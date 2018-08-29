〈鉅亨品牌再造完成〉旗下三大事業體聯手打造智能理財 插旗Fintech產業

財經網路媒體和理財平台 cnYES 鉅亨網今 (29) 日宣布集團再造完成，自今日起成為 anue 鉅亨集團，作為進軍創新金融科技市場的重要一步，anue 鉅亨網總經理楊定國表示，即日起以嶄新金融科技品牌面貌登場，旗下 anue 鉅亨網、anue 鉅亨買基金和香港的 anue 鉅亨證券，將聯手打造新金融商業模式，立足台灣 Fintech 產業。

楊定國指出，經過 2 年時間調整，今日 anue 鉅亨集團正式完成品牌再造，可說是金融和科技結合的喜事，儘管目前金融科技已處在轉型起飛期，但鉅亨發現許多投資人特別是年輕的投資族，在資訊蒐集和評估決定上面臨較大的困難，這也將是後續鉅亨網要提供協助的重要方向。

楊定國強調，anue 鉅亨集團定位為「協助投資人決策的科技公司」，隨著科技改變金融服務和投資體驗，anue 鉅亨網將與時俱進，運用科技提供更聰明和更有效率的投資決策資訊。

而新的識別 logo，即是代表對鉅亨對投資人的承諾，以及集團的願景和價值。

鉅亨再造後，楊定國說，將延續過去 19 年來身為第一個網路原生財經媒體的創新和中立角度，力拚 anue 鉅亨網成為投資人的最佳夥伴。

同時，anue 鉅亨集團將建立永續發展機制，為台灣 Fintech 產業的發展注入新動能。

目前 anue 鉅亨集團的業務範疇包括 anue 鉅亨網 (台北)、anue 鉅亨證券 (香港) 和 anue 鉅亨買基金 (台北)，分別提供全球財經資訊和投資決策資訊、股票交易和基金交易服務。

投信投顧公會理事長張錫表示，鉅亨網提供包山包海的財經資訊，包括產業趨勢、財務分析和即時新聞，是專業投資人和經理人高度關心的網站，隨著網路開戶使用度提升和智能理財逐漸成為趨勢，看好 anue 鉅亨集團品牌再造後，未來的成長商機無限。