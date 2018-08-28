香港未來3年料有3,300伙「納米樓」落成 U+A0增長35%

仲量聯行8月28日公布的《住宅銷售市場》報告指出，2018年至2020年將有約3,300個「納米樓」(實用面積為200平方呎或以下的單位)落成，較過去3年(2015至2017年)的供應量顯著增加35%。

未來3年的「納米樓」新供應相等於私人住宅新供應超過4%。較注目的新項目包括紅磡環海·東岸，提供約450個單位；以及屯門菁雋，提供約280個單位。

數字除反映發展商興建更多「納米樓」外，發展商還正在興建面積更小的單位。英皇集團發展的跑馬地The Unit服務式住宅，提供68個單位，其中64伙為細單位，最細單位實用面積為91平方呎。儘管單位面積細、呎租高達124港元，全數單位於數月內租出，反映「納米樓」受市場用家接受。

愉景灣1a/1b區的新發展項目最細的單位實用面積低於90平方呎，將挑戰「納米樓」面積的新低。

仲量聯行資本市場部區域董事莫凱傑表示：「購買『納米樓』的總價相等其他住宅單位低，吸引買家購買。由於工資升幅落後於樓價升幅，現時發展商需要調整興建單位的面積，以維持較低的總價水平，令更多買家能負擔。」

仲量聯行研究部港區董事鍾楚如表示：「近年『納米樓』供應量急增，發展更普及，並由集中在市區發展擴散至非核心區。隨著政府於六月底宣布引入的新空置稅，本行預期發展商將會興建更多較易負擔的單位，務求新供應更容易被市場消化，『納米樓』的供應將會持續增加。」

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