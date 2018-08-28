【華冠投顧】有波動、有價有量的發動飆股！

何丞唐 分析師

台股 Spotlight：2439 美律、5371 中光電、910708 恒大健、5245 智晶、6284 佳邦、3228 金麗科

美墨達成雙邊協議，為修訂北美自由貿易協定 NAFTA 鋪平道路，貿易官員透露，美國很快就會與加拿大展開協商，可望在周五前達成最終協議。美股因投資人消除不確定性，使信心加增，美股周一收漲，也激勵外資回籠台股，今日終場加權指數上漲 87 點，連續兩天上攻，收在 10989 點，成交量為 1279 億元。

盤面上，隨著蘋果新機即將發表，蘋概股今日表現活潑，2330 台積電終場收在 249.5 元，漲幅 1.84%；股王 3008 大立光收在 4765 元，漲幅 3.25%；2317 鴻海收在 81.2 元，漲幅逾 0.2%；2327 國巨今日開盤站上 700 元大關，但賣壓陸續出籠，終場收在 675 元，跌幅 2.88%。今日漲停的個股計有：2439 美律、5371 中光電、910708 恒大健、5245 智晶、6284 佳邦、3228 金麗科、3663 鑫科、4429 聚紡、5398 慕康生、6229 研通、2373 震旦行、6172 互億。

Birds can fly high！5469 瀚宇博，恭喜所有 line 群組的投資好朋友，昨天早盤的時候，老師有沒有說：有很多的好股票，買點已到，大家要把握！老師都跟大家預告在前。

昨日大漲的被動元件，這記得這一波的 2327 國巨吧，老朋友都很熟悉，我講得非常清楚，在 2327 國巨 1000 元的時候，我說對不起，老師無法推薦給你，因為它已經完成了 18 年前 3026 禾伸堂的未竟之功，我說那時候的國巨千萬不要去買，所以那時候老師有沒有拼命帶全國所有會員買底部的股票，包括 5469 瀚宇博、2340 光磊、5299 杰力、6207 雷科、2337 旺宏、2349 錸德…. 族繁不及備載了。

當國巨從 1000 元 (最高還來到 1300 元) 跌破 600 元，正式腰斬的時候，月亮正圓 8 月 15 日的前一天，老師跟各位說 2327 國巨的買點到了。這不是各位要的嗎？之後連漲三天，漲到 665 元的時候，我還跟你做預告，隔天星期五準備週末了，一開高請你要獲利調節，夠清楚了吧，不然，股票在底部震盪的時候，你抱不住的。果然 8/17 來到 689 元，短短不到幾天，2327 國巨漲了快 100 元，你一定要先獲利放金庫裡，比如手中有 10 張的，你就先賣 5 張，不然你受不了的震盪的；上周四 2327 國巨又回到 624 元，如果你在 689 元那時候有先獲利調節，那請問它回到 624 元的時候，你是不是就不會害怕，然後這周一，包括 2327 國巨、2492 華新科等被動元件族群又發動的時候，你是不是又賺到一根，夠清楚了吧。

但很多投資朋友在股市當中常常不是這樣，反而是追高殺底，等到行情來的時候，手中又沒錢，因為手中有的是一缸子套牢的股票，老師也聽到大家的心聲了，上週是不是還請你來「黃銅換黃金」讓你能夠越賺越順心。如果你知道要站在巨人的肩膀上，老師也願意盡一份心力，幫助大家用最專業的操作，來讓你賺到應得的獲利。就連後來才來的投資好朋友問說：先前沒有聽到老師的節目，現在才加入 line 群組，手中沒有被動元件，那該怎麼辦？還來得及嗎？所以老師也在適合的時機帶領全國所有會員買進 5469 瀚宇博，也不藏私的分享訊息給 line 群組的投資好朋友們，就是希望能幫助到最多投資好朋友。

所以我說，你在投資市場要有清楚的方針，加上最正確的操作策略，讓你在高檔獲利塞金庫的資金，等股價回到底部的時候，又可以好整以暇的逢底承接，投資不就是應該如此安舒嗎，你只是一而再、再而三的重覆著成功的獲利模型，人家說把簡單的事情重覆做，就變成專家了，怎麼樣從專家變成行家呢？就把習慣的事情重覆做，而且做到好，你就變成贏家了，因為你避開的是無謂的風險、掌握的是應得的勝率，自然而然你就會在股市中成為最大的贏家了。

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