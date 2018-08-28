上實城市開發(00563-HK)上半年少賺19.51%至2.54億港元

上實城市開發(00563-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團錄得收入約38.39億港元，同比減少約9.08%;公司擁有人應佔溢利約2.54億港元，同比減少約19.51%。每股盈利5.29港仙，不派息。

期間，集團商品房的合約銷售金額為人民幣22.75億元，同比下降51.0%，但仍達到年初訂下的銷售目標人民幣45億元的50.6%，集團有信心完成全年銷售目標。期內，總合約銷售面積為11萬平方米，同比下降59.9%，平均售價上升22.5%至每平方米約人民幣2.07萬元，主要由於集團整體受內地限價令影響，減慢了集團的推盤速度;以及上海計劃新入市項目—上海地鐵上蓋綜合發展項目TODTOWN天薈住宅部份及低密度城市項目上海當代藝墅項目將於下半年推盤，導致整體合約銷售面積減少。期內，重點項目上海萬源城及西安自然界銷情理想，繼續成為集團的主要收入來源，銷售額分別達人民幣12.32億元及人民幣7.41億元，佔期內合約銷售總額分別約54.2%及32.6%。

此外，集團期間毛利為21.08億港元，與2017年同期相若。毛利率為54.9%，較去年同期上升4.9個百分點，主要由於集團期內竣工交付樓房多為上海的高回報項目，貫徹穩中有升的提價策略。

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