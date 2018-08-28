香港未來三年“納米樓”落成量大增 占住宅供應逾4%--仲量聯行

路透香港8月28日 - 國際房地產服務商--仲量聯行周二發表的報告預計，未來三年香港落成的“納米樓”（即實用面積200平方尺或以下的住宅單位）數量，將較前三年顯著增加35%，占整體住宅新供應比例超過4%。

仲量聯行的《住宅銷售市場》報告指出，今年至2020年香港將有約3,300個納米單位落成，相等於未來三年私人住宅新供應逾4%。報告指，有關數字除反映發展商興建更多納米樓外，並顯示發展商正興建面積更小的單位。

“購買‘納米樓’的總價相比其他住宅單位低，吸引買家購買。由於工資升幅落後於樓價升幅，現時發展商需要調整興建單位的面積，以維持較低的總價水平，令更多買家能負擔。”仲量聯行資本市場部區域董事莫凱傑稱。

報告指，例如小型發展商英皇集團(0163.HK)發展的跑馬地The Unit服務式住宅，其中最小的單位實用面積僅91平方尺，但尺租高達124港元。至於香港興業(0480.HK)愉景灣1a/1b區新發展項目最小的單位實用面積更低於90平方尺，將挑戰納米樓面積的新低。

仲量聯行研究部港區董事鍾楚如表示，近年納米樓供應量急增，並由集中在市區發展擴散至非核心區。隨著政府6月底宣布引入的新空置稅，該行預期發展商將會興建更多較易負擔的單位，務求新供應更容易被市場消化，納米樓的供應將會持續增加。

據差餉物業估價署的數字，今年上半年面積最小的A類單位（實用面積40平方米以下）樓價指數累計升10.5%，高於同期D/E類單位（實用面積分別100-159.9平方米及160平方米或以上）6.2%的升幅。



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