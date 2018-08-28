【大行報告】國泰君安：美墨新協定 美元回軟 外幣整固

國君安外匯分析員徐惠芳發表報告指出，美國與墨西哥正式達成貿易協定以取代北美自由貿易協定(NAFTA)，料將於11月簽署；美國與加拿大也將展開談判，美國總統特朗普預期，協定將很快達成。

美國和墨西哥同意將汽車元件生產自美、墨的比例從原先北美自由貿易協定中的62.5%，提高至75%，要求40%至45%的汽車組成部件由時薪不低於16美元的工人生產。消息公佈後，環球避險情緒回穩，美元指數從高位回落。

據CME美聯儲觀察顯示，美聯儲今年9月加息25個基點至2%至2.25%區間的機會為99.2%。美元指數現時在94.80水平整固，上方阻力位95.80、96.75，下方支持在94.00、93.40。

截止8月27日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold Trust)的黃金持倉量764.58噸，較上一交易日不變。金價稍為回升至每盎司1,208美元，上方阻力1,230美元，下方支援1,175美元。

美市時段，美國總統特朗普就貿易發佈公告，將會廢除現行的北美自貿協定以實行新的協定，並將達成美墨貿易協定，另外亦會與加拿大開始會談，多方面的不確定性打壓美元走勢，刺激外幣上揚，歐洲貨幣進一步走高，歐元及英鎊分別高見1.1694及1.2901，並於高位收市，商品貨幣脫離低位反彈並突破亞市高位，澳元及紐元於0.7357及0.6702觸及全日高位，收於0.7351及0.6695，而美元兌日圓歐、美時段則維持區間整理，收於111.08。

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