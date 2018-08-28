李慧芬：0.94元左右買入大悅城地產(00207-HK) 目標1.15元

近期內房股公佈的業績，普遍都能交出亮麗表現，大悅城地產(00207-HK)是其中之一。

截至今年6月底止，大悅城地產中期業績純利17億元人民幣(下同)，按年上升158%。剔除投資物業稅後公允值變動及匯率變動之核心淨利潤為19.25億元，同比上升1.35倍。期內，營業額40億元，按年下跌16.4%。毛利21.98億元，按年跌6.9%。整體毛利率約為54.6%，按年上升5.6%。

由於銷售型物業交付的產品結構發生變化，致使整體毛利率高於上年同期。同時，集團積極調整毛利率較低的物業管理業務，提升了整體毛利率水平。上半年，集團實現簽約金額約50億元，簽約面積91,318平方米，分別較上年同期增長43%和62%。期內，集團致力於持續降低債務成本，上半年平均借貸成本降至4.20%。

大悅城地產董事長周政表示，集團與中糧地產之重組計劃目前正在中證監及國家相關部門審批的階段，預計交易將在今年年底完成交割。他又表示，對下半年中國商業地產市場感樂觀，因集團面對消費升級及中產市場，而且物業開發完成後，集團亦注重往後存量的創新及提升。

隨著內地融資環境正在改善，人民幣匯價近期已逐步回穩，預計短期內投資者將繼續追捧內房股，加上內房業於9月及10月將迎來銷售旺季。相對其他內房股，大悅城地產股價才剛見底，投資者可於0.94元左右買入，短期獲利目標1.15元。



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