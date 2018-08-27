本次央行年會會談焦點：升息、鮑爾、川普及「亞馬遜效應」

據《彭博》報導，於懷俄明州傑克森霍爾舉辦的央行年會已順利結束，美國利率的前景、川普總統的施壓，以及類似亞馬遜等「明星企業」對經濟的衝擊，是這次的焦點。研究報告認為，正是所謂的「亞馬遜效應」，造成現在央行政策愈來愈難奏效。

9 月再次升息

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的發言，確認了市場對 9 月升息的預期，對於 12 月再升息的可能性也維持在 60% 以上。堪薩斯 Fed 分行主席 Esther George 及達拉斯 Fed 分行主席 Robert Kaplan 均支持 Fed 今年再升息 2 次。

彭博經濟研究仍然相信，由於金融環境變得更為緊縮，12 月的潛在升息可能會延後到 2019 年才實施。

鮑爾強調過度或過小的行動，都可能政策錯誤。他特別點出通膨的情況，認為現在在 2% 的目標值附近，並沒有加速，因此「經濟過熱的風險似乎沒有升高」，也表示現行的政策合適。

Fed 正逐步升息 (圖表取自彭博)

今年在 FOMC 有投票權的亞特蘭大 Fed 分行主席 Raphael Bostic 認為，當利率已經到達既不刺激也不拖累經濟中性利率時，暫停一下腳步，會是明智之舉。

鮑爾式原則

與前主席葉倫 (Janet Yellen) 相比，鮑爾的風險管理策略是權衡經濟表現，而不過於依賴學術模型，他認為，模型最多只能為引導政策提供「模糊」幫助。例如，理論來說，低失業率會刺激通膨及帶來薪資上漲壓力，但實際上並沒有。

不過，聯準會內部的研究報告認為，低失業引發的通貨膨脹時會帶來不確定性，如根據指標來調控制率，將比等待通膨出現，再做反應為優。

回應川普批評

對於川普的批評，Fed 官員認為，他們要做的是選擇對經濟最有利的政策，即使白宮不見得贊成。Kaplan 強調，聯準會官員的職責，是在不考慮政治因素下，做出貨幣政策決定，他很有信心這種情況會持續。

George 表示，官員們重視國會賦予的使命，因此會做出符合長期利益的決策。

相較於政治壓力，會上倒是有官員對川普發動的貿易戰表達憂慮。

「亞馬遜效應」

今年年會的主題，是針對「明星企業」亞馬遜、 蘋果及 Google 等大企業對經濟的衝擊。對於是否已有足夠證據表明，產業過份集中明星企業，已經影響市場競爭，與會者顯然意見差異較大。

哈佛商學院副教授 Alberto Cavallo 提出的學術報告認為，過去 10 年以來，網上競爭造成價格調整的頻率增加，以及不同地區定價的一致性，主要是網路的價格透明性減少了差異。

一些決策者認為，在美國經濟增長強勁的情況下，通膨仍相對偏低，或許是亞馬遜等公司所造成對價格的壓抑，這也使得央行政策更難奏效。

普林斯頓大學經濟學家 Alan Krueger 總結認為，高度集中之下使得就業選擇變少，雇主就容易相互勾結，造成薪資水準難以調升。

不過與會人士相信，反壟斷機構及各國監管機構，更需要改善此現象，央行目前仍無必要因此做出政策調整。

全球問題

儘管阿根廷及土耳其等國家出現動盪，與會者認為，這不至於引發新興市場危機。前印度央行總裁 Raghuram Rajan 表示，他並未發現「系統性問題。」

前智利央行總裁 Jose De Gregorio 表示，像哥倫比亞，智利或秘魯這種更強大的新興經濟體，就不需擔心美國升息，那些因此遭到打擊的國家，其實是自身的弱點才帶來危機。