【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電領軍強漲 台股攻高兵臨萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 69 點至 10954 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 35.55 點，電子期轉為逆價差 - 1.22 點，金融期逆價差擴至 - 6.71 點。現貨部分，三大法人買超 94.16 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4184 口至 13723 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4279 口至 41313 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 343 口至 11436 口。

週一美股在美墨 NAFTA 談判達成共識持續上漲，道瓊重返 26000 點大關，Nasdaq 與 S&P500 指數續創歷史新高，激勵週二台股跳空開高，在權值股領軍帶動下向萬一關卡挑戰，直至收盤皆未見明顯賣壓浮現，今天盤面上電子類股為台股主要動能，電子指數漲幅達 1.21%，其中台積電大漲 1.84% 為加權指數攻高主力，股價跳空開高走高突破 8 月的整理平台並創 4 月以來的收盤新高，而金融傳產等各類股族群也皆有表現，終場加權指數上漲 87.34 點或 0.801%，收在 10989.55 點，成交量能 1280.66 億，較前一日增加 218.65 億。技術面觀察，週二日 K 連二紅帶量收復 8 月 13 日的空方缺口，MACD 與 KD 都偏多上行，且外資期現貨連兩日呈偏多操作，目前盤勢由多方掌握發球權，不過臨近萬一關卡及前高震盪難免，因此投資人仍須留意追高風險。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買賣權 OI 最大量區由昨日 11000~10400 擴至 11200~10400。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 升至 1.32，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.35% 降至 10.29%，賣權平均隱含波動率由 14.03% 降至 13.81%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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