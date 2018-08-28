地產商們熱衷自我施壓 中國金茂(00817-HK)力爭全年銷售1200億

中國金茂（00817-HK）公佈中期業績，每股派中期息12港仙，派息比率達38%，高於去年同期，公司執行董事兼首席財務官江南稱，未來會繼續保持派發中期股息，派息比率維持在40%左右。

目前國內融資環境收緊融資成本上升，而人民幣貶值亦為市場帶來壓力，江南稱，目前公司美元債佔比約為26%，有進行對衝匯率風險的策略性調整，公司未來境外融資會一直持續。另外，他表示公司目前資金壓力不大，隨著中國經濟持續增長，相信未來人民幣亦不會大幅貶值。

公司今年上半年完成銷售額718億元人民幣，公司執行董事兼高級副總裁宋鏐毅稱，預計全年完成1000億銷售目標不成問題，且公司自身內控加壓力爭全年達成1200億銷售目標。他認為公司目前在手貨值大，且有城市運營項目戰略準備，從銷售能力及貨量來看，均有把握可達1200億目標。

目前公司土地方面以招牌掛獲取為主，併購佔30%較小比重，公司執行董事兼總裁李從瑞稱，公司將大力發展城市運營項目，城市運營項目並非簡單開發樓盤，一般都是成片開發，其體量大佔地多，會包括銷售、持有、物業管理以及城市管理等多種豐富業態，他表示期未來公司的城市運營項目所佔比重可達60%。

目前國內頻現土地流拍情況，李從瑞稱這主要因房住不炒政策落實和金融政策收緊所致，一方面一些高槓桿的地產公司遇到資金壓力，而另一方面地方政府對土地價格樂觀所掛出的低價偏高，相信經過一段時間的政府與市場之間平衡後，土地銷售情況會恢復正常情況。他又指，對於一貫穩健、銷售較好且資金壓力不大的企業，亦出現了拿地的機會。

李從瑞認為，隨著樓市調控的深化，一二三線城市的房地產市場或出現分化。他稱今年上半年一線城市銷售量出現20%的下滑，預計今年全年也將維持在這一下滑比例；二線城市銷售量將保持穩定有小幅增長；三線城市銷量增長幅度更大一些。而樓價方面，他認為未來或會有小幅回落，但不會出現樓價大幅下跌的情況。

文：鄒舒惠

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