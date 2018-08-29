

◆盤勢分析

1. 美國與墨西哥週一宣布已達成協議，將能取代北美自由貿易協定 (NAFTA)。這項協定將命名為美墨貿易協定，將生效 16 年，每六年檢討一次。與加拿大的協商尚未開始，但如果加拿大能公平協商，美國將會接受。週二美股上漲，漲幅介於 0.03 至 0.39％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為季線附近，壓力為 11,100 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值高於 70，反彈仍有機會延續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在季線之上並續創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、工業 4.0、金融、生技、越概股、運輸、自行車。

4. 全球第二大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）昨（28）日意外宣布，將無限期擱置 7 奈米計畫。業界解讀，格芯此舉等於退出 7 奈米及更先進製程軍備競賽，7 奈米之後更先進製程晶圓代工市場將只剩下 2330 台積電及三星，以台積電在 7 奈米的領先程度、以及幾乎囊括所有訂單來看，可說是獨霸市場大獲全勝。二線晶圓代工廠將迎接格芯的兢爭壓力。

5.NAND Flash 近期由於產能供給逐步順暢，報價觸及甜蜜點，帶動固態硬碟（SSD）快速提高滲透率。NAND Flash 控制 IC 廠群聯（8299）受惠於這波趨勢，帶動 SSD 控制晶片開案量優於預期，相關 IC 開案量累計近百件，成功擴大 SSD 市場版圖，為群聯營運注入一股強心針。群聯短壓先看半年線附近。

6. 外傳 6456GIS-KY8 月份良率改善，iPhone 外掛式觸控面板大幅增長，市場預估 8 月營收月增率上看 50％～60％，單月營收將超越百億元大關。預估業成接下來營運仍是逐月走揚的趨勢，第三季相比前一季可望成長 40％～50％，本季營收將挑戰 330 億～350 億元。GIS-KY 短壓先看年線附近。

7. 震旦行（2373）昨（28）日公布，震旦 3D 取得國際 3D 列印廠商 Nano Dimension 及 Mcor 的代理權，並簽訂戰略合作計畫，同時也在兩岸啟動「震旦 3D 彩色計畫」，積極拓展兩岸 3D 列印應用市場。震旦行近期帶量上衝，趨勢偏多。

