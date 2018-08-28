業績發展穩中向好，交通銀行穩健經營紅利凸顯

近日，交通銀行股份有限公司（以下簡稱：交通銀行；股票代碼：03328——HK）在港交所披露2018年中期業績公告。作為中國主要金融服務供應商之一的交通銀行，集團業務範圍涵蓋商業銀行、證券、信託、金融租賃、基金管理、保險、離岸金融服務等。

那麽，接下來就讓我們看一看這家擁有悠久歷史的大型商業銀行業績到底如何？

上半年淨利潤增長407.71億元

根據交通銀行披露的中期財報數據顯示，截至2018年6月30日，集團資產總額9.32萬億元人民幣（單位下同），較去年同期增長3.15%；其中，貸款總額4.79萬億元，同比增長4.69%；實現歸屬母公司股東淨利潤407.71億元，同比增長4.61%；每股收益0.51元。

（圖片來源：港交所）

通過以上財報數據不難看出，交通銀行業績穩中向好，穩健經營紅利凸顯。

轉型零售業務，信用卡業務變現亮眼

今年上半年，交通銀行推動零售業務轉型，不斷豐富儲蓄存款產品種類，推廣個人大額存單，創新結構性存款產品，提升低成本核心負債。持續深化精準營銷，利用白名單精準管控，有效推動個人儲蓄存款業務發展。

與此同時，推進省轄分行與基層營業機構改革發展。根據財報數據顯示，今年上半年交通銀行集團個人金融業務實現稅前利潤人民幣111.03億元；手續費及傭金淨收入人民幣113.66

億元，同比增長11.4%。

值得關註的是，交通銀行信用卡業務在今年上半年的發展尤為亮眼。集團推出針對高端年輕客群的優逸白金卡，僅用3週發卡量突破30萬張。與知名企業開展聯盟合作，成功發行搜狐視頻、京東白條、VISA世界杯、蜀門手遊等8張聯名卡。推廣「最紅星期五」品牌，相繼推出在線線下係列活動。積極開展境外商戶合作，新增境外特惠商戶門店3,500家。持續優化「買單吧」APP功能，綁卡客戶數突破4,760萬。

根據財報數據顯示，告期末，境内行信用卡在冊卡量（含準貸記卡）達6,883萬張，較上年末淨增640萬張；上半年累計消費額達人民幣14,659.54億元，同比增長43.79%；集團信用卡透支餘額達人民幣4,979.20億元，較上年末增長24.79%；信用卡透支減值率1.84%，較上年末持平。

對於今年下半年的發展，交通銀行表示將不斷提升普惠金融一體化經營、綜合化服務和係統化管理水平，實現自身業務結構優化和高質量發展。併且落實全面風險管理責任，加強重點風險領域精準管控，強化案防合規高壓態勢，堅決打赢防範化解金融風險攻堅戰。

作者：風口浪尖上的豬

編輯：賀秋霞

港股解碼，香港財華社原創王牌專欄，金融名家齊聚。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)