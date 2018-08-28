【華冠投顧】盤後分析：蘋概股接棒 台股獨強

劉彥良 分析師

美股勁揚推升亞股開高，不過除了台股以外全數開高走低，只有台股能開高走高呈現獨強，背後最大的功臣在於接棒被動元件上漲的蘋概股。

全球第二大的晶圓代工廠格羅方德宣布無限期暫停先進製程發展，2330 台積電大漲近 2%，改寫 4 個多月來的新高。此外，蘋果先生郭明錤分析師認為現在是蘋概股的最佳布局時機，包括 3008 大立光、2308 台達電、4915 致伸、6456 GIS-KY 等蘋概股轉強向上。其中最新看好的 2439 美律，今天的股價走勢也複製前波點名的 3645 達邁，都是在看好的隔日迅速攻上漲停，唯達邁後續轉為橫向震盪故要留意美律在漲停後的走勢是否如出一轍。

被動元件方面，昨天廣播節目中特別提醒投資朋友今天早上務必見好就收，因為短線客已連兩天進場，今天開高後獲利了結的機會很大。果不其然 2327 國巨開盤幾乎落在今天的最高價，且收全場最低，一來一往相差 4.5%。其他像是 2492 華新科、2456 奇力新、6173 信昌電等也都一樣留下黑 K 棒。

不過 2327 國巨近兩周以來的籌碼流向相當健全，法人和主力在買進、散戶融資退場甚至融券重新增加，加上技術面上短底已經成型，焙後反彈不會這麼快結束，只是後續會震盪向上無法一次連續強攻。兩週前預告的第一道壓力－月線在昨天已經來到，至於最大的反彈壓力會落在何處，就請投資朋友至 Line@主頁參考。

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