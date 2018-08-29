東亞銀行被剔出藍籌股 李國寶：遺憾！

東亞銀行（00023-HK)早前被香港恒生指數公司，剔除出藍籌股之外。對此，東亞銀行主席兼行政總裁李國寶回應：遺憾！

李國寶於8月29日出席業績發佈會上表示，東亞銀行成為恒生指數成份股已長達34年，今次被剔出恒指成分股外，「感到遺憾，將我們剔了出來；香港的公司被剔出來，中國大的企業納入進去！」他強調對公司營運沒有影響，並會做得更好，以回饋股東。

中國上半年流動性收緊，下半年又面對中美貿易磨擦。集團執行董事兼副行政總裁李民斌表示，集團已調整中國業務策略，年初時曾定下2018年貸款增長要達7%，但隨著宏觀經營環境變化，於內地的貸款業務已變得緊慎，即使信貸增長亦未必會轉化為盈利，反而令風險增加；因此調整今年內地貸款業務增長預期至只有低單位數字。

他表示，今年上半年，內地去槓杆銀根抽緊，導至融資成本、存款成本都在上漲，貸款息率卻跟不上，令淨息差壓力加大；踏入下半年，情況已有所穩定，銀緊有所放鬆，息率亦有所下滑。但由於出現貿易戰，內地經濟放緩，集團的貸款業務亦保持審慎。集團副行政總裁兼投資總監李繼昌補充，內地新批貸款時會審視受貿易戰影響程度，對物流業公司尤為審慎。至於東亞銀行直接受貿易戰影響的業務，只佔整個貸款組合很少百分比。

在拓展大灣區業務方面，集團執行董事李民橋表示會在擴大客群，產品創新和流程暢順方面推進，現時集團私人銀行業務的資產管理規模，來自大灣區客戶已佔10%，計劃於15個月內將規模倍增。隨著美國持續加息，他認為香港最優惠利率亦有上升壓力。

期內集團來自持續業務之股東權益回報率由去年同期7.1%升至8%。淨息差由1.64%擴至1.7%。

上半年集團成本對收入比率改善，由去年同期的50.7%降至49.1%。在香港方面，集團進一步加大在數碼化銀行的投入，國內則擴大零售銀行業務，與主要互聯網平台公司合作，成功為銀行吸納大量新客戶。早年集團定下的7億港元節省開支計劃，李文斌預期將於2018年底完成。

2019年將迎來東亞銀行100周年慶典，會否派發特別股息？管理層表示會作考慮。

作者：周燕芬

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