【華冠投顧】武傑電台:8月台股便宜貨資料-5371中光電創新高漲停板!

陳武傑分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、5371 中光電、3661 世芯 KY、6269 台郡、6147 頎邦。

台股盤勢分析:

獨角戲

美股四大指數全面大漲下，台股早盤上漲 + 44 點開出，在 2330 台積電的領軍下；加權指數開盤後高檔震盪，雖然一度站上 11000 點大關，終場收盤上漲 + 87 點作收，收在 10989 點，成交量 1279 億。

今天台股在美股持續大漲下，盤勢依舊呈現『強行軍』的結構。指數從 8/17 我們說…『攻守交換』至今，目前指數又來到『壓力區』；先前我們已經說過… 八月台股『高檔震盪』是盤整格局。所以目前當指數來到 11000 點後，我們的焦點因應是放在『壓力區』有沒有可能在美股的領漲下… 再創新高?! 然而就目前的籌碼看來，台股買盤偏重在『外資』；顯示台股『強行軍』是一場『獨角戲』，因此在內資買盤沒有回流下，11000 點恐怕…『來的快、去的快』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2439 美律、5371 中光電、6284 佳邦、3530 晶相光、2308 台達電、1526 日馳、8489 三貝德… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

4953 緯軟、3057 喬鼎、8043 蜜望實、8261 富鼎、3532 台勝科… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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