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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     駿熠電   富邦美債7-10          穩懋              謚源     強生                
穆拉德   天剛     富邦美債20年          振維              東林     其祥-KY             
南璋     海灣     元大美債7-10          光頡              欣厚-KY  德麥                
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          緯軟              友銓     中華食              
精確              元大美債1-3          美桀              達威     世坤                
宏易              元大投資級公司債          天剛              三圓     萬國通              
唐鋒              元大中國債3-5          撼訊              雙喜     新昕纖              
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            力泰     光明                
天宇              群益15年IG科技債          松崗              理銘     力肯                
新零售            群益10年IG金融債          環球晶            亞都     世德                
力新              國泰5Y+新興債          蜜望實            東凌-KY  宏易                
恩得利            國泰1-5Y高收債          英格爾            明揚     至興                
李洲              富邦全球投等債          鼎創達            綠河-KY  長佳                
凱柏實業          富邦全球高收債          花王              欣泰     瑞穎                
遠昇              富邦中政債0-1                                     大恭                
及成              富邦A級公司債                                     永純                
和進              合世                                         致振                
耀勝              易威                                         康聯訊              
倚強              佰研                                         威潤                
錦明              邦特                                         創威                
鑫創              穆拉德                                       唐榮                
廣寰科            南璋                                         晉椿                
點晶              勝昱                                         世豐                
建舜電            精確                                         久陽                
泰谷              宏易                                         強新                
典範              皇田                                         松和                
長天              唐鋒                                         坤悅                
益通              富宇                                         恩得利              
振維              榮群                                         謚源                
鴻翊              天宇                                         李洲                
欣厚-KY           新零售                                       及成                
兆遠              力新                                         耀勝                
太欣              恩得利                                       倚強                
系統電            李洲                                         至寶電              
世紀              凱柏實業                                     宇環                
華容              僑威                                         點晶                
建榮              遠昇                                         幸康                
立衛              及成                                         泰谷                
天揚              和進                                         尚立                
鈺創              耀勝                                         哲固                
佳總              倚強                                         重鳥鵬              
合正              錦明                                         東林                
寶聯通            鑫創                                         光頡                
凱鈺              廣寰科                                       新鉅科              
德宏              點晶                                         精聯                
合邦              宜特                                         元創精密            
萬旭              建舜電                                       廣穎                
驊宏資            泰谷                                         晶達                
久正              典範                                         杰力                
上揚              長天                                         金利                
全譜              益通                                         寶聯通              
易通展            振維                                         凱鈺                
安鈦克            鴻翊                                         合邦                
元隆              禾瑞亞                                       業強                
沛亨              欣厚-KY                                      訊達                
九暘              兆遠                                         撼訊                
凱碩              大峽谷-KY                                     信昌電              
全達              宜鼎                                         上揚                
奧斯特            太欣                                         全譜                
保銳              系統電                                       易通展              
越峰              世紀                                         元隆                
英格爾            華容                                         沛亨                
士開              建榮                                         迅德                
昇益              立衛                                         大中                
志嘉              天揚                                         倉和                
富裔              鈺創                                         光菱                
正德              佳總                                         蜜望實              
燦星旅            合正                                         星雲                
富驛-KY           寶聯通                                       森田                
劍湖山            凱鈺                                         三圓                
德記              德宏                                         昇益                
泰偉              合邦                                         三豐                
華義              萬旭                                         雙喜                
昇華              驊宏資                                       力泰                
得利影            久正                                         理銘                
鼎創達            上揚                                         惠普                
花王              旺矽                                         中連貨              
邦泰              全譜                                         安心                
                  易通展                                       雅茗-KY             
                  安鈦克                                       易飛網              
                  元隆                                         亞都                
                  沛亨                                         老爺知              
                  九暘                                         滿心                
                  凱碩                                         東凌-KY             
                  全達                                         紅馬-KY             
                  奧斯特                                       德記                
                  保銳                                         大展證              
                  越峰                                         誠品生活            
                  英格爾                                       得利影              
                  森田                                         時報                
                  士開                                         琉園                
                  昇益                                         旭然                
                  志嘉                                         捷必勝-KY            
                  富裔                                         明揚                
                  正德                                         紅木-KY             
                  燦星旅                                       綠河-KY             
                  富驛-KY                                      霹靂                
                  劍湖山                                       欣雄                
                  德記                                         欣泰                
                  泰偉                                         大汽電              
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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