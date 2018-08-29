人民幣再度走低 離岸逼近6.83關口 日內跌約290點

在上周五重啟「逆周期因子」後，人民幣匯率迎來一波暴漲，但今日再度走低。

8 月 29 日周三盤中，離岸人民幣兌美元跌至 6.83 關口，日內跌約 290 點。但相比於 8 月 15 日 6.9351 的今年最低點，離岸人民幣在半個月內已上漲超過千點。

在岸人民幣盤中跌破 6.82 關口，官方收盤價報 6.8218，較上日官方收盤價跌 148 點，較上日夜盤收盤跌 188 點。

人民幣中間價則下調 20 點，報 6.8072，上一交易日中間價 6.8052。上一交易日官方收盤價報 6.8070，上一交易日夜盤收盤報 6.8030。

昨日亞市早盤，人民幣匯率曾有小幅攀升。人民幣中間價大幅上調 456 點，離岸人民幣則較此前一日微漲 8 個點。

這背後顯然離不開「逆周期因子」的一把助力。中國外匯交易中心在宣布重啟時曾預計，未來「逆周期因子」會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健在接受《金融時報》記者採訪時表示：「重啟逆周期因子是為了對沖市場順周期行為，引導市場預期，防止形成過度『羊群效應』，打擊套利資金，進而緩解貶值壓力，避免人民幣匯率過於偏離基本面。」

中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際金融室副主任肖立晟也稱，如果未來美元指數出現較為強勁的升值，逆周期因子在完全對沖收盤價影響之外，還會對沖一部分籃子貨幣的影響，維持人民幣匯率基本穩定。

商業銀行資深金融市場研究員韓會師則指出，逆周期因子不是直接作用於即期匯率的，而是通過對中間價施加影響，向市場傳達特定的政策意圖和信號。