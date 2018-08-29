緻豐工業電子：風雨過後，將是彩虹

緻豐工業電子（01710—HK）成立於1983年，是一家專門製造與銷售電子零件的原始設備製造商（OEM）及電子製造服務商（EMS）。公司通過2015年開展的自動化檢測設備（ATE）業務及2017年開展的原設計製造商（ODM）業務，成功拓展了其收入來源。借助品牌與業績的雙重豐收，緻豐工業電子於2017年11月在港交所掛牌上市。

營收同比增加近10%，派特别股息0.8港仙

8月24日晚間，緻豐工業電子發佈2018年上半年業績。財報顯示：公司總營收實現4.02億港元，同比增長9.3%；基本每股收益1.04港仙,較同期回落64.6%；毛利率減少12.1%至9830萬港元。值得註意的是，在緻豐工業電子成立35週年之際，為回饋集團股東，董事會建議派付特别股息每股0.8港仙。

由今年上半年財報可知，公司營業收入較前期有9.3%的增速，是一個令人欣喜的結果。這主要得益於歐洲市場銷售額的大幅度提升，作為緻豐工業電子的主要市場客戶——歐洲，一直是其著力開拓的主戰場。其中，執行董事兼營銷總監Joseph Mac Carthy是愛爾蘭人，其人脈主要在歐洲，因而帶來眾多歐洲客戶。隨著緻豐工業電子在愛爾蘭及德國設立辦事處的建立，其歐洲市場的營銷佈局將會得到顯著增強。屆時，相信緻豐工業電子的總營收增速有望進一步得到提升。

面對本期業績出現的回落，究其原因：一方面，受一家美國主要客戶的智能充電器銷售下跌20.3%所影響；另一方面，短時間内受製於電子零部件短缺的原因，促使零部件成本上升。此外，還有一項重要原因——人工成本。據了解，緻豐工業電子的生產車間主要開設在廣州南沙區，而今年人工成本的提升也直接引發了公司毛利率的回落。作為國内高新興企業，又是身處於世界一流製造商潮流中的緻豐工業電子，其業績回落在一定程度上反應出目前電子工業行業發展所面臨的困境。

“三板斧”擔當業績收入保障

雖然短時間内緻豐工業電子業績受到電子零部件短缺影響，但其主營業務的“三板斧”具備穩定的輸出能力。

第一板斧：智能充電器業務。作為業績增長的第一大動力，智能充電器業務在2016年超越機電產品業務，成為最大的收入貢獻模塊。智能充電器主要用於工業及商業生產活動，作為價值屬性較高的產品，其高利潤、高價值能帶動企業業績整體向好發展，作為增長最快的業務模塊，智能充電器業務於2014-2017年間，三年的復合增長率為60.2%。

第二板斧：機電產品業務。機電產品業務模塊收入約佔緻豐工業電子總營收每年的40%，是緻豐工業電子的第二大法寶，其機電產品包括多款設備配件，如：門禁鎖、保安控製係統及鍵盤、盤整箱組裝、濾水係統的控製部件、可再生能源的設備轉換器及過濾器（例如電磁慮波器）、冷氣工業泵及醫療器材；機電產品的銷售對象主要來源是歐美市場的客戶。

第三板斧：開關電源與智能售賣係統。開關電源與智能售賣係統模塊約佔緻豐工業電子總營收的18%左右。開關電源主要裝備集中在多款專業設備方面，如:醫療器械、可再生能源設備、通訊設備及商業貨運設備等；智能售賣係統是緻豐工業電子近年來的新業務，主要產品是服務於市面上智能售賣機的係統配置。

改進T-MICS係統，加速推動工業4.0發展

緻豐工業電子製造在線控製係統（T-MICS）是緻豐工業電子内部開發的製造執行係統，自2009年起採用，適用於整個生產過程。T-MICS由專門工作站組成，通過改進各種掃描、電子及驗證設備係統，併通過在每個關鍵生產階段收集、存儲及分析實時數據實現高度集中，T-MICS係統可以做到整個過程的追溯性，通過使用可追溯性記錄係統，緻豐工業電子能夠追溯其產品的源頭，如果產品存在質量問題，可追溯性記錄係統將確定缺陷的來源。T-MICS係統還可以收集實時數據併監測如何實現與生產力及質量保證標準相關的目標，這麽一來，緻豐工業電子可製定及規劃生產線，併相應分配合適的員工。通過T-MICS，緻豐工業電子5年内可節省2.5%的直接人工成本及3%的間接費用。

目前，緻豐工業電子正從製造業轉向工業4.0發展。工業4.0（0i級至4i級）有5個級别。據緻豐工業電子2017年提交的招股書獲知，企業計劃在2018年三季度，達工業4.0級别的1i級；到2019年二季度達2i級。企業預計2019年2月份前後可獲得工業4.0的認證。若達到該標準，意味著緻豐工業電子將邁入世界一流製造商行列，也標志著緻豐工業電子將成為香港及中國首批獲得工業4.0認證的公司之一。

據悉，緻豐工業電子正計劃建立的新工廠將運用於工業4.0。工業4.0是代表著工業發展的第四次革命，其在模塊化結構化的智能工廠中，信息物理係統監控物理過程，創建物理世界的虛擬副本併做出分散的決策。通過物聯網、信息物理係統能夠實時相互通信併與人類合作，通過服務互聯網，價值鏈參與者可以提供及使用内部及跨組織的服務。若能在2019年度能夠獲得工業4.0的認證，也意味著緻豐工業電子在電子製造行業先人一步，對企業後市發展具備較高的成長性。

發展前景可期，短期估值低於市場預期

由上述“三板斧”的分析中，不難發現智能充電業務是緻豐工業電子的核心發展模塊。隨著人工智能的普及，電動車市場的擴大，預計未來將推動對智能充電器的需求，再加上智能充電器還可應用於商業貨運設備及建築設備，未來需求來源也是比較廣泛的。機電產品業務方面，隨著全球人口老齡化及慢性病患病率增加，對醫療設備需求增長，再加上人們對安全風險的日益關註，將刺激對家居保安解決方案機電產品的需求，這無疑對於緻豐工業電子機電產品發展而言是利好因素。開關電源與智能售賣係統方面，市場需求份額正不斷的擴張，據業内人士透露，預計2020年開關電源的全球銷售額將達到795億美元，高於2017年全球開關電源銷售額的730億美元；再加上經濟發展助推下可再生能源設備及電信設備需求的增加，一定程度上也推高對開關電源的需求。

2018年，緻豐工業電子被納入摩根士丹利資本國際(MSCI)香港微型股指數成份股，MSCI指數在全球資本市場極具影響力和參考價值，此次的入選也是對於緻豐工業電子未來發展的肯定。就其股價估值方面而言，自6月19號發佈盈警以來，至8月24日收盤，股價區間跌幅為43.13%，報收0.385港元。PE為7.55倍，PB為1.19倍。市場預期給予0.49港元，較市場預期目標價，緻豐工業電子仍有27%的上升空間。從長期發展戰略來看，其現有估值處於低位。

結語

就目前的現狀而言，緻豐工業電子受到外圍因素影響較大，利潤的回落反應出整個電子工業行業零部件成本的上升問題。就發展戰略佈局而言，緻豐工業電子為達到世界級水平生產商之長遠目標，將繼續優化其產品組合，進一步開拓更高價值及更高利潤產品之商機，以迎合現有市場及在新經濟模式下新興行業的需求，從而實現“風雨過後，將是彩虹”的願景。

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