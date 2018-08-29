【大慶證券】盤前分析－外資拉高結算  台股挑戰11100大關



◆盤勢分析

美國財政部長對外表示，有機會於本週完成與加拿大的協議，消彌貿易戰風險，帶動美股漲勢延續。美國今年經濟維持強勁成長，加上有減稅利多，基本上均有利美股走強，然而受到貿易戰干擾，造成美股壓力，進而使走勢疲軟，若美國陸續與他國完成協議，自然有助降低股市壓力進而推升指數走高，亦有望激勵台股持續走強。

美墨兩國取得突破性進展，掃除市場不確定性，美股走勢續強，激勵台股昨日開高走高，終場上漲 87 點收在 10989 點，成交量 1297 億。從技術面看，指數除填補 8/13 的大量跳空缺口外，量能更回升至近 1300 億，多頭成功補量表態，且外資近期操作積極，連 2 日現貨共計買超 173 億，期貨淨多單也回升至 4 萬口之上，有拉高本週四摩台結算的跡象，只要量能持續放大，且昨日跳空缺口下緣 10902 點不被有效回補，台股短線上有機會挑戰前高 11100 點位置。

觀察盤面，全球第二大晶圓代工廠格羅方德宣布退出先進製程競爭，台積電 7 奈米技術優勢愈加穩固，激勵昨日股價跳空開高，另外蘋果新機發表在即，股王大立光、台郡、可成… 等都有表現，下週起將開始公布 8 月營收，隨著蘋果拉貨動能漸強，蘋概股營收表現預期亮眼，類股有機會受惠，可持續留意。歐洲最大消費電子展 IFA 即將於德國柏林登場，激勵聲學元件的美律、康控 - KY 大漲，即將發表新品的華碩與宏碁也順勢表態，LED 類股同樣受惠展覽題材，除 LG 計畫在 IFA 展出全球最大的 175 吋 Micro LED 電視外，隆達、晶電… 等台灣 LED 廠也將在 8/29 的智慧顯示與觸控展上展示旗下新品與技術，激勵晶電、隆達、光鋐… 等個股普遍上漲，第三季為電子傳統旺季，配合展覽吸睛下有助凝聚市場人氣，也是短線上可留意的方向。最後傳產股方面，昨日以鋼鐵股表現最佳，大成鋼、中鋼等在市況轉佳，鋼鐵報價走揚下，股價緩步墊高，整體來看，傳產股走勢依舊平穩，步入傳統旺季、市況供需改善的類股，如鋼鐵、水泥、塑化… 等，可持續追蹤留意。

