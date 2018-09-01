股海戰將急流勇退 回歸基本面靠六檔精選股穩穩賺

撰文 / 今周刊謝富旭、呂玨陞

用心於不交易》作者林茂昌，提倡減少交易成本、長期複利投資之道。然而，鮮為人知的是，在退休前，林茂昌是一個比絕大多數投資人都要頻繁交易的人，曾經當過台証期貨高階主管的他，從股票、可轉債、衍生性金融商品，無一不涉足。

但長期處在頻繁交易、被緊盯績效的高壓環境，吃吃喝喝成了最重要的紓壓管道之一。於是，鮪魚肚慢慢出現，脂肪肝、膽固醇過高的毛病也來了，但最困擾林茂昌的是異位性皮膚炎。

不想有錢沒命花

離開高壓職場 轉做長線投資

於是，屆臨五十歲之時，他盤點自己的財務狀況，雖然一個孩子還小，仍有一定負擔，但至少房貸已經繳清，不如拿手上資金學著做長線投資，追求財務獨立。他毅然提出辭呈，也試著轉職為專職譯者。

這幾年，林茂昌的投資組合變化不大。主要持股依然是中華電信、南亞塑膠、台塑化、大豐電、順發等。賣掉琉園，新增雄獅。

「大家都知道要買獲利有成長、高 ROE（股東權益報酬率）、EPS（每股稅後純益）漂亮、高毛利率的股票，但問題就是出在『大家都知道』。擁有漂亮財務數字的公司，市場賦予高本益比，股價也高，這是有志想成為價值投資人最大的痛點之一。」林茂昌說。

借力東方資本主義

找標的 不宜完全套用歐美邏輯

林茂昌指出，在中美貿易戰正式引燃之前，台塑與鴻海兩大集團已經在美國投資部署完畢。在人民幣暴跌、中國經濟疲態畢露之前，李嘉誠的長實集團已經大規模默默進行「脫中入歐」的資產乾坤挪移。

林茂昌說：「一般人很難預見世局趨勢的變化方向，但現實一點，投資持盈保泰之道，在東方社會，最好能跟著大企業集團的腳步走。」這也是他長期持有南亞、台塑化股票最重要的原因。

他強調，「光看某一季、某一年的財務數字大好就貿然買進，是很危險的事。當自己看好「下好離手」、決定要長抱的股票，也不需要因為消息面、營運陷入低潮、或媒體的評價改變而動搖，只要專注在「當初買進的理由有沒有改變？」「能否賺錢、能否配出現金股息？」的基本面即可。

他舉長抱多年的 3C 通路商順發電腦為例。我不知道電商對順發的衝擊未來會怎樣；最壞情況過去了嗎？我也不知道，但他們在這麼艱困的環境下依然每年繳出 EPS 一元以上的成績單，你也不能不佩服他們。」

對暴漲股票抱持警覺

股價二年漲逾五年 EPS 總和就出脫

賣掉持股的，是十年前一度大漲至七十幾元的琉園。這裡面蘊含一個林茂昌個人的停利原則：買進不到兩年，股價上漲卻超過五年 EPS 總和的股票，應予以出脫。

新進的持股是雄獅旅行社。林茂昌表示，他喜歡旅遊，跟過雄獅的團，遂興起投資念頭。

林茂昌總是選擇股價基期中間偏低、還沒被市場過度反映的標的，進行長期投資。題材、趨勢、消息的種種變化，幾乎與他無關。

真正能帶來獲利的，是手上長期持有且有盈餘的部位，可以獲得安全、穩定的長期回報，並且回報將優於市場總體水平。就算股價下跌，只要 EPS 保持為正，獲利還是會慢慢隨著複利效果增加。

來源：《今周刊》 1132 期

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