貿易中心（外貿協會）上海代表處首席代表張企申就觀察，台屏農的定位很明確，就是要推廣行銷農產品。

「要在產區說服農民，這個最難。農民會說我爸爸都這樣種，或是將臨界點的品規也放進去，造成品質問題。所以我們產地人員從檢驗到甜度、出貨都要管理。」鍾緯哲說。

近年農產品產銷失衡問題受各界關注，香蕉、鳳梨到洋蔥都面臨滯銷問題，是否能從市場需求提早反推到產地的種植？由屏東縣政府、全聯聯手的台屏農跨出的這一步，後續能為台灣農業創造多少效益，大家都在看。

來源：《今周刊》 1132 期

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