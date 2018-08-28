【豐銀投顧】方向對了，就什麼都對了！

◆盤勢分析

上週三 (8/22) 筆者在此專欄的標題為:「量少放空，當心吃上牛軋糖」！直接告訴大家不管中美貿易如何再談判，都不會有結果。但這完全不會影響到盤勢向上！再加上技術面上有利於多方發展(空方竭盡)，再搭配量縮，那麼做多就是再明確不過的選擇了。其他要考慮的，只是進場的點位該如何選擇及倉位的輕重罷了。因此筆者在接下來的操作，每天都只有做多單，從來不反向放空，就這樣順著做，即可以收割甜美的戰果。筆者不用什麼技術線型、技術指標、K 線戰法。就是搞清楚大盤的方向，再搭配適當的徵兆，還有自己發明的獨特工具，就可以輕鬆做對。換言之，筆者並無其他過人之處，就是看懂方向！

一般人判斷指數的進出，都喜歡抓關鍵價。但投資人有沒有想過，關鍵價會是一個「絕對」的點位？還是其實只是一個相對的「區間帶」？另外，難道關鍵價一跌破，就一定會一路崩跌？還是說，要用幾分 k 來才算跌破？1 分？5 分？15 分？那如果用 15 分，他在 1 分鐘內就一路下殺，你要等到 15 分鐘過後才停損嗎？還是，你一看到跌破關鍵價就停損，結果 5 分鐘後又站回來，那不是白停損了？因此，真正要操作，必須先把方向判斷好，方向肯定了，動作就篤定。不管過程中怎麼震、怎麼有壞消息，都不會影響，這才是真正讓人放心的操作方法呀。而且只要方向對了，那麼任何的拉回就都是加碼，中間也不要想去做什麼短空，完全順向做就行了，如此一來不是很輕鬆嗎？

另外，筆者要說的是，技術指標其實是落後的工具。是價格先上揚才造成指標上揚，而不是指標上揚帶動價格上揚，很多人搞不清楚狀況，每天盯著技術指標看。在看的當下，都不知道要如何判斷，這是因為指標會一下翻紅、一下翻黑。等到價格上去了，指標也翻紅了，這時才又覺得「指標很準」。但實際上如果真的有做統計，其準確度可能不到 5 成呢！那麼，準確度不到 5 成的指標，不是跟丟銅板一樣嗎？這樣又有何參考價值呢？

豐銀投顧 李世新 分析師