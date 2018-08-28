美墨達成新貿易協議 只是川普的第一步？

美國當地時間 8 月 27 日，美國與墨西哥達成新的雙邊貿易協定，協定未包括加拿大且協定內容與早前的 Nafta（北美自由貿易協定）有不少區別，且將棄用 Nafta。而這次看似停留在美墨雙邊之間的貿易協定，很可能將決定全球市場走勢。

美墨貿易協定與 Nafta 的主要區別

1. 汽車零部件原產地規則改變

汽車是美墨之間 690 億貿易逆差的主要來源，也是美墨雙邊貿易談判中最重要的部分。此前川普曾表示，Nafta 協議對美國工人來說是「災難」。

據美國的一份簡報稱，新協議要求一台整車中 75% 的汽車零部件須在美國或墨西哥製造；而 Nafta 原產地規則所規定的最低比例為 62.5%。

新協議還規定，40% 至 45% 的汽車零部件必須由時薪至少 16 美元的工人製造，意在提高對高薪工人的僱傭，同時讓汽車生產商將就業崗位留在美國，放棄僱傭墨西哥廉價勞工的想法。

2. 知識產權保護

由於 Nafta 條款的簽訂時間早於美國網路巨頭的崛起，因此許多關於如何在數字時代處理版權的條款並沒有包括在內。而美墨新貿易協定中，將加強對美國知識產權持有者的保護，同時允許為無意中發布盜版資訊的網路服務提供商提供「安全港」（safe harbors）。

此外，美國與墨西哥的貿易協議還為尖端藥物生產商提供 10 年的數據保護。

3. 爭端解決機制的變化

墨西哥同意取消原 Nafta 協定中的某些反傾銷案爭端解決小組，而此前加拿大則堅持設立爭端解決小組。這一變化，可能讓加拿大的談判處境變得更為複雜。

4. 勞工權利

根據新協議，墨西哥承諾採取「具體立法行動」來承認工人集體談判的權利。據美國方面稱，美墨雙方同意為勞工和環境創建單獨的章節；而 Nafta 並不涵蓋協議主體中的這些內容。

5. 酒精飲料

新協議中，雙方在酒精飲料方面達成了和解。美國將繼續承認龍舌蘭酒（Tequila）和梅斯卡爾（Mezcal）作為墨西哥獨有的產品，而墨西哥將繼續承認美國的波旁和田納西威士忌。據美國貿易代表辦公室稱，墨西哥同意不限制以某些名字標註的美國奶酪的市場准入資格。

6. 日落條款鬆動

美國去年曾給 Nafta 提出一項「日落條款」，該條款規定若簽字方沒有就協定的延期達成協議，那麼協定就會在 5 年後自動終止；反之，協議將繼續有效。此前，墨西哥和加拿大對這一條款表示拒絕，認為其設定期限將給企業的投資帶來不確定性，損害企業的長期投資行為。

不過，在最新達成的美墨協議中，美國在一定程度上放寬了該條款的要求。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，墨西哥方面同意每六年審查一次雙邊貿易協議，如果問題無法解決，該協議可在審查之後的十年終止。如果其中一方拒絕續約，則年度審查的機制將生效，以解決問題。

也就是說，美國和墨西哥雙邊貿易協定的期限為 16 年，每六年評估一次，並可根據評估結果將協議期限延長 16 年。

美墨達成協議，對加拿大意味著什麼？

美國與墨西哥達成協議，而協議中不包括加拿大，意味著加拿大在往後和美國的談判中面臨更大的壓力。墨西哥實際上幫了川普一把，給加拿大在「施壓」。說得不好聽點，美墨聯手在「戲耍」加拿大。

美國白宮官員曾表示，如果加拿大不同意重新談判的 Nafta，將繼續與墨西哥達成雙邊協議。另一位白宮官員聲稱，分開談判是「標準的做法，而不是在擠壓加拿大。」

墨西哥外交部長 Luis Videgaray 表示，加拿大有必要成為新貿易協定的一部分，但他隨後表示，如果不能與加拿大達成「美加墨」的新三方協議，那麼墨西哥和美國之間的雙邊協議也是也可以接受的。

加拿大環球郵報的記者 Adrian Morrow 表示，這給加拿大敲響了警鐘。他認為，美國和墨西哥的協定遠遠超出了雙邊範疇，並在沒有加拿大的情況下，同意了一系列三邊協定的內容。他還指出，雖然目前尚不清楚美墨之間的談判條款是否適用於加拿大，但該協議給渥太華與華盛頓達成協議施加了巨大的壓力。

此前的談判中，加拿大對日落條款 5 年的期限，汽車貿易有關的條款以及反傾銷爭端解決機制小組的去留問題，都與美國有不同意見，也導致美加雙方談判未能取得實質性進展。

Morrow 補充道，墨西哥似乎在幫助川普，對加拿大施加了更大的壓力，「他們在沒有加拿大的情況下達成了一項近乎完整的協議。」

加拿大目前態度如何？有何行動？

美國與加拿大尚未就重新談判的 Nafta 達成協議。在墨西哥和美國專注於解決分歧時，加拿大自 7 月以來一直處於觀望狀態。但美墨達成協定的消息，也讓加拿大有點坐不住了。

北京時間 8 月 28 日凌晨，據彭博社報導，加拿大外交部發言人 Adam Austen 表示，加拿大外長 Chrystia Freeland 將縮短歐洲行程，於周二前往華盛頓，就北美自由貿易協定與美國進行談判。Austen 表示，此舉表明加拿大正在重新加入談判，之前的談判僅包括美國和墨西哥。

川普表示，不久後將與加拿大總理特魯多交談，希望能立刻啟動談判。

而墨西哥總統涅托則表示，他很期待加拿大很快加入這份修訂後的協議。

此前，Austen 曾在一封電子郵件中提醒美墨雙方不要妄下結論，並表示「加拿大在協議上的簽名是必不可少的」。Austen 還表示，加拿大隻會簽署一個對本國有利且對中產階級有利的新版本 Nafta，並將繼續致力於 Nafta 的現代化。

新版 Nafta 的波及範圍幾何？背後有何深意？

美墨雙邊協定的達成，除了可能對加拿大施壓外，還可能為美國後續的貿易談判開啟一個新的模式：美國正從多邊貿易協定逐漸轉向雙邊貿易協定。而與墨西哥的貿易協定，遠遠不是美國貿易大棋局的終點。

雖然川普表示要「廢除」Nafta，但其談判的實質是獲得更好的貿易條款，保障自身利益。美墨達成協議後，加拿大方面也可能大機率跟進。

而自家後院穩定之後，美國或將把矛頭對準歐盟和日本兩個重要的貿易夥伴。

華爾街見聞《主編精選》文章《Nafta「巨變」！這或將決定全球市場走勢》曾提及，「Nafta 巨變」後，最開始最不安心的當屬歐盟和日本，因為川普還做過要搞汽車關稅的許諾。美國是全球最大的汽車進口國，2017 年美國進口汽車總值 1796 億美元，占全球進口總量的近四分之一。而美國的汽車進口大頭，最主要是來自加拿大、墨西哥、日本和歐盟。

而對歐盟和日本在汽車方面的施壓，也可能只是第一層「傳導」。受到美國壓力的歐日，是否會進一步滿足美國對它們的其他方面的要求，比如共同改革 WTO，聯合抑制全球產能過剩和技術轉移等事宜，猶未可知。

「Nafta 巨變」將不止只有第一層「傳導關係」，當美國打掃好後院，「制服」盟友之後，其在全球開打貿易戰的範圍也會越縮越小。