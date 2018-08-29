〈機器人與智動化展〉上銀卓永財：若政府能支持提高產品附加價值 未來基本工資有望超過30K

「2018 台灣機器人與智慧自動化展」今 (29) 日登場，總統蔡英文致詞時表示，台灣機械產業去年產值已突破兆元，成為第 3 個兆元產業，未來將積極推動機械產業智慧化，讓台灣從精密機械提升為智慧機械；上銀 (2049-TW) 董事長卓永財呼籲科技部思考如何有效幫助學界提升機械相關研究，他並說，若能透過政府支持提高產品附加價值，未來基本工資可望超過 30K。

在今日的開幕會上，總統蔡英文致詞指出，機器人與智慧自動化為世界發展趨勢，也廣泛應用在日常生活中的各面向，台灣除跟上腳步外，也要發展獨特的優勢，隨著機械產業供應鏈體系漸趨完整，加上經濟回穩，台灣機械產業去年產值已突破兆元，成為第 3 個兆元產業，未來將積極推動機械產業智慧化，讓台灣從精密機械提升為智慧機械。

卓永財致詞時則呼籲，科技部應長時間支持機械相關計畫，政府提供給工研院等單位的研發預算，約 4 年時間就消耗完畢，但有許多研發計畫需要超過 10 年以上的時間才可完成，且科技部過去設定的目標 KPI 完成後，就沒有進行後續追蹤與下一階段的資金挹注，盼科技部能思考如何有效幫助學界提升相關研究。

卓永財也說，台灣基本薪資雖已從 22K 爬升至 23K，但若能透過政府支持，提高產品附加價值，未來台灣起薪總有一天能超過 30K，甚至可持續向上提升。

今年的台灣機器人與智慧自動化展共有 152 家廠商參展，使用攤位數約 700 個，參展廠商包括上銀 (2049-TW)、仁寶 (2324-TW)、新漢 (8234-TW)、均豪 (5443-TW)、盟立 (2464-TW)、東元 (1504-TW) 等，展出重點包括機器人、智慧製造、服務型機器人、人工智慧與關鍵零組件等。